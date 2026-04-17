Papo com Eldo estreia nova temporada de podcast em Brasília

O podcast Papo com Eldo Cast inicia uma nova temporada em 2026 com a manutenção de seu modelo de produção e distribuição digital. O projeto, conduzido pelo jornalista e criador de conteúdo Eldo Gomes (@EldoGomes), segue com episódios gravados em estúdio e linguagem adaptada para plataformas online. A iniciativa integra o cenário de produções independentes do Distrito Federal, com foco em entrevistas e conteúdos sob demanda.

Desde 2018 no ar, o programa acumula mais de 500 publicações no Instagram. Além disso, registra cerca de 50 conteúdos no Spotify Brasil, organizados em formato de pílulas, voltadas ao consumo rápido. A estratégia de distribuição inclui ainda recortes para o TikTok e o YouTube Shorts, ampliando a circulação dos episódios em diferentes ambientes digitais. Entre os nomes estão confirmadas figuras do setor produtivo, influenciadores de Brasília e figuras públicas do DF.

A nova temporada de 2026 mantém a linha editorial baseada em entrevistas e abordagens temáticas relacionadas a turismo, tecnologia e ao cotidiano de Brasília. A curadoria segue pautada por assuntos atuais e pela participação de convidados de diferentes áreas. O formato prioriza objetividade e organização, com estrutura de gravação em estúdio e sem edição. Além disso, o programa Papo com Eldo também marca presença em grandes eventos de Brasília (DF).

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Ao longo dos anos, o Papo com Eldo construiu uma identidade baseada em entrevistas diretas e na condução autoral de seu apresentador, que é youtuber. A abordagem reúne elementos de jornalismo e entretenimento, com conversas que exploram temas como turismo, tecnologia e o cenário cultural de Brasília. A nova temporada começa a ser gravada nas próximas semanas e deve trazer 12 episódios inéditos.