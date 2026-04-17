Piscinas de ondas aumentam procura por treino fora da água

O mercado global de piscinas de ondas artificiais apresenta crescimento contínuo, impulsionado por avanços tecnológicos, novos modelos de negócio e pela expansão de empreendimentos em centros urbanos. Esse movimento tem ampliado o alcance do surf, tradicionalmente restrito a regiões litorâneas, e criado novas frentes de investimento nos setores esportivo, turístico e de entretenimento.

No Brasil, a tendência acompanha o cenário internacional, com projetos sendo desenvolvidos em diferentes cidades. A expansão do chamado “surf urbano” contribui para o aumento do número de praticantes e evidencia a importância da preparação física e técnica fora da água, especialmente para pessoas que vivem longe do litoral ou possuem restrições de tempo.

Relatórios de mercado indicam que o setor de piscinas de ondas deve manter crescimento consistente nos próximos anos, impulsionado pelo turismo esportivo e pela busca por experiências controladas. Dados detalhados sobre essa expansão podem ser consultados no estudo sobre o mercado de wave pools da Business Research Insights.



Treinamento fora da água ganha relevância



Com a ampliação das piscinas de ondas, o surf passa a incorporar características de prática mais estruturada, com maior frequência de treinos e foco na repetição de movimentos. Nesse contexto, o treinamento fora da água se consolida como um recurso importante para o desenvolvimento físico e técnico.

De acordo com análise publicada pelo portal especializado em educação física, o treinamento físico adequado é fundamental para melhorar o desempenho esportivo e reduzir o risco de lesões. O conteúdo completo pode ser acessado no artigo sobre a importância do treinamento físico no site Educação Física.

Entre as capacidades trabalhadas estão resistência física, estabilidade corporal e execução de movimentos técnicos, aspectos relevantes tanto no ambiente natural quanto em estruturas artificiais.



Integração com o crescimento do surf urbano



O desenvolvimento de surf parks está associado à criação de estruturas integradas, que incluem áreas de treinamento, lazer e convivência. Esse modelo contribui para a prática contínua do surf e amplia o perfil do público interessado na modalidade.

Paralelamente, a evolução do surf urbano também começa a impactar o setor de academias e estúdios de treinamento funcional, que passam a incorporar modalidades específicas voltadas ao esporte. Profissionais do segmento observam que a diversificação de treinos tem sido utilizada como estratégia para atender novas demandas e ampliar o engajamento de alunos.

Nesse cenário, empresas brasileiras têm desenvolvido soluções voltadas ao treinamento fora da água. A Surf Evolution, fundada em 2014, atua nesse segmento com equipamentos voltados à simulação de movimentos do surf, utilizados em ambientes como academias, residências e espaços esportivos.



Demanda internacional e expansão



De acordo com o fundador da empresa, Francis França, a procura pelos equipamentos tem se expandido para outros mercados, acompanhando o crescimento do surf urbano. “Temos recebido procura de países da Europa, dos Estados Unidos e também da América Latina. Esse movimento acompanha a expansão do surf para além das regiões litorâneas”, afirma.

Segundo ele, o avanço das piscinas de ondas contribui para a necessidade de preparação prévia dos praticantes. “A prática em ambientes controlados também exige preparo físico adequado, para melhor aproveitamento das sessões”, acrescenta.



Estratégia de atuação internacional



A empresa avalia estratégias de expansão por meio de licenciamento da tecnologia em outros países. “Estamos estruturando modelos de licenciamento com parceiros locais, com o objetivo de ampliar a presença internacional mantendo padrões de operação”, explica França.



Tendência de prática híbrida



A combinação entre prática no mar, piscinas de ondas e treinamento fora da água indica uma tendência de modelo híbrido no surf. Esse formato permite maior regularidade nos treinos e pode favorecer o desenvolvimento técnico dos praticantes.

Para moradores de grandes centros urbanos, essa transformação amplia as possibilidades de acesso ao esporte e contribui para a continuidade da prática ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, abre espaço para que academias e estúdios acompanhem essa evolução, incorporando novas abordagens de treinamento alinhadas às mudanças no perfil dos praticantes.

Mais informações com Francis França, CEO da Surf Evolution

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