Festo confirma presença na Hannover Messe 2026

A multinacional alemã Festo confirmou presença na Hannover Messe 2026, maior feira de tecnologia industrial do mundo, realizada de 20 a 24 de abril na Alemanha e que tem o Brasil como país parceiro. No estande da empresa, situado no Stand C17, do Salão 13 do pavilhão, os visitantes acompanharão na prática como a automação contínua transforma complexidade em clareza por meio da integração dos sistemas elétricos e pneumáticos, que oferece aos clientes vantagens competitivas.

“A Seamless Automation combina nosso amplo portfólio de soluções com conectividade de ponta a ponta e uma experiência digital intuitiva para nossos clientes”, explica Frank Notz, diretor de Vendas da Festo. O portfólio Seamless inclui automação pneumática e elétrica, software e inteligência artificial (IA), garantindo conectividade contínua nos sistemas. Isso é possível graças à arquitetura de sistemas abertos da Festo, que conecta componentes individuais de diferentes tecnologias.

Isso cria fluxos de dados ininterruptos, do componente individual ao sistema de controle de alto nível, mesmo em soluções da Festo e fornecedores terceirizados. A experiência digital contínua oferece suporte abrangente, desde o projeto e operação até a manutenção, durante todo o projeto. Os dados são transferidos de forma fluida.

Integração entre os elementos da automação industrial

“Com a Automação Contínua, estamos abrindo caminho para todas as necessidades de movimento industrial dos nossos clientes”, acrescenta Notz.



Tudo se encaixa: mecanicamente e digitalmente, desde o hardware até o software e o programa de aprendizado adequado, complementado pela ampla expertise tecnológica e aplicada dos engenheiros e técnicos da Festo.

O fluxo consistente de dados dos componentes individuais para o sistema de controle e a alta compatibilidade, graças a padrões abertos, garantem que dispositivos, dados e hardware se reconheçam e operem automaticamente de forma fluida. Isso permite protocolos padronizados entre tecnologias, um sistema modular universal, princípios consistentes do sistema e a mesma arquitetura em todos os módulos.



Com a Automação Contínua da Festo, os usuários economizam recursos valiosos de desenvolvimento e programação. Isso é garantido por uma seleção, design e comissionamento simples e rápidos dos produtos. A Automação Contínua também inclui a Conectividade Contínua: a integração de dados, informações e conhecimentos tecnológicos e de aplicações permite que os dispositivos se reconheçam e trabalhem juntos automaticamente. A conectividade aberta entre hardware, mecânica e software permite uma integração fácil nas máquinas e sistemas dos clientes.

Programação Festo na Hannover Messe 2026

?A presença da marca na feira terá dois momentos prioritários:



Conferência de imprensa Festo

No dia 20 de abril (segunda-feira), das 12h45 às 13h45, no Festo Hall 13, Stand C17, será realizada a coletiva de imprensa, focando na apresentação aos jornalistas e visitantes do conceito de Automação Contínua Festo. Mais informações neste link.

Programa:



Thomas Böck, presidente do Conselho de Administração: Dados financeiros de 2025 e abordagem de Automação Contínua



Tour de stand com:



Frank Notz, membro do Conselho de Administração, Vendas: apresentação do primeiro terminal de válvulas com inteligência artificial integrada;



Dr. Elias Knubben, chefe de Pesquisa e Inovação Corporativa: projetos NextGen LifeScience Automation sobre terapia individual do câncer e para impressão de tecido humano (Organ-on-a-Chip) com variedades Ligadas por Difusão (indicado ao Hermes Award 2026);



Tomas Lekic, chefe de Vendas Custer Alemanha/Áustria/Suíça: desenvolvimentos adicionais no campo de crescimento da Battery;



Frank Piepenbring, chefe da Unidade de Negócios de Movimento Pneumático: soluções de extremidade de braço.

Festo, Senai e ApexBrasil no Brazilian Skills Showcase — Mechatronics

O segundo momento será a participação da Festo — junto com o SENAI e a ApexBrasil — no Brazilian Skills Showcase — Mechatronics, competição amistosa entre equipes do Brasil e da Alemanha realizada nos quatro dias de evento no Pavilhão Brasil, voltada à demonstração de competências técnicas avançadas e à preparação para a WorldSkills Shanghai 2026. Novamente, o Brasil integra a competição, em razão de sua condição de país parceiro da feira.

A ApexBrasil atua como parceira estratégica e apoiadora institucional, viabilizando o espaço no Pavilhão Brasil e fortalecendo a presença da indústria e dos talentos brasileiros no cenário internacional. O SENAI — Departamento Nacional é o responsável pela coordenação da preparação da delegação brasileira e pela promoção de intercâmbios tecnológicos internacionais (“challenges”). A Festo Didactic, por sua vez, contribui com sua expertise global em educação técnica e tecnologias de aprendizagem, fornecendo os Sistemas de Produção Modular (MPS) que serão utilizados na competição. Esses mesmos sistemas são aplicados nas competições internacionais WorldSkills e EuroSkills, garantindo alinhamento com padrões globais de avaliação e prática industrial.

O Brazilian Skills Showcase — Mechatronics terá duas equipes, representando Brasil e Alemanha, que enfrentarão desafios industriais progressivos, com a construção diária de uma nova aplicação baseada em problemas reais da indústria. Os competidores, organizados em duplas, serão avaliados em competências como integração de sistemas mecânicos, elétricos, pneumáticos e de automação; programação e comissionamento de sistemas com CLP; montagem, testes, diagnóstico e solução de falhas e raciocínio lógico, trabalho em equipe e tomada de decisão sob pressão. Além das competências técnicas, a competição enfatiza habilidades socioemocionais essenciais, como comunicação eficaz, pensamento crítico, criatividade e adaptação a cenários dinâmicos.

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