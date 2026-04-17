Evento em BH auxilia descendentes a obter cidadania europeia
Imersão inédita e presencial, da Travessia Cidadania, oferece diagnóstico e plano prático para processos de nacionalidades portuguesa, italiana, espanhola e alemã.
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Conquistar a cidadania europeia vai muito além de evitar filas em aeroportos; é um investimento estratégico que garante acesso a 27 países da União Europeia, educação de elite com custos reduzidos e segurança jurídica global. Com o objetivo de transformar esse desejo em um plano concreto, a Travessia Cidadania promove, no dia 21 de abril, a Imersão Cidadania Europeia, em Belo Horizonte (MG).
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O evento marca um momento inédito para a empresa mineira. Pela primeira vez, a especialista Luana Bastos, fundadora da Travessia Cidadania, conduzirá um encontro presencial abrangendo simultaneamente as quatro principais nacionalidades buscadas por brasileiros: portuguesa, italiana, espanhola e alemã.
“A cidadania não é apenas um documento. É um elo com o passado e um passaporte para o futuro”, afirma Luana Bastos, que possui mais de dez anos de experiência no setor.
Conteúdo estratégico e prático
Diferente de conteúdos genéricos da internet, a imersão foca no networking e na resolução de dúvidas específicas. Durante duas horas, os participantes aprenderão a:
- Identificar o direito à cidadania e validar a linha de transmissão;
- Estruturar sua própria árvore genealógica;
- Evitar erros comuns que causam perda de tempo e dinheiro;
- Criar um plano prático para busca de documentos.
O ingresso (R$ 197 no primeiro lote) inclui bônus como checklist de documentos, planilha de custos e a participação no sorteio de uma consultoria individual.
Um mercado em expansão: o “boom” das nacionalidades
O interesse dos brasileiros nunca foi tão alto. O Brasil abriga hoje a maior reserva de “novos europeus” fora do continente, com cerca de 30 milhões de descendentes de italianos, além de milhões de origem lusitana, germânica e espanhola.
Dados recentes reforçam essa tendência:
- Itália: recorde de 69 mil reconhecimentos em 2024; apenas no início de 2026, os tribunais já emitiram mais de 18.700 sentenças favoráveis.
- Alemanha: nova legislação permite a dupla nacionalidade sem a necessidade de abdicar da brasileira. Em 2024, o país concedeu um número recorde de cidadanias (mais de 291 mil no total).
- Espanha: a “Lei da Memória Democrática” abriu uma janela histórica de oportunidades para netos e bisnetos.
- Portugal: continua sendo a principal porta de entrada de brasileiros na Europa, o número de requerimentos de cidadania cresceu significativamente, entre 2020 e 2025, mais de 1,5 milhão de novos pedidos.
Sobre a Travessia Cidadania
A Travessia Cidadania foi fundada em 2020 em Belo Horizonte. A empresa já atendeu mais de 500 famílias em diversos países, como Estados Unidos, Singapura e Alemanha. Com uma rede de representantes na Europa, a Travessia oferece desde pesquisa genealógica até assessoria jurídica contenciosa.
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Serviço:
- Evento: Imersão Cidadania Europeia
- Data: 21/04/2026 (terça-feira, feriado de Tiradentes)
- Horário: 9h às 11h
- Local: Evu Café – Av. Brasil, 741, Santa Efigênia, Belo Horizonte (MG)
- Inscrições e informações neste link.
Website: https://travessiacidadania.com.br/imersao-cidadania-europeia