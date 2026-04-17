Infraspeak FM Awards 2026 anuncia vencedores
As iniciativas reconhecidas envolvem, em sua maioria, o uso de tecnologia para gestão de ativos, análise de dados operacionais e maior integração entre equipes e fornecedores.
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A gestão de infraestrutura e operações tem ganhado espaço na agenda estratégica das empresas no Brasil, impulsionada pela busca por eficiência, previsibilidade e integração entre áreas. Um dos sinais desse movimento foi o Infraspeak FM Awards 2026, que reconheceu profissionais e organizações que vêm estruturando operações mais maduras e orientadas por dados.
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A premiação ocorreu durante o IFM Summit São Paulo, realizado em março, e reuniu mais de 600 profissionais de Facilities e Operações, representando cerca de 300 empresas de setores como varejo, indústria, tecnologia e serviços.
Organizado pela comunidade Inside Facilities Management (IFM), com realização da Infraspeak, o evento reuniu iniciativas relacionadas à evolução do papel do Facilities Management dentro das organizações.
De área operacional à função estratégica
Historicamente associada à manutenção predial, a área tem passado por transformação. Em operações com grande presença física, decisões sobre infraestrutura impactam diretamente custos, experiência do usuário e continuidade do negócio.
As organizações reconhecidas no Infraspeak FM Awards apresentaram iniciativas relacionadas à padronização de processos, uso de dados e integração entre equipes.
Vencedores do Infraspeak FM Awards 2026
A edição contou com categorias distintas que reconhecem diferentes dimensões da gestão de Facilities
Destaques do Ano:
- FM Champion do Ano: Richard Arnellas (YDUQS)
- Líder de Inovação no FM: Sight Serviços
- Infraspeak Hub - Operação de FM Mais Integrada: Brasanitas
- Infraspeak Gear AI - Operação de FM Mais Inteligente: Grupo NOS (OXXO)
- Infraspeak Network - Operação de FM Mais Colaborativa: Confiança Supermercado
Premiação Operação de FM Mais Eficiente
Vencedores Platina:
- Grupo Brasanitas Praxxis
- Grupo Brasanitas Infralink
- Grupo ALLOS
- Artemp Engenharia
3 Melhores Categoria Ouro:
- Araújo Abreu Engenharia
- Grupo Orion
- Espaçolaser
Outras organizações também foram reconhecidas nas categorias Ouro, Prata e Bronze. A lista completa dos vencedores está disponível no site da Infraspeak.
Critérios refletem maturidade operacional
Os reconhecimentos consideraram gestão de ativos, eficiência operacional, inovação e colaboração. A adoção de tecnologias para monitoramento e análise de dados aparece como fator recorrente entre os premiados.
“O que vemos é um movimento consistente de evolução da área. A gestão de infraestrutura deixa de ser apenas suporte e passa a ter um papel mais estratégico dentro das empresas”, afirma Scheila Silveira, gerente de Marketing da Infraspeak para a América Latina.
Tecnologia e colaboração ganham protagonismo
A integração entre equipes e fornecedores e o uso de plataformas digitais têm ampliado a visibilidade sobre ativos e operações, contribuindo para decisões mais estruturadas.
De acordo com a organização, os resultados apontam para tendências de maior digitalização e integração nas operações, especialmente em ambientes com alta complexidade operacional.
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Mais informações sobre o IFM Summit São Paulo e iniciativas da comunidade IFM estão disponíveis no site da comunidade.
Website: https://infraspeak.com/