Bio Extratus lança leave-in para cabelos cacheados e crespos

A Bio Extratus realizou na terça-feira, dia 14 de abril, no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, o lançamento do Antiencolhimento, novo leave-in da linha Be Use, desenvolvido para cabelos cacheados e crespos. O evento reuniu profissionais da beleza, influenciadoras e convidados, com foco na apresentação técnica do produto.

O lançamento tem como proposta abordar o chamado “fator encolhimento”, característica comum em fios com curvaturas mais fechadas, marcada pelo encurtamento após a secagem devido à estrutura em espiral. Desenvolvido para atuar nesse efeito, o produto promove definição, hidratação e maior evidência do comprimento dos fios.

Assinado em parceria com o cabeleireiro Luciano Ribeiro, conhecido como “O Mago dos Cabelos”, o leave-in foi apresentado com demonstrações ao vivo, evidenciando seus resultados em diferentes tipos de curvatura, de 3A a 4C. Durante o evento, os participantes acompanharam a aplicação do produto em modelos e conheceram os principais ativos da formulação.

De acordo com Thiana Gomes, diretora de marketing da Bio Extratus, o produto reúne tecnologia e ativos de tratamento. “Com óleos e manteigas vegetais, além de proteção solar e térmica, a fórmula é altamente hidratante e nutritiva. Também conta com polímeros flexíveis, que garantem definição com naturalidade, sem deixar resíduos, e ajudam no controle do frizz”, afirma. Segundo a executiva, o produto possui fixação de leve a média e pode ser combinado com gelatina para intensificar o efeito de definição.

Além da apresentação técnica, o evento contou com ativações voltadas à valorização cultural e à conexão com o território. A programação incluiu experiências sensoriais e foi encerrada com uma aula de samba, reforçando o conceito de movimento, identidade e expressão individual — pilares alinhados ao posicionamento da marca.

O lançamento acontece em um contexto de crescimento do mercado de produtos voltados para cabelos naturais no Brasil, impulsionado pela valorização da textura original dos fios e pela busca por soluções mais específicas e eficazes. Com o Antiencolhimento, a Bio Extratus amplia sua atuação nesse segmento e reforça sua estratégia de inovação e diversidade.

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O Leave-in Antiencolhimento Be Use está disponível em embalagem de 250g. Para compras no e-commerce da marca e em pontos de venda em todo o país.