A Experian foi nomeada vencedora do prêmio CIO 100 Award de 2026

A Experian foi nomeada vencedora do CIO 100 Award de 2026 pela Foundry’s CIO por sua transformação do ambiente de trabalho corporativo, que integra inteligência artificial e ferramentas digitais modernas para aumentar a produtividade e aprimorar a tomada de decisões de toda a sua força de trabalho global.

Há mais de 40 anos, o CIO 100 Awards homenageia empresas que geram valor comercial por meio da liderança tecnológica.

“As organizações que estamos reconhecendo este ano não estão simplesmente mantendo as operações, elas estão moldando ativamente os resultados de negócios”, disse Richard Smith, responsável pelo Conteúdo de Evento do CIO 100 Awards e da conferência. “Inteligência artificial, dados, segurança e capacidades de nuvem agora convergem sob uma única visão de liderança. Os vencedores deste ano refletem o que é possível quando esses elementos estão totalmente alinhados.”

Impulsionando uma força de trabalho habilitada por IA

Um componente central da iniciativa é o foco da Experian em dados confiáveis e bem governados, reforçado por diretrizes robustas para garantir que a IA e a análise forneçam insights seguros e confiáveis. A empresa usa a IA de maneira responsável, com supervisão humana quando apropriado, sem abrir mão da governança, da privacidade e da segurança. A empresa ampliou o uso de ferramentas de IA empresarial, possibilitando que os funcionários automatizem tarefas e trabalhem com mais eficiência.

“Receber o CIO 100 Award destaca como a Experian está reunindo inteligência artificial, um ambiente de trabalho digital moderno e dados confiáveis para impulsionar a inovação em toda a sua força de trabalho global”, disse Alex Lintner, CEO de Soluções de Tecnologia e Software da Experian. “Ao capacitar os funcionários com essas competências, estamos melhorando a produtividade, acelerando as decisões e entregando melhores resultados para nossos clientes, ao mesmo tempo em que avançamos como uma organização orientada por dados e IA. Esse progresso reflete a forte execução da nossa equipe de ambiente de trabalho digital na entrega de uma experiência moderna para os funcionários, habilitada por IA.”

Da transformação aos resultados tangíveis

Liderada pela equipe de ambiente de trabalho digital, a transformação está gerando resultados mensuráveis em toda a organização. Atualmente, mais de 17 mil funcionários utilizam ferramentas com tecnologia de IA, gerando mais de um milhão de interações por mês. A prontidão para a integração (onboarding) ultrapassa 90%, e as pontuações de satisfação dos funcionários têm média de 4,5 ou superior. As taxas de resolução no primeiro contato melhoraram para cerca de 85%.

Esses avanços são sustentados por um modelo operacional global e devem gerar economias significativas de custos ao longo de três anos. A iniciativa se baseia na estratégia tecnológica mais ampla da Experian, incluindo uma transformação com foco em nuvem com a Amazon Web Services (AWS), que melhorou a escalabilidade e acelerou a inovação em inteligência artificial (IA).

Ampliando a inovação em uma empresa global

A Experian também continua a expandir suas capacidades de IA por meio da Experian Ascend Platform™. Essa plataforma auxilia na tomada de decisões dos clientes por meio de aprendizado de máquina e insights de dados em tempo real. Utilizada por mais de 1.400 usuários no mundo inteiro, a plataforma processa milhões de relatórios de crédito diariamente e bilhões de transações a cada ano. Além disso, há a evolução do EVA (Experian Virtual Assistant™), que oferece orientação financeira personalizada e conversacional a milhões de consumidores.

Executivos da Experian e outros representantes das organizações vencedoras foram reconhecidos no CIO 100 Awards e na conferência.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que proporciona oportunidades para pessoas e empresas em todas as partes do mundo. Por meio de nossos dados, análises e software, ajudamos a redefinir práticas de crédito, detectar e prevenir fraudes, simplificar os serviços de saúde, oferecer soluções de marketing digital e obter insights sobre o mercado automotivo. Também auxiliamos milhões de pessoas a alcançarem suas metas financeiras, ajudando-as a economizar tempo e dinheiro.

Nossas operações abrangem os setores de serviços financeiros, saúde, automotivo, agronegócio, seguros, entre outros.

Somos uma empresa do índice FTSE 100 Index listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), com 25.200 funcionários em 33 países. Nossa sede corporativa está em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

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Michael Troncale

Relações Públicas da Experian

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