Hotel em Natal prepara programação de Dia das Mães

O Esmeralda Praia Hotel, localizado na orla de Ponta Negra, em Natal (RN), está organizando sua programação especial para o Dia das Mães, celebrado nos dias 9 e 10 de maio de 2026. As atividades planejadas abrangem hóspedes de diferentes faixas etárias e contemplam ações dedicadas às mães, além de momentos voltados para o conjunto das famílias hospedadas no período.

A data integra o calendário sazonal do hotel, que desenvolve programações temáticas nos principais feriados e datas comemorativas do ano.

Planejamento e estrutura da programação



A organização da programação de Dia das Mães no hotel envolve as equipes de recreação, hospedagem e alimentos e bebidas. As atividades estão sendo estruturadas para ocorrer ao longo do fim de semana, com ações distribuídas entre sábado e domingo.

O planejamento prevê iniciativas em diferentes áreas do hotel, espaços internos, área da piscina e ambientes de convivência, de forma a contemplar hóspedes com diferentes perfis de rotina durante a estadia.

“A programação do Dia das Mães faz parte do calendário anual do hotel e tem como objetivo oferecer aos hóspedes um conjunto de atividades adequado à data, sem interferir na rotina de quem está em período de descanso. A entrega dos brindes para todas as mães hospedadas é uma ação confirmada e representa o reconhecimento do hotel a esse público durante o período”, afirma Gianluca D'Alessandro, general manager do Esmeralda Praia Hotel.

Brindes para todas as mães hospedadas



Uma das ações confirmadas para o fim de semana é a entrega de um brinde comemorativo para todas as mães hospedadas durante o período do Dia das Mães. A iniciativa será executada pela equipe de hospedagem e alcança todas as mães presentes no hotel nos dias da programação, independentemente do tipo de acomodação ou plano contratado.

A entrega está prevista para ocorrer de forma individualizada, nos apartamentos, como parte do conjunto de ações dedicadas especificamente às mães no período.

Atividades para famílias e crianças



A programação para o Dia das Mães também contempla atividades coletivas com participação de toda a família.

A equipe de recreação está elaborando uma gincana temática a ser realizada em área comum do hotel, com dinâmicas que envolvam mães e filhos de forma integrada. O formato prevê interação entre os participantes e mediação dos recreadores ao longo da atividade.

A integração entre as atividades infantis e os momentos dedicados às mães é um dos critérios que orientam o planejamento da programação.

Acompanhamento nas redes sociais



A programação completa, incluindo confirmações de atividades e demais detalhes previstos, será divulgada com antecedência no perfil oficial do hotel no Instagram. O canal também será utilizado para o registro fotográfico das atividades realizadas durante o fim de semana, disponibilizado após a realização do evento.

A programação de Dia das Mães do Esmeralda Praia Hotel está prevista para o fim de semana dos dias 9 e 10 de maio de 2026 e será conduzida pelas equipes internas do hotel. As ações planejadas para o período seguem o mesmo modelo adotado nas demais datas comemorativas do calendário anual do estabelecimento.

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O hotel mantém programações regulares para os principais feriados e períodos de alta temporada em Natal, com atividades organizadas para hóspedes de todas as faixas etárias. Informações sobre disponibilidade de hospedagem para o fim de semana do Dia das Mães podem ser obtidas pelo site oficial do hotel ou diretamente com a central de reservas.