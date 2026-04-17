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Blefaroplastia envolve função ocular além da estética

Cirurgia das pálpebras pode corrigir excesso de pele, melhorar campo de visão e reduzir desconfortos oculares. A Dra. Érica de Gasperi, oftalmologista e especialista em plástica ocular, aponta a importância da avaliação individualizada e do conhecimento anatômico da região para resultados seguros

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Repórter
17/04/2026 12:43

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Blepharoplasty concept. Lady eye with arrows point in direction of planned oculoplastic surgery to tighten and lift the skin around her eyes, closeup cropped shot
Blepharoplasty concept. Lady eye with arrows point in direction of planned oculoplastic surgery to tighten and lift the skin around her eyes, closeup cropped shot crédito: DINO

A blefaroplastia superior, cirurgia que pode ter finalidade estética ou funcional, corrige alterações nas pálpebras superiores, como excesso de pele, flacidez e bolsas de gordura. A dermatocalase, excesso de pele e músculo das pálpebras, e o esteatoblefaro, proeminência das bolsas de gordura, surgem geralmente a partir dos 30 anos e podem afetar a saúde e a função ocular.

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Com o envelhecimento, o acúmulo de pele nas pálpebras pode causar desconforto no dia a dia, dificultar atividades como o uso de maquiagem e, em casos mais avançados, comprometer o campo de visão. A blefaroplastia é indicada para remover esse excesso de pele e pode reduzir o esforço para abrir os olhos, o que contribui para maior conforto visual, de acordo com publicação da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica disponível no SciELO Brasil.

A Dra. Érica de Gasperi, médica oftalmologista e especialista em plástica ocular, explica que a ptose palpebral — doença que gera a queda da pálpebra superior além da posição considerada normal — causa perda de campo visual, assim como outras alterações no posicionamento das pálpebras, tanto superior quanto inferior, e a flacidez podem causar irritações oculares e lacrimejamento constante.

“O excesso de pele nas pálpebras superiores e outras condições podem dificultar atividades diárias como dirigir e ler, além de, em alguns casos, a compensação feita pela musculatura da testa pode causar dores de cabeça, tendo impacto direto na qualidade de vida destes pacientes”, relata a médica.

Segundo a oftalmologista, os principais sinais de que a blefaroplastia pode ser indicada são a queixa da sensação de peso nas pálpebras — que também pode levar o paciente a elevar as sobrancelhas involuntariamente para compensar, causando dores de cabeça —, a perda de parte do campo de visão — principalmente a visão periférica — e sintomas como ressecamento e irritação ocular.

De acordo com a especialista em plástica ocular, o conhecimento da anatomia ocular é fundamental para obter resultados mais seguros e precisos, além de também permitir uma abordagem individualizada, preservando a identidade de cada paciente, com resultados naturais.

“O conhecimento da anatomia ocular, não só palpebral, é fundamental para evitar complicações oftalmológicas e tratá-las, caso ocorram. As pálpebras protegem os olhos, que são um órgão importante do corpo e uma estrutura complexa e delicada”, declara a profissional.

Planejamento e técnicas cirúrgicas

A Dra. Érica de Gasperi ressalta que a avaliação inicial é uma das etapas mais importantes do processo de avaliação pré-operatória. Segundo ela, é neste momento que o especialista compreende a anatomia do paciente, suas queixas, expectativas e, principalmente, o que faz sentido indicar em cada caso.

“Primeiro, é feito um exame oftalmológico completo, para avaliar a saúde ocular e possíveis complicações no intra e no pós-operatório. É importante avaliar a acuidade visual, a avaliação da superfície ocular, a presença de possíveis distúrbios da lubrificação ocular e a posição dos olhos na cavidade orbitária”, detalha a oftalmologista.

Conforme conta a médica, em seguida é iniciada a avaliação das pálpebras, analisando o posicionamento — assim como das sobrancelhas —, a qualidade da pele, a presença de excesso, bolsas e sua funcionalidade. Além disso, é analisado todo o contexto de saúde do paciente, história clínica e uso de medicações, para garantir um planejamento seguro.

“Tão importante quanto o exame físico é a conversa. É crucial ouvir o paciente com atenção, entender o que realmente o incomoda e alinhar expectativas de forma honesta. Nem sempre a cirurgia é a melhor indicação; o papel do especialista é justamente orientar com responsabilidade”, afirma a Dra. Érica de Gasperi.

A especialista em plástica ocular revela que, atualmente, um conjunto de abordagens é combinado na cirurgia das pálpebras de acordo com cada paciente. Outra tendência apontada por ela é a associação com procedimentos complementares, como laser, peelings ou enxertia de gordura, para melhorar a qualidade da pele.

“É fundamental entender que não existe uma ‘fórmula mágica’ que sirva para todos. O planejamento é sempre personalizado, buscando equilíbrio entre estética e função, e respeitando as características de cada paciente”, comenta a médica.

Segundo a Dra. Érica de Gasperi, na blefaroplastia superior, a técnica clássica com retirada de excesso de pele ainda é muito utilizada, mas cada vez mais com um olhar conservador, preservando estruturas importantes. “Em alguns casos, eu também associo reposicionamento de gordura e até ajustes na posição da sobrancelha”, acrescenta.

Já na pálpebra inferior, a oftalmologista destaca uma mudança importante nos últimos anos: a priorização da via transconjuntival sempre que possível. De acordo com ela, a medida permite tratar as bolsas de gordura sem cicatriz aparente na pele. “Além disso, o reposicionamento da gordura, em vez da simples retirada, tem sido cada vez mais valorizado, porque ajuda a suavizar a transição entre pálpebra e face, trazendo um resultado mais natural”.

A blefaroplastia foi o procedimento cirúrgico estético mais realizado no mundo em 2024, com mais de 2,1 milhões de cirurgias registradas e crescimento de 13,4% em relação a 2023. O Brasil lidera o ranking global da blefaroplastia, com mais de 231 mil intervenções, que representam cerca de 10,9% do total de cirurgias plásticas realizadas no país, ocupando a terceira posição entre os procedimentos mais frequentes, conforme dados da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

A Dra. Érica de Gasperi orienta que, em caso de dúvidas ou receios sobre o procedimento, é fundamental escolher um médico com quem o paciente se identifique e confie, além de esclarecer todas as questões em uma consulta pré-operatória.

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Para mais informações, basta acessar o site da Dra. Érica de Gasperi: https://draericadegasperi.com/



Website: https://draericadegasperi.com/ 

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