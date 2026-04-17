ABES-SP oferece cursos de detecção e operação de vazamentos

Nos dias 11 e 12 de maio, será realizado o curso “Detecção de Vazamentos Não Visíveis - Profissionais N1 e N211”, com carga horária de 16 horas. Voltado a profissionais da área, o treinamento combina teoria e prática na identificação de perdas em redes enterradas sob pressão, com base na NBR 15.183 e no procedimento PR-051 da Abendi. As aulas serão ministradas pelos especialistas Genival Abdias de Carvalho e Cícero Mirabô Rocha Filho.

Na sequência, nos dias 20 e 21 de maio, ocorrerá “Operação e Manutenção de Sistemas de Água e Esgoto”, também com 16 horas de duração. A formação é destinada a profissionais operacionais e aborda fundamentos dos sistemas, práticas de operação e manutenção, identificação de falhas, controle de perdas e procedimentos preventivos e corretivos, além de orientações de segurança. O curso será ministrado pelos professores da Fatec-SP Ana Paula Pereira da Silveira, também coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental da ABES-SP, e Luiz Eduardo Mendes.

As aulas têm como objetivo capacitar profissionais para aprimorar a operação e a manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com foco em eficiência, segurança e redução de perdas.

Mais informações e inscrições podem ser obtidas pelo e-mail financeiro@abes-sp.org.br e pelos telefones (11) 3814-1872 ou 97864-2724.

Serviço:

Curso presencial: Detecção de vazamentos não visíveis em redes de água

Data: 11 e 12 de maio

Horário: 8h às 18h

Carga horária: 16h

Local: Sede da ABES-SP – Rua Eugênio de Medeiros, 242 – 6º andar – Pinheiros (SP)

Informações e inscrições: financeiro@abes-sp.org.br?

Mais informações sobre este curso estão disponíveis neste link.

Curso presencial: Operação e Manutenção de Sistemas de Água e Esgoto

Data: 20 e 21 de maio

Horário: 9h às 18h

Carga horária: 16h

Local: Sede da ABES-SP – Rua Eugênio de Medeiros, 242 – 6º andar – Pinheiros (SP)

Informações e inscrições: financeiro@abes-sp.org.br

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Mais informações sobre este curso estão disponíveis neste link.