Campeonatos de Rental Kart têm etapas abertas em abril

A AMIKA Kart, uma das organizações pioneiras na realização de campeonatos e eventos de Rental Kart no Brasil, divulgou o calendário de etapas para o mês de abril, com provas programadas em diferentes kartódromos do estado de São Paulo.

No último final de semana, a AMIKA realizou mais uma rodada de etapas de seus campeonatos, dando sequência ao calendário da temporada em diferentes pistas do estado. As disputas envolveram categorias variadas e marcaram mais um momento de evolução dos pilotos ao longo do campeonato.

A programação segue ao longo do mês com novas etapas previstas, incluindo provas da Copa AMIKA no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), além de outras competições distribuídas entre os principais kartódromos do estado.

Entre os próximos destaques, está a etapa da Copa AMIKA no formato Mini Endurance, programada para o dia 23 de abril, no Kartódromo Granja Viana. A competição terá continuidade no dia 26, no mesmo local, com mais uma etapa do campeonato.

Segundo Guilherme Putnoki, sócio-proprietário da AMIKA e responsável pelo desenvolvimento esportivo, abril representa um momento estratégico dentro da temporada para quem deseja iniciar nas competições, já que a entrada de novos pilotos é permitida ao longo do campeonato sem comprometer a disputa geral.

“A entrada ao longo da temporada é aberta e abril marca a segunda etapa da maioria dos campeonatos, o que ainda permite ao piloto entrar em igualdade de condições”, afirma.

Ele explica que o regulamento contribui diretamente para esse equilíbrio: “Como os campeonatos contam com descartes ao longo do ano, a ausência na primeira etapa não prejudica a pontuação final”.

Os campeonatos são estruturados em etapas distribuídas ao longo da temporada, com categorias organizadas por nível de pilotagem e experiência, o que permite manter o equilíbrio entre os participantes.

Segundo Putnoki, essa divisão é constantemente ajustada com base no desempenho em pista, com o objetivo de manter o equilíbrio nas disputas. “Avaliamos o desempenho dos pilotos e, quando necessário, fazemos realocações entre categorias para manter a competitividade”, revela.

Além disso, algumas competições contam com suporte técnico adicional, como workshops de pilotagem e análise de traçado, permitindo que os participantes tenham contato com conceitos técnicos e possam aplicá-los imediatamente durante as provas.

A experiência nas etapas também é um dos pontos de destaque das competições organizadas pela AMIKA, reunindo diferentes momentos que vão além da corrida em si. “O piloto passa por um processo completo, com orientação antes da corrida e suporte durante a etapa”, frisa Putnoki.

Ele destaca ainda que a estrutura inclui fotografia profissional, transmissão ao vivo e momentos de premiação. “Além da corrida em si, o piloto vivencia o pódio, a entrega de troféus e a divulgação oficial dos resultados, o que reforça o ambiente competitivo”, acrescenta.

Ao longo da temporada, os campeonatos também colocam os pilotos em situações que exigem adaptação às condições de pista e às disputas em grupo. “O kart exige precisão de traçado e leitura de corrida, além de tomada de decisão em tempo real”, enfatiza Putnoki.

Segundo ele, o ambiente competitivo também envolve aspectos como controle emocional e consistência durante as provas.

Para quem inicia a participação em abril, a principal diferença está na adaptação ao ritmo das corridas, já que os pilotos que participaram da primeira etapa tendem a ter mais familiaridade com o formato da competição. Ainda assim, segundo Putnoki, isso pode ser compensado com preparação adicional. “Em termos de pontuação, não há prejuízo, mas a experiência em pista faz diferença. Esse processo pode ser acelerado com treinos fora das etapas”, informa.

A modalidade também tem atraído diferentes perfis de público, especialmente nas categorias de entrada. “A categoria novato teve um aumento expressivo e hoje reúne perfis diferentes, desde quem busca evolução no esporte até quem procura uma experiência competitiva como hobby”, observa.

Além dos campeonatos, a AMIKA também organiza torneios voltados para pilotos intermediários e experientes, com competições de alcance nacional. O próximo evento confirmado é o Torneio de Inverno, que acontecerá no dia 4 de julho, no Kartódromo Granja Viana, com inscrições previstas para serem abertas em breve.

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Para mais informações sobre inscrições, calendário e competições, basta acessar: https://amikakart.com.br/?