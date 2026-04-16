BTG Pactual Timberland Investment Group conclui o primeiro fechamento de US$ 370 milhões para sua mais nova estratégia core de investimentos florestais na América Latina

O BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG), um dos maiores gestores de investimentos florestais do mundo, anunciou hoje a conclusão do first close (primeiro fechamento, totalizando US$ 370 milhões em compromissos de capital, para sua mais nova estratégia core de investimentos florestais na América Latina.

Com uma meta de investimento de US$ 1,5 bilhão ao longo de 5 anos, a estratégia se concentra em ativos florestais de grande escala, manejados de forma sustentável, no Chile, Uruguai e Brasil, e busca diversificação em termos de geografia, zonas climáticas, espécies e mercados consumidores.

O BTG Pactual TIG atua na América Latina há mais de duas décadas e por meio da execução dessa estratégia, estruturou e administrou diversas plataformas de investimentos florestais em escala. Entre elas estão três plataformas de investimento, Lumin, Vista e Plateau, que integram o portfólio global de US$ 7,5 bilhões da gestora.

A criação do Projeto Plateau, anunciada em agosto de 2025, marcou a primeira aquisição realizada para essa estratégia. Criada em parceria com a Klabin S.A. (Klabin) e a British Columbia Investment Management Corporation (BCI), a plataforma possui cerca de 100.000 hectares de ativos florestais maduros, geridos de forma sustentável, e representou uma das maiores transações no setor florestal já realizadas na América Latina.

Com base em sua liderança regional e escala operacional, a estratégia do BTG Pactual TIG busca aproveitar as oportunidades criadas pelas condições favoráveis de crescimento da América Latina, o avanço tecnológico da indústria de produtos florestais na região e sólidos mercados doméstico e de exportação. A estratégia também incorpora uma estratégia de impacto, apoiada na expertise global em sustentabilidade do BTG Pactual TIG e nas oportunidades relevantes da região para geração de benefícios climáticos, sociais e de biodiversidade.

“Este primeiro fechamento reforça nossa convicção de que a América Latina representa uma oportunidade atrativa para investimentos florestais, dadas suas características biológicas e estruturais únicas”, afirmou Matheus Moura, Head de gestão de investimentos para a América Latina do BTG Pactual TIG. “Ao mesmo tempo, o crescimento da demanda e o interesse contínuo de investidores institucionais por investimentos em ativos naturais — incluindo soluções climáticas baseadas na natureza, créditos de carbono e ativos reais resilientes à inflação — continuam a sustentar nossa visão de longo prazo.”

“Nossa mais nova estratégia para a América Latina se baseia em décadas de atuação na região, onde nossas equipes possuem ampla experiência nos mercados locais, na estruturação de transações, no manejo florestal sustentável e arcabouços jurídicos nacionais”, afirmou Gerrity Lansing, Head do BTG Pactual TIG. “Essas capacidades nos permitiram desenvolver e gerenciar plataformas florestais em escala em toda a América Latina, gerando resultados estratégicos ao longo do tempo. Nosso objetivo é seguir avançando com uma abordagem diligente e de longo prazo para fornecer materiais renováveis essenciais e gerar impactos positivos como um participante relevante no mercado.”

Sobre a BTG Pactual TIG:

O BTG Pactual TIG é uma das maiores gestoras de investimentos florestais do mundo, com US$ 7,5 bilhões em ativos e compromissos e 1,2 milhão de hectares sob gestão nos Estados Unidos e na América Latina (no quarto trimestre de 2025). Sua equipe de cerca de 160 profissionais está presente em 23 escritórios, trazendo experiência local, regional e global para a gestão responsável dos investimentos de seus clientes. Consulte nosso site para obter mais informações e divulgações importantes: www.timberlandinvestmentgroup.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260416262446/pt/

Contato de mídia:

Elaine Irvin

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