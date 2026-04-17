PowerOfData inicia 2026 com reposicionamento estratégico

A PowerOfData apresentou ao mercado seu novo posicionamento institucional, marcando o início de uma nova etapa após sete anos de crescimento e consolidação tecnológica. A companhia passa a se apresentar como um ecossistema completo de inteligência aplicada, capaz de integrar dados, tecnologia proprietária, execução especializada e formação de talentos para transformar informação em decisões e resultados concretos.



O lançamento foi realizado em São Paulo, reunindo executivos, parceiros e lideranças do setor. Mais do que uma atualização de identidade, o movimento representa uma evolução estratégica: deixar de ser percebida como fornecedora de soluções pontuais e assumir oficialmente o papel de parceira na jornada completa de dados até o resultado.

Dalmer Sella, CEO da PowerOfData, celebra o bom momento da empresa. “Esse ano é um marco importante porque é onde nós consolidamos as capacidades que tinham sido planejadas ao longo dos sete anos. É uma construção de capacidade tecnológica, de capacidade de pessoas e, em 2026, chegamos lá. Agora, passa a ser um momento de escalar”, projeta.



Segundo Rauhe Abdulhamid, diretor de Marketing e Expansão da PowerOfData, a característica central desta fase está na clareza da proposta de valor. “Ao longo dos últimos sete anos, construímos tecnologia proprietária, estruturamos equipes especializadas, desenvolvemos uma frente educacional para formação de talentos e implantamos soluções customizáveis em dados, analytics e IA. O que muda agora não é a essência, mas a forma como consolidamos tudo isso”, afirma.



A trajetória da empresa remonta à experiência de seus fundadores, Bruno Jardim e Dalmer Sella, que, entre 2013 e 2018, lideraram projetos de transformação digital no banco Itaú. Foi nesse período que desenvolveram metodologias para acelerar a engenharia de dados e reduzir o tempo de implantação de modelos analíticos críticos. A experiência resultou em ganhos para a instituição e inspirou a criação da PowerOfData, em 2018.



Desde então, a companhia construiu um portfólio de soluções proprietárias voltadas para automação de variáveis, enriquecimento de bases, implantação de modelos via APIs de baixa latência e ambientes completos para cientistas e engenheiros de dados. Também avançou em módulos de visualização, simulação e aplicações de inteligência artificial generativa, ampliando sua atuação em setores como financeiro, telecom, energia, segurança pública, indústria e educação.

Em 2022, a PowerOfData lançou a PoD Academy, braço educacional voltado à formação de talentos em engenharia e ciência de dados, com foco em aplicação prática e aderência às demandas corporativas. A iniciativa reforçou a proposta de integrar tecnologia e execução com desenvolvimento contínuo de profissionais. A CEO da PoD Academy, Tâmara Jardim, revela que sua missão é formar a próxima geração de profissionais em dados no Brasil.

Sobre a expansão global da marca e ecossistema de parcerias, a CRO Mary Fonseca traz uma visão humanizada. “A gente dá a mão para quem poderia ser visto como concorrente, mas, na verdade, é parceiro, porque construímos tecnologia e precisamos que ela vá longe por meio dos nossos parceiros, para chegar ao maior número possível de clientes”, define.



Planos para o futuro



Agora, em 2026, a empresa busca consolidar essa trajetória em um novo posicionamento sustentado pelos pilares da confiança, estratégia, agilidade e ousadia.

O sócio e diretor de Produtos e Sucesso do Cliente, Marcelo Aragona, explicita que o crescimento também é projetado por três grandes frentes: expansão internacional alavancada pelos marketplaces globais, democratização da IA para empresas de todos os portes e inovação contínua em produtos.



“Quando a gente olha o momento de mercado, estamos na hora certa, no momento certo. Eu vejo uma ansiedade muito grande das empresas, e podemos nos tornar um parceiro relevante, estratégico, com as mais diferentes soluções”, complementa Aragona.

“Deixamos de nos apresentar como uma empresa de projetos ou soluções específicas e passamos a assumir oficialmente o papel de ecossistema completo de inteligência aplicada. Isso significa atuar na jornada inteira do cliente, da base de dados à decisão em produção, conectando tecnologias proprietárias, execução especializada, formação e inteligência aplicada de maneira integrada”, informa Abdulhamid.



A integração entre dados, inteligência aplicada e execução é apontada como fator decisivo para acelerar resultados. “Muitas empresas possuem dados e modelos, mas enfrentam dificuldades na integração e na implantação em produção. Quando essas etapas não conversam entre si, surgem retrabalhos e baixa geração de valor. Na PowerOfData, nosso objetivo é estruturar essas camadas de forma conectada, com a premissa de garantir velocidade, eficiência e impacto financeiro direto”, compartilha o diretor.



A nova identidade visual da PowerOfData traduz esse momento de consolidação. Estruturada para comunicar solidez, versatilidade e protagonismo, ela reflete os quatro pilares estratégicos e busca reforçar o compromisso da empresa em colocar o poder dos dados nas mãos dos líderes que movem o país.



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“Não se trata apenas de uma atualização estética, mas de um alinhamento entre quem nos tornamos e como nos apresentamos ao mercado. Nossa identidade busca traduzir clareza e reforçar que entramos em uma fase de consolidação: menos sobre provar capacidade tecnológica e mais sobre assumir o papel de parceira estratégica para acelerar decisões e gerar impacto econômico real”, conclui o diretor.



Para saber mais, basta acessar: http://www.powerofdata.com.br?