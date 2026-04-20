Thunderstruck Ag expande para o Brasil com Yetter e Martin, trazendo soluções comprovadas de plantio para melhorar a uniformidade e a performance das culturas

A Thunderstruck Ag, fornecedora global de soluções agrícolas desenvolvidas por produtores, está expandindo sua atuação no Brasil com o lançamento dos produtos Yetter e Martin sob a marca Thunderstruck Brasil, trazendo pela primeira vez ao mercado brasileiro tecnologias de plantio já comprovadas em campo.

Expansão de tecnologia de plantio comprovada no Brasil

A expansão introduz as soluções para culturas em linha da Yetter e da Martin, incluindo manejadores de palhada e componentes para plantadeiras, desenvolvidos para melhorar as condições do sulco, aumentar o contato semente-solo e proporcionar uma emergência mais uniforme das culturas.

“O Brasil é um dos mercados agrícolas mais importantes do mundo, e estamos entrando com soluções que já provaram seu desempenho,” afirmou Jeremy Matuszewski, CEO da Thunderstruck Ag. “Não se trata de testar novas ideias, mas de levar o que já funciona para produtores que precisam de resultado e continuar construindo a Thunderstruck como uma referência global em inovação liderada por produtores.”

O lançamento atende produtores de grande escala em culturas como milho, soja e especiais, além de agrônomos, gestores de fazenda, operadores de serviços e distribuidores de equipamentos agrícolas em todo o Brasil.

“Os produtores brasileiros enfrentam algumas das condições de plantio mais desafiadoras do mundo, especialmente em relação à palhada e à variabilidade do solo,” afirmou Cleyton Martins Endo, Diretor de Vendas da Thunderstruck Ag Brasil. “Essas soluções entregam uma vantagem real ao melhorar as condições do sulco e promover uma emergência mais uniforme, o que se traduz em melhor desempenho da cultura desde o início.”

Atendendo aos principais desafios do plantio

A introdução dos produtos Yetter e Martin permite aos produtores manejar melhor grandes volumes de palhada, reduzir a variabilidade no desempenho da plantadeira e alcançar uma emergência mais uniforme, aumentando o potencial produtivo.

O lançamento também fortalece o portfólio dos distribuidores no Brasil com tecnologias demandadas pelo mercado, já validadas em campo e suportadas pela Thunderstruck. Yetter e Martin ainda não estavam disponíveis no mercado brasileiro, tornando essa expansão um passo relevante tanto para produtores quanto para parceiros de distribuição.

“Trazer Yetter e Martin para o Brasil é oferecer soluções comprovadas a um mercado que ainda não tinha acesso a elas,” afirmou Jeff Daniel, OEM & Export Business Manager da Yetter. “Essas tecnologias já entregaram resultados em outras regiões e agora produtores e distribuidores brasileiros poderão se beneficiar de soluções desenvolvidas para melhorar a performance e a consistência do plantio.”

Os produtos Yetter estarão disponíveis pelo site da Thunderstruck Ag:

https://thunderstruckag.com.br/

SOBRE A THUNDERSTRUCK AG

A Thunderstruck Ag conecta produtores a soluções desenvolvidas por produtores e validadas a campo, com foco em aumentar a eficiência, reduzir perdas e maximizar o desempenho das máquinas já em operação. Em parceria com distribuidores e fabricantes, a empresa leva ao campo tecnologias práticas, orientadas a resultados e adaptadas às condições reais de operação no Brasil, América do Norte e outros mercados globais.

Para mais informações, visite:

https://thunderstruckag.com.br/

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260420107565/pt/

CONTATO PARA IMPRENSA

Giselle Schuster Marques

Diretora de Marketing

giselle@thunderstruckag.com.br

Tel: (11) 5028-0097

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cel: (11) 98980-2132