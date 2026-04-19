A Canva anunciou uma colaboração com a Anthropic para levar o design impulsionado por IA a milhões de pessoas.

A Canva, plataforma líder mundial de comunicação visual, anunciou hoje o próximo capítulo de sua colaboração estratégica de dois anos com a Anthropic. A novidade é a integração do Canva ao recém-lançado Claude Design, da Anthropic Labs, um dia após a empresa revelar o Canva AI 2.0 para um público de 6,5 mil pessoas no Canva Create, em Los Angeles.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260410787625/pt/

Canva and Claude

O Canva também está lançando hoje a importação de HTML, um novo recurso que facilita a transferência de conteúdo interativo gerado em ferramentas como o Claude para o editor do Canva. Com ele, é possível colaborar, aprimorar e publicar por meio de arrastar e soltar.

A colaboração permite que os usuários do Claude Design transformem rascunhos e ideias gerados por IA em designs totalmente editáveis no Canva, que se tornam colaborativos, alinhados à marca e prontos para ampliação e publicação. Isso ajuda a resolver uma das maiores lacunas do cenário atual da IA: a conversão de conteúdo gerado por IA em trabalho real e utilizável.

“Nunca foi tão fácil iniciar uma ideia, mas transformá-la em realidade ainda é complexo e fragmentado. Estamos resolvendo isso há mais de uma década e, hoje, mais de um quarto de bilhão de pessoas utilizam o Canva todos os meses para transformar suas ideias em trabalhos reais e utilizáveis. Estamos entusiasmados em expandir ainda mais nossa plataforma por meio desta colaboração com o Claude Design, tornando simples converter conteúdo gerado por IA em designs totalmente editáveis, colaborativos e escaláveis, prontos para publicação.” – Melanie Perkins, cofundadora e CEO da Canva

De rascunhos gerados por IA a designs totalmente editáveis

Desde o lançamento do Canva MCP no Claude em julho passado, milhões de pessoas têm usado o Canva por meio do Claude para criar, redimensionar e resumir conteúdo usando simples comandos de texto. O anúncio de hoje amplia esse impulso, tornando ainda mais fácil transformar rascunhos e ideias em apresentações, documentos, posts para redes sociais, infográficos e muito mais no Canva.

Impulsionado pelo Foundation Design Model (Modelo Fundamental de Design) do Canva, o conteúdo exportado do Claude Design é instantaneamente convertido em designs estruturados e totalmente editáveis no editor do Canva, que foi criado para colaboração, iteração e escala. Ao contrário dos resultados tradicionais de IA, que são estáticos e fragmentados, cada design já está pronto para ser aprimorado, compartilhado e ampliado.

Apresentamos a edição de HTML e artefatos no Canva

De páginas de destino a widgets e experiências interativas, as ferramentas de IA estão tornando mais fácil do que nunca a geração de conteúdo complexo usando HTML. Entretanto, esses resultados geralmente ficam bloqueados em código, o que dificulta a edição, o refinamento ou a adaptação sem que seja necessário recomeçar do zero.

Para resolver esse problema, o Canva também está lançando a importação e a edição de HTML, expandindo sua plataforma para oferecer suporte a códigos e artefatos gerados por IA em seu editor de arrastar e soltar simples. Com isso, o Canva se torna a primeira plataforma a unificar a criação de conteúdo visual, documental e interativo em um único editor colaborativo.

Agora, os artefatos podem ser importados diretamente para o Canva e editados como qualquer outro design. É possível trocar cores, layouts e elementos sem precisar regenerar o código a cada alteração. Em seguida, é possível coletar dados com o Canva Forms em planilhas ou publicar a criação como um site interativo com um domínio personalizado, tudo sem sair do Canva.

Ampliação do papel do Canva no ecossistema de IA

O anúncio de hoje representa mais um passo na rápida expansão da empresa pelo ecossistema de IA, onde ela está se tornando rapidamente o destino preferencial para o design.

À medida que a IA acelera o ritmo da criação de conteúdo, milhões de pessoas buscam maneiras de ir além de ideias e resultados estáticos, transformando o conteúdo gerado em designs reais e utilizáveis. Desde seu lançamento, em março de 2026, o Magic Layers, produto do Canva que divide imagens estáticas em componentes totalmente editáveis, já foi utilizado mais de nove milhões de vezes, destacando a forte demanda por transformar conteúdo gerado por IA em trabalhos adaptáveis e escaláveis.

Essa demanda crescente ajudou a tornar o Canva a terceira plataforma de IA mais utilizada no mundo, além de ser a que mais cresce em gastos dos clientes com produtos de IA entre as principais empresas de software, segundo uma nova pesquisa da empresa de capital de risco Andreessen Horowitz.

“Estamos entusiasmados em ver ferramentas de IA como o Claude Design se integrarem ao Canva para tornar ainda mais fácil transformar rascunhos e ideias em trabalhos reais e utilizáveis. Este anúncio se baseia em mais de dois anos de estreita colaboração com a Anthropic, período em que o Canva se tornou um dos aplicativos mais utilizados. Temos apreciado trabalhar de perto com a equipe deles e compartilhamos um forte alinhamento no propósito de tornar o complexo simples para milhões de pessoas.” – Danny Wu, diretor de Produtos de IA da Canva

O Canva agora impulsiona o design para mais de um quarto de bilhão de pessoas todos os meses, dando vida a mais de 420 designs por segundo. Os produtos de IA e os modelos fundacionais da empresa já foram utilizados mais de 27 bilhões de vezes até o momento.

Uma nova era para a criatividade

O anúncio de hoje dá continuidade a uma semana marcante para o Canva. Ontem, a empresa revelou o Canva AI 2.0, a evolução mais significativa de sua plataforma desde o lançamento, há mais de uma década.

Anunciado no Canva Create, em Los Angeles, diante de mais de 6,5 mil participantes e milhões de espectadores ao redor do mundo, este lançamento marca uma nova era para o Canva, à medida que a empresa vai além da criação de designs e se torna o sistema central na forma como o trabalho é realizado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260410787625/pt/

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