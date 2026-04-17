Novo HubTech fortalece ecossistema de inovação no Brasil

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Inaugurada em março de 2026, a DeVibe nasce como uma HubTech criada para impulsionar soluções tecnológicas com base em colaboração, experiência prática e conexão estratégica com o mercado. A iniciativa, uma joint venture entre a Growth Solution e a Locavibe, busca se consolidar como espaço voltado à convergência de talentos da área de tecnologia, com foco em desenvolvimento, inovação e performance.



O projeto, liderado por Manasses Pinto dos Santos, Thais Santos e Rafael Paulino, tem como objetivo integrar profissionais de diferentes áreas em um ambiente centralizado, capaz de fomentar a troca contínua de conhecimento e boas práticas, além de fortalecer a capacidade de entrega de soluções tecnológicas aplicáveis ao mercado.



De acordo com Manasses Pinto dos Santos, sócio-fundador da empresa, a criação da DeVibe foi motivada pela necessidade de unificar equipes que antes estavam distribuídas em diferentes empresas do grupo. “Hoje, em virtude de termos diversas instituições dentro do ecossistema, cada uma com seus micropolos de tecnologia, identificamos uma oportunidade estratégica de unificar esses profissionais em um único ambiente”.



“Antes, essas equipes estavam distribuídas de forma isolada, alocadas em cada CNPJ. Com isso, decidimos criar um espaço centralizado com o objetivo de promover integração, troca de conhecimento e potencialização de soluções”, explica.



O hub nasce em um momento de expansão do mercado de tecnologia. Um estudo da International Data Corporation (IDC), divulgado pela InforChannel, aponta que os investimentos em transformação digital no Brasil devem ultrapassar US$ 700 bilhões até 2027, impulsionados pela adoção de inteligência artificial, automação e soluções em nuvem. Esse cenário reforça a relevância de iniciativas que buscam integrar tecnologia e gestão para atender às demandas crescentes de empresas e consumidores.



Nesse contexto, a DeVibe pretende desenvolver soluções alinhadas às necessidades centrais dos negócios do grupo, ampliando sua aplicabilidade e relevância no mercado. “A integração entre tecnologia, experiência e execução é fundamental para gerar escalabilidade, ampliar market share e fortalecer a governança. Não se trata apenas de desenvolver tecnologia, mas de construir soluções que realmente atendam às necessidades do mercado, com eficiência e capacidade de crescimento”, afirma o executivo.



Ele destaca que a experiência acumulada dos profissionais envolvidos no hub pode ser um diferencial para a entrega de soluções mais eficientes. “Esse conjunto permite maior governança, controle e gestão das soluções desenvolvidas. Hoje, mais do que criar ferramentas, é essencial desenvolver estruturas tecnológicas que proporcionem escalabilidade, rastreabilidade e eficiência operacional”, observa.



A expectativa da DeVibe é que a tecnologia não apenas fortaleça os negócios já existentes, mas também seja motor de geração de novas oportunidades. O propósito é impulsionar novos negócios e, ao mesmo tempo, desenvolver soluções que possam ser compartilhadas com o mercado, ampliando seu impacto e contribuindo para a evolução do setor como um todo.



O papel de hubs tecnológicos como a DeVibe é cada vez mais relevante no fortalecimento do ecossistema de inovação no Brasil. Uma pesquisa realizada pela Robert Half com 100 gestores da área, e compartilhada pela Forbes, indica que 68% das empresas brasileiras planejam aumentar as contratações no setor de tecnologia em 2026.



“Os hubs tecnológicos têm um papel essencial no fortalecimento do ecossistema de inovação no Brasil. A DeVibe já nasce com a visão de atuar como um ambiente de conexão, desenvolvimento e aplicação prática de soluções. Ao integrar pessoas, experiências e tecnologia, o hub pode contribuir diretamente para elevar o nível de maturidade do mercado e garantir atuação alinhada às melhores práticas”, conclui Manasses.



Para saber mais, basta acessar: https://devibe.growthsolutions.com.br/?