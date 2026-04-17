ABRH-PR debate mudanças na legislação trabalhista

A ABRH-PR realizou, no dia 9 de abril, um evento com o tema “O que você precisa saber das novidades da legislação trabalhista”, apresentado pela advogada Lucyanna Lima Lopes. Na sede do CIEE Paraná — Centro de Integração Empresa-Escola (Doutor Faivre, 398 – Centro).

A palestrante, especialista em Direito Empresarial, falou a um público de profissionais de RH, líderes e gestores que querem entender os impactos das atualizações legais na rotina diária das organizações e se preparar melhor para os desafios da gestão de pessoas.

Impactos na gestão de pessoas

Nos últimos anos, a legislação trabalhista brasileira tem passado por uma série de ajustes, decisões judiciais e novas interpretações que impactam diretamente a gestão das empresas. Questões como a contratação de profissionais como pessoa jurídica, regras para trabalho em feriados e as dúvidas com relação às mudanças na legislação previdenciária — exigem atenção redobrada de gestores e profissionais de recursos humanos.

De acordo com a advogada Lucyanna Lima Lopes, o encontro pretendeu justamente traduzir essas mudanças de forma clara e prática para quem atua na gestão de pessoas. “A legislação trabalhista está em constante transformação e acompanhar essas mudanças é fundamental para profissionais de RH e gestores. A proposta da palestra foi apresentar os principais pontos de atenção e esclarecer dúvidas que surgem no dia a dia das empresas”, afirma.

Orientação prática

Durante a apresentação, ela abordou temas que geram dúvidas frequentes nas organizações, como o trabalho em feriados no comércio, os cuidados necessários na contratação de profissionais como PJ e as implicações do limbo previdenciário. “São assuntos recorrentes na rotina das empresas e que exigem decisões bem fundamentadas. A ideia foi mostrar caminhos seguros para lidar com essas situações e prevenir problemas trabalhistas”, explica.

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Segundo a especialista, além de atualizar os participantes sobre as mudanças recentes, o encontro também buscou oferecer orientação prática para os próximos meses. “Mais do que conhecer a legislação, é importante entender como aplicá-la no cotidiano das organizações. Quando gestores e profissionais de RH têm clareza sobre as regras, conseguem tomar decisões mais seguras e alinhadas com a realidade do negócio”, destaca.