Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Papo com Eldo estreia nova temporada de podcast em Brasília

Podcast Papo com Eldo Cast inicia uma nova temporada com episódios inéditos produzidos em Brasília.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
17/04/2026 17:58

compartilhe

SIGA
×
Papo com Eldo estreia nova temporada de podcast em Brasília
Papo com Eldo estreia nova temporada de podcast em Brasília crédito: DINO

O podcast Papo com Eldo Cast inicia uma nova temporada em 2026 com a manutenção de seu modelo de produção e distribuição digital. O projeto, conduzido pelo jornalista e criador de conteúdo Eldo Gomes (@EldoGomes), segue com episódios gravados em estúdio e linguagem adaptada para plataformas online. A iniciativa integra o cenário de produções independentes do Distrito Federal, com foco em entrevistas e conteúdos sob demanda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Desde 2018 no ar, o programa acumula mais de 500 publicações no Instagram. Além disso, registra cerca de 50 conteúdos no Spotify Brasil, organizados em formato de pílulas, voltadas ao consumo rápido. A estratégia de distribuição inclui ainda recortes para o TikTok e o YouTube Shorts, ampliando a circulação dos episódios em diferentes ambientes digitais. Entre os nomes estão confirmadas figuras do setor produtivo, influenciadores de Brasília e figuras públicas do DF.

A nova temporada de 2026 mantém a linha editorial baseada em entrevistas e abordagens temáticas relacionadas a turismo, tecnologia e ao cotidiano de Brasília. A curadoria segue pautada por assuntos atuais e pela participação de convidados de diferentes áreas. O formato prioriza objetividade e organização, com estrutura de gravação em estúdio e sem edição. Além disso, o programa Papo com Eldo também marca presença em grandes eventos de Brasília (DF).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao longo dos anos, o Papo com Eldo construiu uma identidade baseada em entrevistas diretas e na condução autoral de seu apresentador, que é youtuber. A abordagem reúne elementos de jornalismo e entretenimento, com conversas que exploram temas como turismo, tecnologia e o cenário cultural de Brasília. A nova temporada começa a ser gravada nas próximas semanas e deve trazer 12 episódios inéditos.



Website: https://www.eldogomes.com.br/papocomeldocast/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay