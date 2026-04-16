Amazfit divulga o Cheetah 2 Pro, relógio de corrida de alto desempenho para preparação para maratonas

A Amazfit, marca líder global em dispositivos vestíveis inteligentes da Zepp Health, anunciou hoje o Cheetah 2 Pro, o mais novo produto adicionado à série Cheetah com foco em alto desempenho. Criado para maratonistas que acreditam que a preparação é tudo, o Cheetah 2 Pro foi concebido com uma crença simples: o desempenho em uma maratona é moldado pelo trabalho que os corredores fazem durante a semana de treino. O relógio reúne insights sobre corrida estruturada, treino de suporte de força e recuperação em um único sistema de preparação focada, ajudando os maratonistas a se manter consistentes durante os longos períodos de preparação. Com lançamento antes das maratonas de Boston e Londres, o Cheetah 2 Pro foi desenvolvido para satisfazer as demandas de treino de vários quilômetros e também no dia da corrida.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260416215068/pt/

New Amazfit ambassador Rory Linkletter reflects the kind of runner the Cheetah 2 Pro is built for — one who treats every part of the training week as part of performance. As he looks towards Boston, the Cheetah 2 Pro is designed to meet the demands of high-mileage training and race day alike.

Apresentando a filosofia de desempenho refinado e leveza estrutural da Amazfit, o Cheetah 2 Pro foi criado para corredores que sabem que a velocidade não é só sobre quilômetros e tempos parciais, mas também sobre força, recuperação e disciplina que dão suporte ao desempenho ao longo do tempo. Com base em uma filosofia de treinamento híbrido, o relógio ajuda os corredores a desenvolver resistência junto com força e recuperação, apoiando a durabilidade e consistência necessária para períodos longos de preparação para maratonas.

"Treinar para maratonas requer consistência, disciplina e intenção em cada parte da preparação. Estou treinando para a maratona de Boston, e o Cheetah 2 Pro me ajuda a manter o foco nos detalhes que importam, de manutenção do ritmo à recuperação, e faz isso de maneira leve, confortável e voltado para as demandas de treino por vários quilômetros".

Rory Linkletter, maratonista profissional e atleta embaixador da Amazfit

Desempenho refinado, criado sem excessos

A velocidade deve vir de uma estrutura inteligente, não de mais massa. Através de leveza estrutural, reduz-se material desnecessário, enquanto se mantêm rigidez e precisão, criando um relógio de treino para maratonas que é preciso sem ser pesado. O Cheetah 2 Pro fornece desempenho avançado de corrida em um design simplificado que proporciona uma sensação de rapidez, conforto e discrição desde o treino diário até o dia da corrida.

Criado para as demandas dos blocos longos de treinamento e do dia da corrida, o Cheetah 2 Pro combina uma caixa inferior de titânio de grau 5 e armação central com vidro de safira resistente a riscos, proporcionando confiança durável e leve sem volume desnecessário. O brilhante visor de AMOLED (diodo emissor de luz orgânica de matriz ativa) de 1,32 polegadas exibe os dados de forma clara e legível no início da manhã, quando há mudança de luz e nos últimos quilômetros.

Treino concebido para o desenvolvimento a longo prazo

O Cheetah 2 Pro apoia os corredores em cada nível, com treinos de corrida embutidos e focados nos alicerces que importam mais à distância. O trabalho aeróbico desenvolve resistência, as sessões de threshold melhoram a eficiência e o treino de força dá suporte à durabilidade, assim os maratonistas conseguem lidar com quilometram maior com maior resiliência.

Com o Zepp Coach, os corredores recebem planos de treinamento inteligente e personalizado para corridas de 3k a uma maratona completa, adaptando com base no desempenho e no progresso. Para aqueles que buscam mais controle, o relógio também se integra com plataformas avançadas externas, como TrainingPeaks, Runna, Strava e Intervals.icu.

Métricas para corrida e recuperação mais inteligentes

O Cheetah 2 Pro transforma os dados do treino em decisões claras, ajudando os corredores a entender quando intensificar o treino, quando se dedicar à recuperação e como se manter consistente através de blocos de treino exigentes. As métricas avançadas de corrida, incluindo ritmo, limiar de lactato, potência da corrida, acompanhamento da marcha e previsões do tempo de chegada ajudam os corredores a entender melhor como se movimentar, medir o progresso ao longo do tempo e treinar com mais intenção.

Dentro do aplicativo Zepp, os insights sobre recuperação, como batimento cardíaco, variabilidade da frequência cardíaca, sono e fadiga, fornecem uma visualização mais completa de como o corpo está respondendo à carga de treino. As métricas como VO 2 máximo, nível de fadiga e status do treino ajudam os corredores a tomar decisões mais inteligentes sobre quando intensificar o treino e quando priorizar a recuperação, apoiando a consistência nos ciclos longos de treinamento.

O GPS mais avançado na série Cheetah

Equipado com GPS de banda dupla avançado com posicionamento multissatélite, o Cheetah 2 Pro fornece monitoramento preciso do ritmo e acompanhamento confiável das rotas, mesmo quando elas se tornam mais complexas ou quando o foco começa a diminuir às longas distâncias. Seja navegando pelas ruas da cidade ou em percursos sinuosos, os corredores podem confiar em dados precisos da localização para que mantenham o ritmo e dentro do percurso.

Resistência que acompanha a distância

O treino não para por que a bateria acaba. O Cheetah 2 Pro oferece até 29 horas de vida da bateria do GPS, apoiando os tempos limites das maratonas ao redor do mundo e os esforços estendidos que requerem desempenho confiável do início ao fim. Para uso no dia a dia, o relógio também fornece até 17 dias de vida da bateria, garantindo a manutenção do ritmo tanto com os ciclos de treino quanto com a vida diária.

A lanterna dual embutida adiciona confiança durante as corridas no início da manhã e no final do dia, com ajuste de brilho de forma a melhorar a visibilidade durante os treinos ao ar livre.

Preço e disponibilidade

O Cheetah 2 Pro estará disponível para compra a partir de 16 de abril de 2026, por $449,99 em Amazfit.com e em lojas selecionadas.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, líder global em dispositivos vestíveis inteligentes e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

A Amazfit fabrica dispositivos vestíveis inteligentes com foco no movimento: treino com intenção, recuperação com equilíbrio, e evolução ao longo do tempo. Criada para a maneira como as pessoas treinam hoje, a Amazfit combina resistência, força e recuperação em um ritmo único e coerente que apoia o progresso sustentável com o decorrer do tempo.

Por trás da Amazfit está a Zepp, que constrói a inteligência que dá suporte à essa experiência de treino. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contatos para a mídia

Max Borges Agency para a Amazfit

amazfit@maxborgesagency.com

Mary Thompson Woodbury

Chefe de RP, Amazfit América do Norte

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