Orthogon Therapeutics levanta financiamento adicional de US$ 11 milhões para seu programa de medicamentos antivirais contra o vírus BK

A empresa anunciou hoje o fechamento de um financiamento adicional de US$ 11 milhões, elevando o capital total levantado para US$ 36 milhões. Esse investimento apoiará o avanço contínuo de seu medicamento pioneiro contra o poliomavírus BK. As infecções pelo BK são uma das principais causas de complicações em pacientes transplantados, e não há tratamentos aprovados para elas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260417212094/pt/

Electron microscope image of BK virus, showing the VP1 capsid protein that creates an icosahedral shell around the viral genome.

A empresa é pioneira em uma terapia oral que abrange todo o espectro da infecção por BK, desde a reativação precoce até a disseminação sistêmica e o início da doença grave. Ao se concentrar em proteínas virais anteriormente consideradas inacessíveis a medicamentos de moléculas pequenas, a Orthogon está desenvolvendo uma solução na qual outras modalidades terapêuticas falharam.

O principal ativo da Orthogon tem como alvo exclusivo a proteína do capsídeo viral (VP1), proporcionando um efeito antiviral potente no local da replicação viral. Sua atividade intracelular resulta no controle sustentado da infecção por BK e poliomavírus humanos relacionados, particularmente em pacientes transplantados, em quem a persistência viral impulsiona a doença.

“ Este não é um cenário antiviral convencional. Desenvolvemos este programa para atender às realidades do cuidado com pacientes transplantados”, disse Ali H. Munawar, Ph.D., CEO da Orthogon Therapeutics. “Esses pacientes são tratados dentro de um equilíbrio delicado entre imunossupressão, função do órgão e alta carga de medicamentos. Projetamos a abordagem considerando essas limitações, chegando a um perfil de candidato que estamos entusiasmados em levar adiante no desenvolvimento.”

Em paralelo, a Orthogon publicou resultados que analisam centenas de sequências do vírus BK derivadas de pacientes, mostrando que o vírus apresenta diversidade pré-existente nas regiões de ligação de anticorpos e que se replica além do alcance dos anticorpos circulantes. Esses estudos explicam o benefício clínico limitado observado com anticorpos neutralizantes — desafios que o medicamento da Orthogon foi desenvolvido para superar.

O programa baseia-se no portfólio de novas moléculas pequenas da Orthogon direcionadas a duas proteínas virais: o capsídeo VP1 e o antígeno T grande (LTAg). Essa é uma capacidade que tem escapado à área por décadas. Ele será apresentado nos principais congressos de transplante e virologia em 2026, com base nas descobertas apresentadas na ASN em 2025.

Além de seu foco principal no poliomavírus, a Orthogon está avançando com programas em outras áreas de necessidades não atendidas em infecções associadas a transplantes.

Sobre o BK e os poliomavírus:

O BKV está entre as infecções virais crônicas mais disseminadas em seres humanos. Membro da família dos poliomavírus, ele estabelece uma infecção permanente em 80% a 90% dos adultos saudáveis no mundo inteiro. A reativação do vírus ocorre nos rins de quase metade dos receptores de transplantes de órgãos sólidos e de células-tronco, causando complicações graves e perda do enxerto. Outros poliomavírus humanos, como o vírus JC e o poliomavírus das células de Merkel, causam, respectivamente, a leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP), que é fatal, e o carcinoma agressivo das células de Merkel.

Sobre a Orthogon Therapeutics

A Orthogon é uma empresa de biotecnologia dedicada a poliomavírus, construída sobre uma plataforma proprietária de descoberta que combina a concepção racional de fármacos baseada em estrutura com uma análise biofísica aprofundada de proteínas virais. Essa abordagem viabiliza o desenvolvimento de terapias direcionadas a alvos anteriormente considerados impossíveis de modular. A empresa está sediada na região da Grande Boston e possui uma unidade de pesquisa em Leuven, na Bélgica. Para saber mais, visite www.orthogontherapeutics.com

A Orthogon Therapeutics LLC é uma empresa independente de pesquisa e desenvolvimento (P&D), de capital fechado e afiliada à plataforma de descoberta terapêutica Pledge Therapeutics. Mais informações em www.pledge-tx.com

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Ali H. Munawar, Ph.D.

amunawar@orthogontherapeutics.com

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Maria Martin

mmartin@pledge-tx.com

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