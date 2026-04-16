A Skild AI adquire a divisão de Automação Robótica da Zebra Technologies

A Skild AI anunciou hoje a aquisição da divisão de Automação Robótica da Zebra Technologies, incluindo sua plataforma de orquestração Symmetry Fulfillment.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260415892903/pt/

Skild Brain — o primeiro software de IA onicorporal do setor, projetado para operar sem conhecimento prévio da forma exata do corpo de um robô — pode controlar qualquer robô, em qualquer tarefa, em qualquer ambiente de armazém. Com a plataforma de orquestração Symmetry da Zebra, testada e aprovada, a Skild AI agora possui a infraestrutura necessária para implantar e orquestrar frotas inteiras de robôs com Skild Brain em escala empresarial.

Da automação fragmentada à inteligência orquestrada: Os robôs de armazém atuais são programados tarefa por tarefa, vinculados a hardware específico. Trocar o robô significa começar praticamente do zero. O Skild Brain foi desenvolvido para romper com essa dependência — generalizando para humanoides, robôs móveis e braços robóticos industriais sem a necessidade de retreinamento. A simetria, já comprovada em alguns dos ambientes logísticos mais exigentes do mundo, coordena esses robôs em tempo real, juntamente com os trabalhadores da linha de frente. Cada nova implementação alimenta o ciclo de dados do Skild Brain, tornando-o mais inteligente em todos os ambientes em que opera.

Juntos, formam algo inédito: uma camada inteligente capaz de gerenciar um armazém inteiro, independentemente dos robôs presentes.

Transformando armazéns existentes em sinfonias de autonomia: Os operadores logísticos não precisam mais projetar seus armazéns em função de seus robôs e lidar com diversos parceiros — cada um fornecendo um fragmento da solução automatizada. A aquisição da divisão de Automação Robótica da Zebra pela Skild AI criará a primeira organização capaz de fornecer uma solução completa de automação de ponta a ponta para armazéns: humanoides para coleta e posicionamento, cães robóticos para inspeção, braços robóticos para embalagem, robôs móveis autônomos (AMRs) para movimentação de materiais e uma camada de orquestração para controlar todos eles.

A Skild AI cresceu de zero para aproximadamente US$ 30 milhões em receita em apenas alguns meses em 2025 e agora está posicionada para escalar implantações corporativas em um ritmo antes impossível. A Skild AI criará soluções completas para armazéns, acelerando o ritmo de implantações a uma velocidade sem precedentes no atual setor de robótica com IA.

Em suas palavras:

"A automação de armazéns permanece profundamente fragmentada hoje, com abordagens clássicas que se mostram insuficientes na maioria dos cenários reais — uma barreira fundamental para alcançar a verdadeira eficiência operacional. Demolir e reconstruir armazéns para acomodar robôs pré-programados simplesmente não é uma solução economicamente viável. Ao combinar a plataforma de orquestração humano-robô da Zebra com o cérebro onipresente da Skild AI, estamos prontos para transformar a automação completa em armazéns existentes hoje. A camada de orquestração da Zebra integra os humanos ao processo, juntamente com a visão da Skild AI de 'qualquer robô, qualquer tarefa, um cérebro' — transformando armazéns em sinfonias vivas de autonomia humana e de máquina." — Deepak Pathak, CEO da Skild AI

“A falta de preensão automatizada e manipulação complexa continua atrasando os armazéns. O Skild Brain, em conjunto com a solução comprovada da Zebra de interação pessoa-mercadoria, transformará os armazéns em centros de hipereficiência.” — Abhinav Gupta, presidente da Skild AI

Sobre aSkild AI: Fundada em 2023, a Skild AI desenvolve um modelo básico de propósito geral para robótica. Com o apoio do SoftBank Group, NVIDIA Ventures, Macquarie Capital (entidades administradas pela Macquarie Capital), Jeff Bezos, Sequoia Capital, Lightspeed, Coatue, Felicis e outros, a empresa é avaliada em mais de US$ 14 bilhões. Possui escritórios em Pittsburgh, na região da Baía de San Francisco e em Bengaluru.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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