A Textron Aviation amplia conectividade de alta velocidade na cabine com atualização Gogo 5G para jatos executivos Cessna Citation

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje a disponibilidade do Gogo 5G, uma nova atualização de conectividade que oferece aos operadores do Citation velocidades mais rápidas, menor latência e melhor desempenho de Wi-Fi na cabine. A solução de pós-venda agora está disponível para os modelos Cessna Citation Longitude, X+, X, Sovereign+, Sovereign, Latitude, XLS Gen2, XLS+, XLS e Excel, após a emissão do Certificado Suplementar de Tipo (STC) da Administração Federal de Aviação (FAA). Os clientes podem instalar um novo sistema AVANCE Gogo 5G ou atualizar seu sistema AVANCE existente para incluir recursos 5G em um Centro de Serviços da Textron Aviation em aeroporto nacional.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260416003541/pt/

Textron Aviation expands high speed cabin connectivity with Gogo 5G upgrade for Cessna Citation business jets

“A conectividade confiável e de alta velocidade é essencial para os operadores de hoje, seja para conduzir negócios em voo ou para dar suporte a passageiros que esperam uma experiência digital perfeita”, disse Brian Rohloff, vice-presidente sênior de Suporte ao Cliente. “Expandir a capacidade 5G em toda a nossa frota reforça nosso compromisso de investir em tecnologias que elevam a experiência do proprietário e garantem que nossas aeronaves continuem sendo ferramentas líderes para negócios e viagens.”

Em resposta ao feedback dos clientes, a Textron Aviation expandirá em breve a disponibilidade do Gogo 5G para os Cessna Citation CJ4, CJ3+ e CJ3, aguardando a emissão do Certificado Suplementar de Tipo (STC) da FAA.

O sistema Gogo 5G, projetado especificamente para a aviação executiva, permite streaming contínuo, videoconferência, aplicativos baseados em nuvem e suporte para vários dispositivos conectados em toda a cabine. Seu roteador de banda dupla avançado melhora o desempenho do Wi-Fi na cabine, enquanto as ferramentas dinâmicas de gerenciamento de dados otimizam a largura de banda para oferecer uma experiência de usuário consistente e de alta qualidade.

Sobre o Suporte ao Cliente da Textron Aviation

A Textron Aviation, por meio de suas marcas Beechcraft e Cessna, é renomada por sua incomparável rede global de serviços dedicada ao suporte completo ao longo do ciclo de vida das aeronaves. Além da sua ampla presença corporativa, os clientes da Textron Aviation têm acesso a uma rede global de mais de 300 centros de serviço autorizados. A Textron Aviation também oferece um programa de suporte móvel com mais de 40 unidades móveis de serviço e técnicos e suporte no local. Encontre mais informações sobre os programas de serviço da Textron Aviation em http://txtav.com/en/service.

Sobre a Textron Aviation

Temos inspirado a jornada do voo há quase 100 anos. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou o talento coletivo das marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma gama que inclui desde jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, até aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

Sobre Gogo

Gogo é o único provedor de conectividade em voo multi-órbita e multibanda que oferece tecnologia de conectividade desenvolvida especificamente para aviação executiva e militar/governamental. Seu portfólio de produtos líder do setor oferece as melhores soluções para todos os tipos de aeronaves, de jatos pequenos a grandes, pesados ??e muito mais.

A oferta Gogo incorpora de forma exclusiva a tecnologia ar-terra com redes de satélite de alta velocidade para fornecer conectividade global consistente de ponta a ponta por meio de um conjunto sofisticado de software, hardware e infraestrutura avançada, com suporte de uma equipe de atendimento ao cliente presencial 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

Gogo busca constantemente estabelecer novos padrões de confiabilidade, segurança e inovação, moldando o futuro da aviação a bordo para facilitar a conexão de todos os clientes, superando todas as expectativas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260416003541/pt/

Contato para a Imprensa:

Lauren Howell

+1.316.927.9536

Lhowell@txtav.com

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