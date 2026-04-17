CGTN: Como a China e a Espanha aprofundam laços em meio à incerteza global

CGTN explora a visita do Primeiro-Ministro espanhol Pedro Sanchez à China, destacando o papel dos intercâmbios de alto nível sustentados como um fator essencial para o fortalecimento das relações China-Espanha em meio à incerteza global. O artigo analisa também a expansão da cooperação econômica e os compromissos compartilhados com o multilateralismo, as cadeias de suprimentos globais estáveis e a cooperação aberta, posicionando o relacionamento como uma força estabilizadora em um ambiente internacional cada vez mais fragmentado.

PEQUIM, April 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na sede da gigante da tecnologia chinesa Xiaomi, o Primeiro-Ministro espanhol Pedro Sanchez testou aparelhos de consumo de ponta, testou veículos elétricos e descreveu repetidamente a experiência como "Muy bien" (muito boa). Mais tarde, ele se dirigiu aos alunos da Universidade de Tsinghua, pedindo uma maior compreensão mútua entre a Europa e a China.

As interações fizeram parte da sua visita de 11 a 15 de abril à China – a quarta em quatro anos – ditando o tom de uma viagem que combinou simbolismo com sinais políticos e destacou um relacionamento que tem sido impulsionado por meio de intercâmbios sustentados de alto nível.

Durante as conversas em Pequim, o Presidente chinês, Xi Jinping, disse que a China e a Espanha devem fortalecer a cooperação em áreas como comércio, nova energia e economia inteligente, e incentivar o intercâmbio na cultura, educação, pesquisa científica e esportes.

Ele observou que, apesar de um cenário internacional instável e turbulento, a China e a Espanha têm mantido um relacionamento estável, criando laços com determinação estratégica, e que uma lição importante aprendida é a importância de tomar decisões corretas com base em interesses comuns.

Sanchez, por sua vez, disse que suas quatro visitas refletiram a alta importância que ambos os países atribuem ao relacionamento, que exige um envolvimento mais profundo e compreensão mútua. A Espanha valoriza muito o status da China como um país importante, disse ele.

A reunião reflete um esforço mais amplo de ambos os países para manter intercâmbios consistentes de alto nível. Tais interações regulares dão continuidade aos laços bilaterais, mesmo diante do aumento das incertezas geopolíticas.

Além do diálogo político de alto nível, a cooperação econômica também continua sendo um pilar central do relacionamento. A China tem sido a maior parceira comercial da Espanha fora da União Europeia há muitos anos, com o comércio bilateral continuando em expansão. Dados recentes apontam para o aumento do intercâmbio de bens e serviços, juntamente com novas áreas de colaboração em energia verde, veículos elétricos e indústrias digitais. Em 2025, o comércio bilateral de mercadorias entre a China e a Espanha ultrapassou US$ 55 bilhões, marcando um aumento anual de 9,8%.

As empresas chinesas intensificaram o investimento na Espanha em setores como baterias de energia, energia renovável e infraestruturas, contribuindo para o emprego local e o desenvolvimento industrial. Os produtos agrícolas e alimentares espanhóis – incluindo azeite, vinho e carne de porco – conquistaram um acesso mais amplo ao mercado chinês, refletindo uma estrutura comercial complementar.

A visita de Sanchez confirmou essa tendência, com os dois lados explorando maneiras de equilibrar ainda mais o comércio e expandir o acesso ao mercado. Foram assinados documentos de cooperação em áreas como economia e comércio, educação, ciência e tecnologia e agricultura e alimentos, como parte de um esforço mais amplo para sustentar os laços econômicos em meio aos ajustes da cadeia de suprimentos global.

Além dos ganhos bilaterais, a visita também teve implicações internacionais mais amplas. Xi pediu à China e à Espanha que trabalhem em estreita colaboração para rejeitar qualquer retrocesso à lei da selva e defendam em conjunto o verdadeiro multilateralismo, destacando o apoio compartilhado a uma ordem internacional baseada em regras.

Sanchez também enfatizou a importância da cooperação multilateral e de uma economia globalizada equilibrada que proporcione prosperidade compartilhada. Seus comentários se alinham com o posicionamento da Espanha como defensora do diálogo e da cooperação dentro da União Europeia, particularmente com a intensificação dos debates sobre comércio, segurança e governança global.

Os dois lados também sinalizaram um terreno comum para a manutenção de cadeias industriais e de suprimentos globais estáveis, em um momento em que as pressões protecionistas e os pedidos de dissociação econômica têm aumentado em algumas partes do mundo. Essa cooperação serve como um exemplo de como as principais economias podem buscar a abertura e, ao mesmo tempo, abordar as diferenças por meio do diálogo.

O contexto mais amplo da visita de Sanchez reflete um período de maior incerteza global, com conflitos e fragmentação econômica determinando os debates políticos. Tanto a China como a Espanha destacaram o valor da previsibilidade nas relações bilaterais, posicionando essa parceria como uma fonte de estabilidade.

Ao concluir sua visita, Sánchez, enfatizando a continuidade dos intercâmbios de liderança, da cooperação econômica e das posições compartilhadas sobre questões globais, apontou para um relacionamento que duas partes consideram resiliente. Em um cenário internacional fluido, os laços entre a China e a Espanha além de considerados mutuamente benéficos, também fazem parte de um esforço mais amplo para sustentar a cooperação em um mundo cada vez mais complexo.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-15/How-China-Spain-deepen-ties-amid-global-uncertainty-1Mn08gN0HlK/p.html

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9691858)