A Byondis apresentará dados de suas novas plataformas tecnológicas de ADC no congresso da Sociedade Americana de Pesquisa do Câncer de 2026

A Byondis B.V., empresa biofarmacêutica independente que desenvolve medicamentos direcionados inovadores para pacientes com câncer, apresentará suas plataformas tecnológicas pioneiras de conjugados de anticorpos e fármacos (ADC), antifolatos e fosfonatos, em sessões de pôsteres na Reunião Anual de 2026 da Sociedade Americana de Pesquisa do Câncer (AACR), em San Diego, Califórnia, até o dia 22 de abril.

Wim Dokter, PhD, diretor científico da Byondis, disse: “A pesquisa que estamos apresentando no AACR destaca o potencial de duas de nossas plataformas de tecnologia de ADC de última geração para abordar limitações significativas das abordagens terapêuticas atuais no tratamento do câncer. Nossa plataforma de fármaco-ligante antifolato, inédita em sua classe, apresenta um mecanismo de ação ortogonal baseado em uma biologia clinicamente validada. Essa abordagem foi desenvolvida para enfrentar a resistência adquirida que pode surgir com os tratamentos atuais de ADC, posicionando-a para uso ao longo das diferentes linhas de tratamento. Nossa plataforma de fármaco-ligante fosfonato oferece um mecanismo complementar que pode proporcionar novas opções terapêuticas para os pacientes, incluindo aqueles que podem não responder à imunoterapia. Ambas as plataformas reforçam nossa missão de oferecer soluções inovadoras e possibilitar uma nova geração de terapias contra o câncer para os pacientes.”

ADCs antifolatos, uma nova plataforma de ligante-fármaco para terapia direcionada com um mecanismo de ação claramente diferenciado (resumo n.º: 3178/13)

Categoria da sessão: Terapêutica Experimental e Molecular

Título da sessão: Direcionando-se às vulnerabilidades da superfície celular para superar a resistência terapêutica

Horário: 20 de abril, das 14h às 17h

A resistência a pré-cargas (payloads) úteis de ADC amplamente utilizadas, como os inibidores da topoisomerase I e da tubulina, tem aumentado, o que ressalta a necessidade de abordagens diferenciadas. A Byondis reexaminou a classe dos antifolatos clinicamente comprovados e desenvolveu uma plataforma proprietária de ligante-fármaco antifolato, que apresenta um mecanismo de ação diferenciado e comprovado, com uma pré-carga útil projetada para superar os efeitos colaterais sistêmicos.

A pré-carga útil otimizada apresenta potência de baixa a subnanomolar, forte inibição da diidrofolato redutase (DHFR) e ampla citotoxicidade in vitro em linhas celulares. Ela também não apresenta interação com transportadores-chave associados à resistência (BCRP, PGP) e possui propriedades físico-químicas favoráveis, o que sustenta a fabricação em escala conforme as Boas Práticas de Fabricação (GMP) e a compatibilidade com ADCs. Um ligante baseado em glicuronídeo aumenta o índice terapêutico, ao mesmo tempo em que mantém propriedades físico-químicas favoráveis, preserva a estabilidade do ADC e possibilita estratégias potenciais de pré-carga dupla (dual?payload).

O principal ADC antifolato da Byondis, direcionado a um antígeno tumoral não divulgado, demonstrou forte atividade in vitro e alcançou regressões tumorais robustas em modelos de xenoenxertos derivados de pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) e carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço (HNSCC), sem apresentar toxicidade significativa em doses ativas. Esse perfil diferenciado permite sua aplicabilidade em uma ampla variedade de tumores, posicionando-o para uso desde a terapia de primeira linha até abordagens combinadas.

Conjugados de anticorpos e fármacos fosfonatos, uma classe inovadora e imunoestimuladora de ADCs que induzem a ativação “de dentro para fora” das células T Vγ9Vδ2, permitindo a destruição seletiva de células tumorais (resumo n.º: 6921/2)

Categoria da sessão: Imunologia

Título da sessão: Conjugados de anticorpos e fármacos 2

Horário: 22 de abril, das 9h às 12h

Atendendo a uma necessidade crítica de pacientes que não respondem à imunoterapia, a plataforma de ligantes farmacológicos da Byondis, ByonBoost™, foi projetada para ativar as células T Vγ9Vδ2 (γδ) no microambiente tumoral. Isso permite a administração direcionada, com efeito imunológico antitumoral, e a compatibilidade com conceitos de pré-carga única e dupla.

As células T gama-delta (γδ) são efetoras citotóxicas potentes que eliminam células tumorais independentemente da apresentação do MHC, estando associadas a melhores resultados clínicos. Entretanto, as abordagens anteriores para ativar as células T Vγ9Vδ2 foram limitadas pela falta de especificidade tumoral e pela curta meia-vida.

Para contornar essas limitações, a Byondis desenvolveu ADCs de fosfonato direcionados a tumores, que administram seletivamente as pré-cargas úteis às células tumorais, permitindo a ativação "de dentro para fora" das células T Vγ9Vδ2. Esses ADCs combinam um anticorpo direcionado a um antígeno associado ao tumor (TAA) com uma pré-carga útil de fosfonato clivável, tendo sido aplicados com sucesso em múltiplos alvos, incluindo CD123, CD20, TROP2 e HER2. Eles promovem uma ativação imunológica robusta e direcionada, induzindo a liberação de citocinas, a desgranulação e a morte de células tumorais in vitro, inclusive em estudos que utilizaram material primário de pacientes. Em modelos de primatas não humanos, o principal candidato apresentou excelente tolerabilidade, sem sinais clínicos de síndrome de liberação de citocinas (CRS), mesmo em altas doses.

Essa plataforma modular possibilita mecanismos de ação dupla: direcionamento tumoral direto e ativação imune, ao mesmo tempo em que preserva a função efetora do anticorpo. Com ampla aplicabilidade entre diferentes tipos de tumor e compatibilidade com múltiplos anticorpos, ela representa uma abordagem escalável e diferenciada para a imunoterapia direcionada.

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Sobre a Byondis

Motivada a melhorar a vida dos pacientes, a Byondis é uma empresa independente e totalmente integrada de P&D biofarmacêutico, criando medicamentos inovadores e direcionados para o tratamento do câncer. A empresa desenvolve novas entidades biológicas (NBEs), com foco em conjugados anticorpo-fármaco.

O portfólio de desenvolvimento da Byondis aproveita sua expertise em tecnologia de ligante-fármaco (LD), conjugação anticorpo-fármaco e biologia de doenças. As capacidades totalmente integradas de desenvolvimento de medicamentos da empresa abrangem todas as etapas, de pesquisa e desenvolvimento (P&D) pré-clínica e clínica à produção de lotes clínicos de candidatos a produtos selecionados e processos regulatórios, todos realizados internamente.

A empresa conta com uma equipe dedicada de mais de 200 funcionários atuando em suas instalações de P&D de última geração e de fabricação em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (GMP) em Nijmegen, nos Países Baixos. Para informações adicionais, visite www.byondis.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de mídia

ICR Healthcare

Sarah Elton-Farr / David Daley / Kris Lam

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