Empresas reforçam motivação de equipes para a Black Friday

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A Black Friday vem se consolidando como um dos momentos mais intensos e estratégicos para o varejo e o e-commerce brasileiro. Um estudo realizado pela Gauge em parceria com a W3haus, compartilhado pela Exame, projeta que o evento movimente cerca de R$ 13,6 bilhões durante a semana oficial este ano.



Ainda assim, além de atrair consumidores, muitas empresas podem enfrentar o desafio de manter suas equipes de vendas engajadas diante de metas agressivas e alta pressão por resultados.



Para enfrentar esse cenário, campanhas de incentivo podem ganhar espaço como ferramentas eficazes para estimular o desempenho comercial. De acordo com Cristiano Miano, CEO e sócio-fundador da Agência Digi, o planejamento se tornou essencial para que essas ações cumpram seu papel.



“É importante estudar os perfis dos participantes para entender quais premiações podem ser ofertadas e como conduzir a comunicação da campanha”, explica.



Segundo Pedro Bannura, diretor de operações da Digi, o principal obstáculo ainda está na sobrecarga dos times. “O desafio é manter as equipes de vendas motivadas diante da alta pressão por resultados. Com metas agressivas e grande volume de demandas, muitos times ficam sobrecarregados”, avalia.



A escolha dos incentivos também exige atenção. Na visão de Cristiano Miano, não há um formato ideal, mas sim uma combinação estratégica que considere o perfil da equipe e os objetivos da campanha.



“Premiações financeiras costumam impulsionar o desempenho no curto prazo, enquanto experiências e reconhecimento público fortalecem o engajamento e o senso de pertencimento. Já os programas de gamificação tornam o processo mais dinâmico e estimulante, mantendo a motivação ao longo de todo o período”, observa.



Expectativa de consumo exige atenção redobrada



Uma pesquisa realizada por Tray, Bling, Bagy, Octadesk e Vindi mostra que 70% dos brasileiros já se planejam financeiramente para a Black Friday e 60% pretendem gastar acima de R$ 500. Esse comportamento reforça a necessidade de equipes bem preparadas para lidar com o aumento da demanda.



No entanto, Bannura ressalta que o foco em performance não pode ignorar o bem-estar dos colaboradores. “É preciso contar com uma gestão que valoriza resultados, mas, acima de tudo, tenha um olhar humano. As campanhas devem estimular a performance com propósito, criando metas claras e alcançáveis, acompanhadas de reconhecimento contínuo e comunicação transparente”. Para ele, o acompanhamento próximo dos líderes também contribui para uma jornada mais leve e produtiva.



Já a comunicação interna e o senso de propósito desempenham papel central na efetividade das campanhas. Segundo o diretor de operações da Digi, o engajamento genuíno surge quando o colaborador compreende o impacto do seu trabalho e se sente parte de algo maior.



“É por meio de uma comunicação clara e constante que as equipes entendem as metas, reconhecem seu papel no resultado coletivo e se mantêm engajadas ao longo da campanha”, comenta.



Mesmo após o pico da Black Friday, Cristiano Miano destaca que as organizações devem manter o ritmo e transformar o impulso de curto prazo em resultados sustentáveis.



“O segredo está em ver o crescimento do evento como um ponto de partida, não de chegada. Para isso, as organizações devem dar continuidade às ações de incentivo, reconhecendo o desempenho alcançado e estabelecendo novas metas conectadas aos aprendizados do período”, conclui o executivo.



Para saber mais, basta acessar: http://www.digi.ag