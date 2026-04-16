Guidewire lança o ProNavigator, integrando insights especializados baseados em IA aos fluxos de trabalho do setor de seguros

A Guidewire (NYSE: GWRE) anunciou hoje o lançamento do Guidewire ProNavigator, um assistente de inteligência artificial (IA) integrado aos seus principais aplicativos: InsuranceSuite e InsuranceNow. Disponível na versão mais recente da empresa, o Palisades, o ProNavigator oferece orientação especializada, possibilita a tomada de decisões com confiança e acelera o tempo de retorno para seguradoras de propriedade e de acidentes (P&C). Ele equipa subscritores, avaliadores de sinistros, especialistas em faturamento e representantes de atendimento ao cliente com insights de IA específicos para cada função. Esses insights são regulamentados, seguros e sensíveis ao contexto.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260416596938/pt/

ProNavigator in action within Guidewire ClaimCenter, providing tier-based customer service guidance. (Source: Guidewire)

O ProNavigator permite que as seguradoras:

Ampliem sua expertise com informações confiáveis e precisas, baseadas no material de origem exclusivo da seguradora, incluindo referências;

Mantenham modelos rigorosos de governança e segurança, aplicando controles de acesso baseados em funções (RBACs) para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar documentos ou fontes específicos;

Confiem nas decisões tomadas e mantenham o controle com trilhas de auditoria e uma experiência com intervenção humana no fluxo de trabalho;

Reduzam o tempo de retorno e a carga de manutenção de longo prazo com uma experiência pronta para produção desde o primeiro dia, que se mantém atualizada a cada nova versão.

"O ProNavigator fornece aos profissionais de seguros exatamente a informação certa no momento em que precisam", disse Amy Mollin, vice-presidente de Gestão de Produtos na Guidewire. “Ao incorporá-lo diretamente ao InsuranceSuite e ao InsuranceNow, estamos permitindo que as equipes de linha de frente acessem rapidamente respostas precisas e tomem decisões melhores com confiança. Trata-se de uma IA que simplesmente funciona, ajudando as seguradoras a avançarem de forma fluida da avaliação da IA para sua adoção bem-sucedida nas operações do dia a dia.”

Palisades capacita seguradoras a alcançar excelência operacional

A funcionalidade expandida do Palisades permite que os desenvolvedores utilizem com segurança suas ferramentas de IA preferidas para criar experiências digitais personalizadas. Ela também aumenta a precisão de processos financeiros críticos e proporciona às equipes de precificação a agilidade necessária para responder rapidamente às mudanças nas condições de mercado.

As novas capacidades permitem que as seguradoras:

Acelerem a entrega de experiências digitais que seguem o sistema de design e as bibliotecas Jutro com o Jutro Developer Assistant*;

Aprimorem a precisão da reconciliação de pagamentos e reembolsos com um rastreamento de fundos mais eficiente, incluindo trilhas completas de auditoria para as equipes financeiras e de atendimento;

Aproveite trocas eletrônicas de sinistros mais fluidas com corretores, agências e seguradoras por meio de uma experiência redesenhada para reguladores de sinistros, criada especificamente para atender às necessidades operacionais do London Market;

Melhorem os resultados de sinistros e renovações de seguro de acidentes de trabalho com um novo modelo de experiência que oferece acesso de autoatendimento a dados financeiros e inteligência preditiva sobre litígios e desfechos de sinistros;

Acessem precificação e cotação consistentes e em tempo real em todos os canais, com as capacidades de tarifação do PricingCenter para linhas pessoais e comerciais de alto volume agora disponíveis dentro do PolicyCenter.

Para obter informações mais detalhadas, visite a página do ProNavigator, a página do Palisades e o blog de lançamento do Palisades.

Alguns recursos da versão podem não estar disponíveis em todas as regiões.

* Indica que o recurso do produto está disponível apenas para clientes com acesso antecipado.

Sobre a Guidewire

As seguradoras de seguros patrimoniais e de vida confiam na Guidewire para interagir com os clientes, inovar e crescer com eficiência. Mais de 570 seguradoras em 43 países, desde novas empresas até as maiores e mais complexas do mundo, utilizam os produtos da Guidewire. Com sistemas centrais que utilizam dados e análises, tecnologia digital e inteligência artificial, a Guidewire estabelece o padrão de excelência em plataformas em nuvem para seguradoras de seguros patrimoniais e de vida.

Temos orgulho de nosso histórico sem igual de implementação, com mais de 1.700 projetos de sucesso apoiados pela maior equipe de P&D do setor e pelo maior ecossistema de parceiros de integração de sistemas. Nossa loja de aplicativos representa a maior comunidade de parceiros no setor de seguros patrimoniais e de acidentes, onde os clientes podem acessar centenas de soluções para acelerar a integração, a localização e a inovação.

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NOTA: Para informações sobre as marcas registradas da Guidewire, acesse https://www.guidewire.com/legal-notices.

Aviso sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" conforme definidas pelas disposições de "porto seguro" (safe harbor) da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), incluindo, entre outras, declarações sobre a disponibilidade geral de recursos, programas, serviços e ferramentas relacionados ao Palisades mencionados neste comunicado (incluindo, sem limitação, ProNavigator, PricingCenter e Jutro Developer Assistant). Essas declarações prospectivas são feitas na data de sua primeira publicação e baseiam-se em expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais, bem como nas crenças e suposições da administração. Palavras como “esperar”, “antecipar”, “dever”, “acreditar”, “ter esperança”, “almejar”, “projetar”, “metas”, “estimar”, “potencial”, “prever”, “poder”, “irá”, “talvez”, “poderia”, “pretender”, variações desses termos ou suas formas negativas e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar essas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, muitos dos quais envolvem fatores ou circunstâncias que estão além do controle da Guidewire. Os resultados reais da Guidewire podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospectivas devido a uma série de fatores, incluindo, entre outros, os riscos detalhados nos Formulários 10-K e 10-Q mais recentes da Guidewire, arquivados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission – SEC), como também outros documentos que a Guidewire possa arquivar periodicamente junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Em particular, os seguintes fatores, entre outros, podem fazer com que os resultados difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas: - os resultados operacionais trimestrais e anuais podem flutuar mais do que o esperado; - variações sazonais e outras relacionadas aos nossos contratos com clientes e ao reconhecimento da receita correspondente podem causar flutuações significativas em nossos resultados operacionais, receita recorrente anual (ARR) e fluxos de caixa; - nossa dependência de vendas e renovações de um número relativamente pequeno de grandes clientes para uma parcela substancial de nossa receita e ARR; - nossa capacidade de estabelecer compromissos de preços a longo prazo em nossos contratos com clientes, com base em informações disponíveis e estimativas sobre nossos custos futuros, que podem sofrer alterações; - nossa capacidade de gerenciar com sucesso nosso modelo de negócios, incluindo a obtenção de aceitação de Mercado para nossos serviços e produtos baseados em nuvem, bem como os custos relacionados a operações em nuvem, segurança cibernética, desenvolvimento de produtos e serviços; cronograma, sucesso e número de contratos de serviços profissionais, além das taxas de faturamento e da utilização de nossos funcionários e contratados de serviços profissionais; impacto de eventos globais (incluindo, entre outros, conflitos globais em andamento, inflação, altas taxas de juros, volatilidade econômica, falências bancárias e instabilidade financeira associada, além de problemas na cadeia de suprimentos) em nossos funcionários, negócios e os de nossos clientes e parceiros integradores de sistemas (“SI”) e fornecedores; violações de segurança de dados de nossos serviços e produtos baseados em nuvem ou acesso não autorizado aos dados de nossos funcionários ou clientes; nosso ambiente competitivo e suas mudanças; problemas no desenvolvimento e uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina, combinados com um ambiente regulatório incerto; o uso de IA por nossa força de trabalho pode apresentar riscos para nossos negócios; erros ou falhas em nossos produtos ou serviços, bem como interrupções de serviço ou falhas dos provedores de serviços terceirizados dos quais dependemos; nossa receita de serviços gera margens brutas menores do que nossa receita de licenças, assinaturas e suporte; nossos ciclos de desenvolvimento e vendas de produtos são longos e podem ser afetados por fatores fora de nosso controle; o impacto de novas regulamentações e leis (incluindo, entre outras, segurança, privacidade, inteligência artificial e aprendizado de máquina, regulamentações e leis tributárias e normas contábeis); alegações de terceiros de que violamos seus direitos de propriedade intelectual; condições econômicas globais debilitadas podem afetar adversamente o setor de seguros de propriedade e acidentes, incluindo a taxa de gastos com tecnologia da informação; nossa capacidade de vender nossos serviços e produtos depende muito da qualidade de nossos serviços profissionais e parceiros SI; o risco de perder funcionários-chave; Os desafios das operações internacionais, incluindo as variações nas taxas de câmbio, e outros riscos e incertezas. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa representam a visão da Guidewire na data deste comunicado. A Guidewire prevê que eventos e desenvolvimentos subsequentes poderão alterar sua visão. A Guidewire não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores. Não se deve confiar nessas declarações prospectivas como representativas da visão da Guidewire em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260416596938/pt/

Melissa Cobb

Diretora de Relações Públicas

Guidewire Software, Inc.

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