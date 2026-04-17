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Infraspeak FM Awards 2026 anuncia vencedores

As iniciativas reconhecidas envolvem, em sua maioria, o uso de tecnologia para gestão de ativos, análise de dados operacionais e maior integração entre equipes e fornecedores.

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DINO
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Repórter
17/04/2026 10:43

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Infraspeak FM Awards 2026 anuncia vencedores
Infraspeak FM Awards 2026 anuncia vencedores crédito: DINO

A gestão de infraestrutura e operações tem ganhado espaço na agenda estratégica das empresas no Brasil, impulsionada pela busca por eficiência, previsibilidade e integração entre áreas. Um dos sinais desse movimento foi o Infraspeak FM Awards 2026, que reconheceu profissionais e organizações que vêm estruturando operações mais maduras e orientadas por dados.

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A premiação ocorreu durante o IFM Summit São Paulo, realizado em março, e reuniu mais de 600 profissionais de Facilities e Operações, representando cerca de 300 empresas de setores como varejo, indústria, tecnologia e serviços.

Organizado pela comunidade Inside Facilities Management (IFM), com realização da Infraspeak, o evento reuniu iniciativas relacionadas à evolução do papel do Facilities Management dentro das organizações.

De área operacional à função estratégica

Historicamente associada à manutenção predial, a área tem passado por transformação. Em operações com grande presença física, decisões sobre infraestrutura impactam diretamente custos, experiência do usuário e continuidade do negócio.

As organizações reconhecidas no Infraspeak FM Awards apresentaram iniciativas relacionadas à padronização de processos, uso de dados e integração entre equipes.

Vencedores do Infraspeak FM Awards 2026

A edição contou com categorias distintas que reconhecem diferentes dimensões da gestão de Facilities

Destaques do Ano:

  • FM Champion do Ano: Richard Arnellas (YDUQS)
  • Líder de Inovação no FM: Sight Serviços
  • Infraspeak Hub - Operação de FM Mais Integrada: Brasanitas 
  • Infraspeak Gear AI - Operação de FM Mais Inteligente: Grupo NOS (OXXO)
  • Infraspeak Network - Operação de FM Mais Colaborativa: Confiança Supermercado


Premiação Operação de FM Mais Eficiente

Vencedores Platina:

  • Grupo Brasanitas Praxxis
  • Grupo Brasanitas Infralink
  • Grupo ALLOS
  • Artemp Engenharia


3 Melhores Categoria Ouro:

  • Araújo Abreu Engenharia
  • Grupo Orion
  • Espaçolaser


Outras organizações também foram reconhecidas nas categorias Ouro, Prata e Bronze. A lista completa dos vencedores está disponível no site da Infraspeak.

Critérios refletem maturidade operacional

Os reconhecimentos consideraram gestão de ativos, eficiência operacional, inovação e colaboração. A adoção de tecnologias para monitoramento e análise de dados aparece como fator recorrente entre os premiados.

“O que vemos é um movimento consistente de evolução da área. A gestão de infraestrutura deixa de ser apenas suporte e passa a ter um papel mais estratégico dentro das empresas”, afirma Scheila Silveira, gerente de Marketing da Infraspeak para a América Latina.

Tecnologia e colaboração ganham protagonismo

A integração entre equipes e fornecedores e o uso de plataformas digitais têm ampliado a visibilidade sobre ativos e operações, contribuindo para decisões mais estruturadas.

De acordo com a organização, os resultados apontam para tendências de maior digitalização e integração nas operações, especialmente em ambientes com alta complexidade operacional.

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Mais informações sobre o IFM Summit São Paulo e iniciativas da comunidade IFM estão disponíveis no site da comunidade.



Website: https://infraspeak.com/

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