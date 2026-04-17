Ecovias Raposo Castello fecha 1º ano com salto em tecnologia

Esforços em manutenção

Nesse primeiro ano de atuação, a concessionária realizou um plano de recuperação emergencial de todo o pavimento no trecho administrado. Para isso, foram usadas mais de 72 toneladas de massa asfáltica a frio para operação tapa-buraco, além de 8 mil toneladas de massa asfáltica para fresagem e recomposição. No período, 25 pontes, passarelas e passagens inferiores também foram revitalizadas.

A segurança das rodovias também foi reforçada com a instalação de 4.298 novos elementos de proteção, como atenuadores de impacto, delineadores e marcações de contorno, além das trocas e reparos das defensas metálicas — que, enfileiradas, alcançariam 1.600 metros.

O cuidado com a conservação de todo o trecho, incluindo a roçada das margens da rodovia e dos canteiros centrais, chegou a 238,7 mil metros quadrados de vegetação retirada, o equivalente a uma área de 33 campos de futebol. Já o volume de resíduos coletados de roçadas, limpeza de drenagem e resíduos em geral soma 1,33 mil toneladas, o equivalente a 50 aviões de carga enfileirados. Deste total, 57,15 toneladas de resíduos metálicos foram destinadas à reciclagem.

Entregas futuras

O contrato de concessão prevê investimento de mais de R$ 8 bilhões ao longo de 30 anos. Entre as futuras entregas estão 78 km de faixas adicionais, 22 km de duplicações, 43 km de marginais, duas áreas de descanso para caminhoneiros, 32 novas passarelas e a construção ou adequação de dezenas de acessos, retornos e trevos.

Sobre a Ecovias Raposo Castello

A Ecovias Raposo Castello é a mais nova concessão do Grupo EcoRodovias e é responsável por quatro trechos em rodovias na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a SP-270 (Raposo Tavares), a SP-280 (Castello Branco), a SP-029 e a ligação Cotia-Embu das Artes. A concessionária vai investir R$ 8 bilhões ao longo da concessão em obras como a implantação de faixas adicionais na Castello, marginais e faixas adicionais na Raposo, duplicação da SP-029, adoção do sistema de pedágio Free Flow e uma série de melhorias como novas passarelas de pedestres, ciclovias, áreas de descanso para caminhoneiros e ligações da Raposo com a Marginal Pinheiros.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias é uma das principais operadoras de concessões rodoviárias do país. Controlada pelo Grupo ASTM, administra 11 concessões em sete estados, totalizando 4,3 mil quilômetros, além de um ativo portuário e uma plataforma logística. A empresa está presente em importantes corredores de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes rotas turísticas do Brasil. Com o propósito de viabilizar caminhos nunca antes imaginados, a EcoRodovias impulsiona o desenvolvimento da infraestrutura brasileira com inovação, eficiência e foco na experiência do usuário. A companhia também mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, possuindo metas claras em temas como redução de emissões de CO2, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como reconhecimento por suas práticas ESG, integra carteiras relevantes da B3, como o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), o ICO2 e o Idiversa.



Para mais informações, basta acessar www.ecorodovias.com.br



Fotos para divulgação



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Assessoria de Imprensa – Ecovias Raposo Castello imprensa.raposocastello@ecovias.com.br