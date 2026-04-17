Amend apresenta quatro lançamentos em evento do setor

A Amend Cosméticos participa do Líderes da Perfumaria 2026, que acontece do dia 15 ao 19 de abril, encontro que reúne decisores das principais perfumarias do país em uma agenda voltada ao fortalecimento de relações, geração de negócios e desenvolvimento do mercado de beleza. Ao longo dos cinco dias de programação, a marca brasileira apresenta sua nova campanha, além de quatro lançamentos que ampliam seu portfólio, alinhados ao propósito de sempre inovar e trazer novas tecnologias.

“Integrar a programação do Líderes da Perfumaria reforça nossa atuação junto aos principais players do setor e amplia o diálogo sobre os caminhos da beleza nos próximos anos. Observamos um consumidor cada vez mais informado, que valoriza resultados consistentes, sensorialidade e soluções respaldadas por ciência”, afirma João Paulo Chaccur, CEO da marca.

Com o conceito “beleza em todas as velocidades”, a campanha traduz o comportamento da consumidora contemporânea, que transita entre uma rotina intensa e a busca por momentos de autocuidado. Inspirada na forma como conteúdos e interações passaram a acontecer de maneira cada vez mais ágil e dinâmica, a narrativa incorpora a ideia de aceleração, representada por recursos como a reprodução em ritmo acelerado, para refletir um novo tempo de consumo. Nesse cenário, praticidade e bem-estar caminham juntos, em uma abordagem que dialoga com movimentos como o wellness e a valorização de uma rotina de cuidados mais funcional, eficiente e conectada ao dia a dia real.

Entre as novidades, a marca apresenta a linha Amend Essencial Terapia Raiz & Fios, composta por esfoliante capilar e máscara calmante. A proposta é levar a experiência de cuidado do couro cabeludo para dentro de casa. Outro destaque é o Óleo Perfumado Jato Seco Amend Essencial, uma proposta que traduz o cuidado capilar contemporâneo em um gesto prático e sensorial. Em formato spray e com textura ultraleve, a fórmula possui proteção térmica e combina óleos de argan e amêndoas para promover hidratação, brilho e controle do frizz, sem pesar nos fios. Ao mesmo tempo, atua como um aliado ao longo do dia, ajudando a neutralizar odores indesejados, como os de cigarro e comida. Por fim, a Máscara Realce da Cor Amend Expertise Loiro Favo de Mel amplia o portfólio de tonalizantes da marca, com proposta de intensificar e preservar os reflexos dourados em cabelos loiros ou castanhos com mechas. A fórmula combina pigmentos que reavivam a coloração com ativos que ajudam a manter o brilho, a maciez e a proteção contra agressões externas.

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“Desenvolvemos produtos a partir de uma leitura constante do mercado, com foco em inovação aplicada e entregas que façam sentido na rotina do consumidor. A campanha e os lançamentos apresentados neste ciclo refletem esse processo, trazendo propostas que ampliam o portfólio com consistência e reforçam nossa presença no ponto de venda. Além disso, estamos avançando na nossa estratégia digital com a primeira campanha com foco em TikTok da marca, consolidando a Amend como uma das referências em hair care na plataforma, onde já conquistamos forte relevância e engajamento, com produtos que se tornaram virais entre os consumidores”, completa o executivo.