Encontro técnico debate os impactos da mineração nas cidades

As atividades de mineração geram impactos significativos nos núcleos urbanos e nas comunidades do entorno, afetando diretamente a qualidade de vida da população e exigindo dos municípios respostas rápidas, planejamento técnico adequado e fortalecimento institucional.



Diante desse cenário, gestores públicos e equipes técnicas de municípios mineradores terão, no próximo mês, uma oportunidade estratégica para aprimorar o planejamento urbano e a gestão territorial. A Associação Brasileira dos Municípios Mineradores (AMIG Brasil) realizará, no domingo, dia 19 de maio, o 2º Encontro Técnico Itinerante – Impactos Urbanísticos em Cidades Mineradoras, em Belo Horizonte (MG).

O evento, exclusivo para associados, acontece a partir das 8h, no auditório do CREA-MG, e deve reunir procuradores, secretários e técnicos municipais de diferentes regiões do país.

A iniciativa busca apoiar prefeituras que enfrentam os desafios provocados pela atividade minerária, especialmente em áreas urbanas e comunidades do entorno. Entre os principais impactos estão mudanças no uso do solo, pressão sobre a infraestrutura e reflexos diretos na qualidade de vida da população.

Durante o encontro, a AMIG Brasil apresentará orientações técnicas, jurídicas e institucionais voltadas à organização do território e ao fortalecimento da atuação municipal. “A proposta é oferecer ferramentas práticas que auxiliem na criação de normas, diretrizes e procedimentos mais eficientes para lidar com empreendimentos minerários”, destaca Filipe Gaeta, consultor de Impactos Urbanísticos da associação, que será o palestrante.

A programação inclui discussões sobre:

aplicação de Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) em projetos minerários;

em projetos minerários; definição de medidas mitigadoras, compensatórias e condicionantes;

orientações para emissão de licenças municipais ;

; instrumentos de planejamento urbano para equilibrar desenvolvimento econômico e proteção social.



“Reforçamos o convite para que municípios associados participem do encontro, destacando a importância do preparo técnico diante dos desafios crescentes do setor mineral. A expectativa é que o evento contribua para uma atuação mais estruturada e preventiva por parte das administrações locais”, enfatiza Gaeta.

Serviço:

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Data: 19 de maio de 2026

19 de maio de 2026 Horário: 8h

8h Local: Auditório do CREA-MG – Av. Álvares Cabral, 1600, Santo Agostinho.

Auditório do CREA-MG – Av. Álvares Cabral, 1600, Santo Agostinho. Inscrições para municípios associados: https://forms.gle/i7UofmKBooYnXuyFA?



A participação é gratuita e voltada a profissionais diretamente envolvidos com planejamento urbano, licenciamento e gestão municipal.