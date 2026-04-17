Pitmaster brasileiro disputa circuito mundial de churrasco

Em abril, o pitmaster Lucas Cesar viaja à Austrália para disputar o Circuito Meatstock 2026, evento considerado um dos principais festivais de churrasco do hemisfério sul e qualificador oficial para a Copa do Mundo de Churrasco. A participação conta com a colaboração da Bruttus Burger, empresa do setor gastronômico sediada em Osasco (SP).

A colaboração entre o profissional e a marca foca no acompanhamento de inovações e métodos de preparo em parrilla e pit smoker praticados no exterior. Segundo os responsáveis pela operação, a iniciativa visa integrar conhecimentos de manejo de carnes e técnicas de fogo observados em competições internacionais à unidade física da empresa.

O Circuito Meatstock (Austrália)

Nesta etapa da temporada, Lucas Cesar representa o Brasil de forma individual, participando das três fases do circuito que garantem pontuação para o ranking mundial:

Etapa 1: Toowoomba (10 e 11 de abril)

Etapa 2: Gippsland (17 e 18 de abril)

Etapa 3: Sydney (1º e 2 de maio), fase que concentra o maior volume de competidores da região.

Calendário de competições em 2026

Após o cronograma australiano, a agenda de Lucas Cesar contempla outros eventos de relevância no setor de carnes e defumação:

Memphis in May (EUA): evento realizado em maio, no Tennessee, focado na cultura do churrasco norte-americano. Nesta fase, o profissional integra uma equipe de competidores internacionais.

Segundo semestre: o cronograma inclui a participação no Bárbaros BBQ (Americana/SP), no The Jack Daniel’s World Championship (EUA) e no American Royal World Series of BBQ, reconhecido como um dos maiores eventos da modalidade no mundo.

Intercâmbio técnico no setor de hamburguerias

O investimento de marcas independentes do setor em competições internacionais é um movimento que visa à atualização de processos produtivos frente à alta competitividade do mercado nacional. Conforme relatado pela equipe técnica da Bruttus Burger, métodos avaliados sob o rigor de juízes estrangeiros, como o controle de temperatura e o tempo de defumação, são transpostos para a linha de produção da cozinha em Osasco.

“A Bruttus nasceu para unir hambúrguer artesanal e técnica real. Ter o Lucas Cesar nos representando na Austrália mostra que nossa busca pela perfeição na brasa não tem fronteiras. O que ele vivencia lá fora, nós aplicamos aqui em Osasco”, afirma Judá Berto, sócio da Bruttus Burger.

Trajetória de Lucas Cesar

Lucas Cesar é tricampeão brasileiro de churrasco e acumulou mais de 30 premiações em circuitos competitivos. Em sua trajetória, venceu o Mundial de Burger pela Steak Cookoff Association (SCA) e obteve o vice-campeonato mundial de churrasco na Austrália. No primeiro trimestre de 2026, o profissional registrou a 4ª posição no Rodeo Austin BBQ Cook-Off e a 15ª no SCA World Championship Invitational, realizados no Texas.

Sobre o Bruttus Burger

Fundada em 2015, a Bruttus Burger opera com métodos de preparo em brasa, parrilla e defumação. Localizada no Jardim Umuarama, em Osasco (SP), a empresa fundamenta sua operação na seleção de insumos e em processos técnicos de cocção.

Serviço:

Endereço: Av. Pref. Hirant Sanazar, 98 — Jardim Umuarama, Osasco (SP)

Telefone: (11) 4565-7441

Instagram: bruttusburger

Informações para imprensa:

Luciana Ogata Fuke

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