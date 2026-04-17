Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Evento em BH auxilia descendentes a obter cidadania europeia

Imersão inédita e presencial, da Travessia Cidadania, oferece diagnóstico e plano prático para processos de nacionalidades portuguesa, italiana, espanhola e alemã.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
17/04/2026 09:18

compartilhe

SIGA
×
Evento em BH auxilia descendentes a obter cidadania europeia
Evento em BH auxilia descendentes a obter cidadania europeia crédito: DINO

Conquistar a cidadania europeia vai muito além de evitar filas em aeroportos; é um investimento estratégico que garante acesso a 27 países da União Europeia, educação de elite com custos reduzidos e segurança jurídica global. Com o objetivo de transformar esse desejo em um plano concreto, a Travessia Cidadania promove, no dia 21 de abril, a Imersão Cidadania Europeia, em Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O evento marca um momento inédito para a empresa mineira. Pela primeira vez, a especialista Luana Bastos, fundadora da Travessia Cidadania, conduzirá um encontro presencial abrangendo simultaneamente as quatro principais nacionalidades buscadas por brasileiros: portuguesa, italiana, espanhola e alemã.

“A cidadania não é apenas um documento. É um elo com o passado e um passaporte para o futuro”, afirma Luana Bastos, que possui mais de dez anos de experiência no setor.

Conteúdo estratégico e prático

Diferente de conteúdos genéricos da internet, a imersão foca no networking e na resolução de dúvidas específicas. Durante duas horas, os participantes aprenderão a:

  • Identificar o direito à cidadania e validar a linha de transmissão;
  • Estruturar sua própria árvore genealógica;
  • Evitar erros comuns que causam perda de tempo e dinheiro;
  • Criar um plano prático para busca de documentos.


O ingresso (R$ 197 no primeiro lote) inclui bônus como checklist de documentos, planilha de custos e a participação no sorteio de uma consultoria individual.

Um mercado em expansão: o “boom” das nacionalidades

O interesse dos brasileiros nunca foi tão alto. O Brasil abriga hoje a maior reserva de “novos europeus” fora do continente, com cerca de 30 milhões de descendentes de italianos, além de milhões de origem lusitana, germânica e espanhola.

Dados recentes reforçam essa tendência:

Sobre a Travessia Cidadania

A Travessia Cidadania foi fundada em 2020 em Belo Horizonte. A empresa já atendeu mais de 500 famílias em diversos países, como Estados Unidos, Singapura e Alemanha. Com uma rede de representantes na Europa, a Travessia oferece desde pesquisa genealógica até assessoria jurídica contenciosa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço:

  • Evento: Imersão Cidadania Europeia
  • Data: 21/04/2026 (terça-feira, feriado de Tiradentes)
  • Horário: 9h às 11h
  • Local: Evu Café – Av. Brasil, 741, Santa Efigênia, Belo Horizonte (MG)
  • Inscrições e informações neste link.


Website: https://travessiacidadania.com.br/imersao-cidadania-europeia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay