Fibra LYCRA® ANTISTATIC estreia na Techtextil, trazendo conforto e segurança avançados para roupas de trabalho e equipamentos de proteção individual

The LYCRA Company, líder global em soluções de fibras e tecnologia para a indústria de vestuário, anunciou hoje o lançamento mundial da fibra LYCRA® ANTISTATIC para roupas de trabalho e equipamentos de proteção individual na Techtextil em Frankfurt, Alemanha, uma das principais feiras internacionais de têxteis técnicos da Europa, que acontece de 21 a 24 de abril de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260420302798/pt/

The LYCRA Company introduces LYCRA® ANTISTATIC fiber at Techtextil, April 21–24. Designed to meet the growing demand for workwear and PPE that combine stretch comfort and anti-static performance, this innovative fiber is engineered with proprietary additives integrated directly into the fiber structure.

Projetada para atender à crescente demanda por desempenho antiestático sem comprometer o conforto, a fibra LYCRA® é desenvolvida com aditivos exclusivos integrados diretamente à estrutura da fibra. Essa abordagem oferece propriedades antiestáticas inerentes, juntamente com a elasticidade e a recuperação pelas quais a marca LYCRA® é conhecida.

Em uma ampla gama de ambientes industriais — de petroquímica e eletrônica a farmacêutica, medicina e aeroespacial — a eletricidade estática pode representar sérios desafios, incluindo riscos de descarga eletrostática, desconforto para o usuário e atração de poeira. As vestimentas antiestáticas ajudam a dissipar a carga estática, reduzindo a probabilidade de descarga e auxiliando na conformidade com as normas do setor. Quando integradas a sistemas têxteis apropriados, os tecidos que incorporam a fibra LYCRA® ANTISTATIC podem auxiliar na qualificação para normas antiestáticas reconhecidas, como EN 1149 e IEC 61340, dependendo do design e dos testes do tecido.

“As roupas de trabalho profissionais e os equipamentos de proteção individual devem ter um desempenho confiável todos os dias, em condições exigentes”, disse Marc Souto, gerente de vendas para a região Oeste e Sul da Europa da The LYCRA Company. “Ao combinar a funcionalidade antiestática com o conforto, o ajuste e a liberdade de movimento proporcionados pela fibra LYCRA®, ajudamos a criar vestimentas que os trabalhadores estejam mais dispostos a usar dia após dia.”

A fibra LYCRA® ANTISTATIC foi projetada como uma solução de elastano de fácil substituição para tecidos de malha, permitindo que fábricas e fabricantes integrem a funcionalidade antiestática sem alterar os métodos de processamento já estabelecidos. Ela está disponível em diversas opções de decitex para atender a uma ampla gama de construções de tecido e tipos de vestuário, incluindo camisetas, blusas, calças, macacões, jaquetas e coletes.

Na Techtextil, a The LYCRA Company apresentará fibras essenciais para o conforto do trabalhador, incluindo soluções que fazem parte do portfólio da empresa. FIBRAS TH NOTRABALHO:

LYCRA ® Fibra T400 ® – resistente à lavagem industrial e proporciona elasticidade e recuperação duradouras durante toda a vida útil da peça

– resistente à lavagem industrial e proporciona elasticidade e recuperação duradouras durante toda a vida útil da peça COOLMAX ® Fibra EcoMade – feita com 100% de poliéster reciclado, esta fibra ajuda a manter os trabalhadores frescos e secos durante o trabalho

– feita com 100% de poliéster reciclado, esta fibra ajuda a manter os trabalhadores frescos e secos durante o trabalho THERMOLITE® Fibras e Isolamentos - oferecem aquecimento leve

Descubra mais inovações em vestuário de trabalho duráveis ??e sustentáveis ??na Techtextil, Pavilhão 9.0, estande B70, ou visite nosso site.

Sobre a The LYCRA Company

A LYCRA Company inova e produz soluções em fibras e tecnologia para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, sendo proprietária das principais marcas de consumo: LYCRA® , LYCRA HyFit® , LYCRA® , T400® , COOLMAX® , THERMOLITE® , ELASPAN® , SUPPLEX® e TACTEL® . Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, a LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos sustentáveis, expertise técnica e suporte de marketing. A LYCRA Company se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas projetadas para atender à necessidade do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em thelycracompany.com.

LYCRA®, LYCRA® T400®, COOLMAX® e THERMOLITE® são marcas registradas da The LYCRA Company.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Izaskun Hernanz

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Izaskun.Hernanz@lycra.com