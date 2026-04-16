Wipro Hydraulics assina acordo definitivo com a Indeco para expandir sua oferta de produtos

A Wipro Hydraulics e a Indeco Ind Spa têm o orgulho de anunciar a assinatura de um acordo definitivo para a aquisição da Indeco Ind Spa pela Wipro. Essa parceria histórica ocorre em um momento simbólico, já que as duas empresas celebram 50 anos de excelência em engenharia e liderança de mercado.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260416150886/pt/

Indeco manufacturing facility in Bari, Italy

A união reúne duas líderes em seus respectivos setores: a Indeco, referência global em implementos hidráulicos, e a Wipro Hydraulics, uma das maiores fabricantes independentes de cilindros hidráulicos do mundo. Essa medida estratégica proporcionará o alcance global e a força industrial necessários para nos tornarmos ainda maiores, preservando a identidade que define a marca há meio século.

Ao comentar sobre a aquisição, o Sr. Pratik Kumar, CEO da Wipro Infrastructure Engineering (WIN) e diretor-geral da Wipro Enterprises, disse:"Esta aquisição representa um marco para nós e a entrada em um novo segmento adjacente para o nosso negócio de hidráulica.Ela concretiza nossa busca por crescimento, ao mesmo tempo que amplia as oportunidades para atender melhor aos nossos clientes."

O Sr. Sitaram Ganeshan, presidente da Wipro Hydraulics, disse:"Esta aquisição adiciona acessórios ao nosso portfólio atual de cilindros hidráulicos, ampliando assim nossa oferta aos clientes. Nossa proposta de valor é aprimorada com a expansão da nossa presença na área de fabricação e distribuição, além da aquisição de talentos. Tanto a Wipro Hydraulics quanto a Indeco trazem consigo um legado de 50 anos, com um forte posicionamento de produto baseado em inovação, qualidade, confiabilidade e atendimento ao cliente."

A Sra. Susanna Vitulano, CEO da Indeco Ind Spa, comentou:"Foi um privilégio fazer parte desta jornada incrível, na qual construímos a Indeco e a transformamos em uma marca global respeitada. Hoje, nossos produtos são sinônimo de confiabilidade e serviço superior. A Wipro é a parceira ideal para impulsionar nossa próxima fase de crescimento. A Indeco aproveitará suas capacidades aprimoradas de P&D e sua vasta rede global para desenvolver ainda mais sua organização e seus produtos."

"A família Vitulano permanece profundamente comprometida com esta parceria, mantendo-se totalmente envolvida operacionalmente na Indeco. Isso garante que a paixão e os valores que construíram a Indeco continuarão a nos ajudar a prosperar dentro do Grupo Wipro."

Esta parceria foi facilitada pela PwC como consultora financeira da Wipro, com a A&O Shearman atuando como consultora jurídica. Pelo lado da Indeco, o BNP Paribas e a KT&Partners atuaram como consultores financeiros, e a PedersoliGattai como consultora jurídica.

Sobre a Wipro Infrastructure Engineering

A Wipro Infrastructure Engineering, parte da Wipro Enterprises, é uma empresa diversificada com cinco décadas de experiência em engenharia e excelência em manufatura nas áreas de hidráulica, automação industrial, aeroespacial, tratamento de água, manufatura aditiva e materiais eletrônicos. A Wipro Hydraulics é especializada no projeto e fabricação de cilindros hidráulicos personalizados para aplicações em diversos segmentos, como construção e terraplenagem, movimentação de materiais e cargas, silvicultura, agricultura, mineração e soluções para basculamento de caminhões. A Wipro Hydraulics opera 16 unidades fabris em todo o mundo.

Para mais informações, acesse www.wiproinfra.com.

Sobre a Indeco Ind Spa

A Indeco Ind Spa, fundada em 1976, é uma empresa italiana focada em implementos para os setores de construção, demolição e reciclagem. Os principais produtos da empresa são martelos hidráulicos, cabeçotes de trituração, tesouras e uma variedade de outros acessórios para demolição. Possuem sete unidades fabris na Itália para a produção de martelos hidráulicos e uma fábrica nos EUA para a produção de cabeçotes de trituração. Seus produtos inovadores, aliados a uma rede de distribuição global, oferecem uma proposta de valor atrativa para o setor.

Para mais informações, acesse https://indeco.it/en/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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