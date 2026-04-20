Modernização da iluminação pública avança e traz desafios

A modernização do parque de iluminação pública no Brasil tem avançado nos últimos anos. Segundo o relatório Panorama da Participação Privada na Iluminação Pública 2025, da Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública (ABCIP), o país possui 146 contratos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) no setor, que somam cerca de R$ 32 bilhões em investimentos. As iniciativas contemplam 173 municípios e aproximadamente 57 milhões de pessoas.

Além da substituição de luminárias, parte dos projetos inclui recursos de monitoramento, conectividade e transmissão de dados. De acordo com publicação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, projetos de concessões e PPPs com características de cidades inteligentes estão entre os principais candidatos ao financiamento do Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura Regional (FDIRS).

O debate sobre iluminação pública também envolve aspectos relacionados à qualidade da iluminação urbana. “A atualização da norma NBR 5101, publicada em 2024, trouxe orientações sobre o uso da temperatura de cor em diferentes ambientes urbanos. Em áreas residenciais, por exemplo, a recomendação é priorizar luz de tonalidade mais quente, considerando possíveis efeitos sobre pessoas e animais”, afirma Cristhian Furquim, arquiteto e urbanista especializado em iluminação e acústica, professor de pós-graduação e embaixador da edição 2026 da Expolux — Feira Internacional da Indústria da Iluminação.

Segundo o especialista, a modernização da iluminação pública também exige atualização de competências profissionais. “O trabalho deixa de estar restrito ao campo tradicional da elétrica e passa a envolver conhecimentos de eletrônica e de sistemas digitais. Essa mudança demanda atualização técnica e formação específica para profissionais que atuam na instalação e manutenção desses sistemas”, explica.



Desafios estruturais

Questões relacionadas à infraestrutura e ao acesso à energia também fazem parte do contexto global do setor. O relatório Tracking SDG7: The Energy Progress Report 2025 aponta que, em 2023, cerca de 666 milhões de pessoas no mundo ainda não tinham acesso à eletricidade, sendo aproximadamente 84% desse total residentes em áreas rurais.



Evento reúne setor para discutir iluminação pública

Profissionais do setor, representantes de empresas e gestores públicos deverão discutir esses temas durante a edição 2026 da Expolux — Feira Internacional da Indústria da Iluminação, que ocorrerá entre 15 e 18 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Entre as iniciativas previstas está a criação de um espaço voltado à iluminação pública, com área de encontros entre representantes do setor público e privado. O evento também contará com o chamado Corredor de Iluminação Pública, destinado à apresentação de tecnologias como sistemas de telegestão, conectividade e monitoramento, além de palestras e painéis técnicos sobre projetos e normas do setor.

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De acordo com a organização, a feira deve reunir mais de 20 mil visitantes e cerca de 400 empresas nacionais e internacionais, além de entidades do setor de iluminação.