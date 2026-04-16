Moody’s Agentic Solutions agora disponível no AWS Marketplace

A Moody’s Corporation (NYSE: MCO) anunciou hoje que seus fluxos de trabalho do Moody’s Agentic Solutions (MAS) estão agora disponíveis no AWS Marketplace. Já disponível com o fluxo de trabalho MAS Credit Memo, e com recursos adicionais de crédito e conformidade a serem lançados em breve, a inteligência de nível de decisão da Moody’s pode ser acessada diretamente no AWS Marketplace.

O AWS Marketplace ajuda as organizações a descobrir, experimentar, testar, comprar, implantar e gerenciar facilmente milhares de soluções de software, incluindo agentes de IA pré-construídos e ferramentas prontas para integração, tudo em um único destino conveniente.

“À medida que a IA acelera o ritmo da tomada de decisões, a necessidade de inteligência confiável e explicável só aumenta”, disse Helen Rider, diretor de Vendas Globais da Moody’s. “Ao disponibilizar nosso fluxo de trabalho de Credit Memo com tecnologia de IA no AWS Marketplace, estamos atendendo os clientes onde eles trabalham e ajudando-os a avançar mais rapidamente, mantendo o rigor, a transparência e a confiança.”

O MAS Credit Memo utiliza dados, classificações, pesquisas e análises de risco proprietários da Moody's por meio de um fluxo de trabalho automatizado avançado, transformando o processo tradicionalmente manual e intensivo de criação de notas de crédito pelos clientes da Moody's em uma experiência mais automatizada e consistente.

No cerne desse fluxo está a camada de contexto da Moody's — a ponte estruturada e governada que fornece a inteligência conectada correta no contexto e no local apropriados, de modo que a IA produza resultados confiáveis que possam ser utilizados. Projetado para ambientes regulamentados e de alto risco, o fluxo de trabalho auxilia as instituições na produção de notas de crédito mais rápidas, com estrutura padronizada e fundamentadas na inteligência confiável da Moody's, com resultados explicáveis e rastreáveis até os dados de origem subjacentes.

A eficácia dos fluxos de trabalho habilitados por IA depende da qualidade, da estrutura e da governança da inteligência que os sustenta. A inteligência conectada da Moody's, que abrange 600 milhões de entidades, 2 bilhões de vínculos de propriedade e os principais domínios de risco financeiro, fornece a camada de contexto confiável que torna as saídas da IA válidas, explicáveis e auditáveis.

Disponibilizar o fluxo de trabalho de Credit Memo no AWS Marketplace simplifica a descoberta e a implantação para instituições que já utilizam o Amazon Web Services (AWS), acelerando o tempo de geração de valor sem exigir novas plataformas ou integrações personalizadas. O fluxo de trabalho foi projetado para operar de maneira nativa no AWS, sendo uma solução completa e pronta para produção. Ele entrega a inteligência de nível decisório da Moody's diretamente nos fluxos de crédito, onde quer que os usuários estejam desenvolvendo e operando.

A disponibilidade no AWS Marketplace reflete o compromisso da Moody's em integrar inteligência de nível decisório diretamente à infraestrutura que as instituições financeiras já estão desenvolvendo.

Para saber mais, visite http://www.moodys.com/agenticsolutions.

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo de riscos cada vez mais interligados, os dados, as análises e as tecnologias inovadoras da Moody's (NYSE: MCO) ajudam os clientes a obter uma visão holística de seu ambiente e a identificar oportunidades. Com vasta experiência nos mercados globais e uma força de trabalho diversificada de cerca de 16 mil profissionais em mais de 40 países, a Moody's oferece aos clientes a perspectiva abrangente de que necessitam para agir com confiança e prosperar. Saiba mais em: moodys.com.

Declaração de "Porto Seguro" sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995

Determinadas declarações contidas neste documento são declarações prospectivas e baseiam-se em expectativas, planos e perspectivas futuras para os negócios e operações da Moody's, que envolvem diversos riscos e incertezas. Tais declarações envolvem estimativas, projeções, metas, previsões, suposições e incertezas que podem fazer com que os resultados ou desfechos reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas. Os acionistas e investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e demais informações contidas neste documento são válidas a partir da data deste documento, e a Moody's não assume nenhuma obrigação (nem pretende) de complementar, atualizar ou revisar publicamente tais declarações no futuro, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, mudanças nas expectativas ou outros fatores, exceto conforme exigido pela legislação ou regulamentação aplicável. Os fatores, riscos e incertezas, como também outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Moody's sejam substancialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, são descritos com mais detalhes na seção "Fatores de Risco" da Parte I, Item 1A do relatório anual da Moody's no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, e em outros documentos arquivados pela Empresa junto à Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos – SEC) ou em materiais incorporados neste documento ou em outros documentos. Os acionistas e investidores são alertados de que a ocorrência de qualquer um desses fatores, riscos e incertezas pode fazer com que os resultados reais da Empresa sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, o que poderia ter um efeito material e adverso sobre os negócios, resultados operacionais e situação financeira da Empresa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Para o departamento de Comunicação da Moody’s:

Joe Mielenhausen

Moody’s Corporation

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