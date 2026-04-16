A Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia resultados recordes no quarto trimestre e no ano fiscal de 2025; As vendas líquidas aumentam 33% e lucro líquido cresce 89%

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) anunciou hoje seus resultados financeiros para o quarto trimestre e para o ano fiscal de 2025, encerrado em 31 de janeiro de 2026.

“No trimestre encerrado em 31 de janeiro de 2026, as vendas líquidas foram de US$ 55,1 milhões, um aumento de US$ 10,1 milhões, ou 22,4%, em comparação com os US$ 45,0 milhões do mesmo trimestre do ano anterior. O crescimento foi impulsionado por maiores volumes de vendas tanto no Oriente Médio quanto na América do Norte. O lucro bruto foi de US$ 17,3 milhões, um aumento de US$ 2,1 milhões em relação aos US$ 15,2 milhões do ano passado, refletindo níveis de atividade mais elevados. As despesas com vendas, gerais e administrativas aumentaram ligeiramente para US$ 10,3 milhões, ante US$ 9,7 milhões, principalmente devido a maiores custos com folha de pagamento, parcialmente compensados ??por menores custos com bônus. A alíquota efetiva de imposto (“ETR”) da Companhia foi de 12,3%, em comparação com 32,1% no trimestre do ano anterior, refletindo o impacto da composição de produtos em diversas jurisdições fiscais. Como resultado, o lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi de US$ 4,9 milhões, um aumento de US$ 3,1 milhões, ou 172,2%, em comparação com US$ 1,8 milhão.” milhões no quarto trimestre do ano fiscal de 2024”, observou o presidente e CEO Saleh Sagr.

“No ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2026, as vendas líquidas foram de US$ 210,9 milhões, um aumento de US$ 52,5 milhões, ou 33,1%, em comparação com os US$ 158,4 milhões do mesmo período do ano anterior. O aumento deveu-se principalmente ao maior volume de vendas no Oriente Médio e na América do Norte. O lucro bruto foi de US$ 69,5 milhões, em comparação com US$ 53,2 milhões no mesmo período do ano anterior, refletindo o aumento dos níveis de atividade. As despesas com vendas, gerais e administrativas foram de US$ 40,1 milhões, ante US$ 32,9 milhões, devido ao aumento da folha de pagamento e dos honorários profissionais, incluindo aproximadamente US$ 1,0 milhão relacionado à conformidade com a Seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley em decorrência da nossa transição de uma empresa não regulamentada para uma empresa regulamentada. Isso também inclui uma despesa extraordinária de aproximadamente US$ 2,0 milhões com remuneração referente à saída do CEO anterior. A alíquota efetiva de imposto de renda da empresa foi de 24,9%, em comparação com 29,1% no mesmo período do ano anterior. A mudança na A taxa efetiva de imposto da empresa reflete a composição de produtos em diversas jurisdições fiscais, e a redução geral na taxa efetiva de imposto da empresa no ano foi parcialmente compensada pelo impacto de uma limitação tributária relacionada à despesa extraordinária associada à saída do CEO anterior. O lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi de US$ 17 milhões, um aumento de US$ 8 milhões, ou 88,9%, em comparação com os US$ 9 milhões do ano fiscal de 2024”, comentou o Sr. Sagr.

O presidente e CEO, Saleh Sagr, acrescentou: “Nossa carteira de pedidos era de US$ 121,6 milhões em 31 de janeiro de 2026. Isso reflete uma forte execução operacional, já que aceleramos com sucesso a conversão de pedidos de venda existentes em receita realizada. Nossa carteira de pedidos permanece em níveis historicamente sólidos. Continuamos a observar uma expansão multirregional significativa, particularmente na América do Norte e no Oriente Médio, reforçando a demanda global sustentada por nossas soluções.”

“Nossos resultados fiscais de 2025 representam uma conquista histórica para a Companhia. A receita total de US$ 210,9 milhões e o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US$ 17,0 milhões marcam o nosso maior nível de resultados na história operacional moderna da Companhia, impulsionados não apenas por um forte crescimento da receita, mas também por margens aprimoradas. Esse desempenho recorde foi impulsionado por uma ampla força em nossa presença global, com contribuições significativas de crescimento do Oriente Médio e da América do Norte. Nossa capacidade de escalar nesses diversos mercados, mantendo um desempenho de margem disciplinado, nos permitiu converter o impulso da receita em valor significativo para nossos acionistas.”

“Para sustentar essa trajetória, firmamos um contrato de arrendamento de longo prazo para uma nova unidade de produção em Ohio (centros de dados de IA). Esse centro, estrategicamente localizado, servirá como principal polo logístico para os corredores do Nordeste e da Nova Inglaterra, permitindo-nos localizar a produção de nossos sistemas de aquecimento e resfriamento urbano e conquistar uma fatia adicional do mercado regional. O ambiente de trabalho favorável e flexível da região aprimora ainda mais nossa agilidade operacional.”

“Em apoio à nossa estratégia de crescimento a longo prazo, também finalizamos uma nova linha de crédito com o J.P. Morgan Chase. Este acordo representa um marco para a empresa. Padronizamos nossa plataforma de empréstimos globalmente em condições significativamente mais vantajosas. Essa transição otimiza nosso custo de capital, ao mesmo tempo que proporciona a liquidez necessária para apoiar a próxima fase de nossa expansão global”, continuou o Sr. Sagr.

“Com lucros recordes como base e uma estrutura de capital modernizada como combustível, entramos no restante de 2026 com forte confiança em nossa capacidade de expandir nossas operações globais e gerar retornos significativos para os acionistas”, concluiu o Sr. Sagr.

Resultados de 2025

A receita líquida foi de US$ 210,9 milhões no ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2026, um aumento de US$ 52,5 milhões, ou 33,1%, em relação aos US$ 158,4 milhões do ano anterior. O crescimento foi impulsionado principalmente por maiores volumes de vendas em nossos principais mercados no Oriente Médio, Canadá e Estados Unidos.

O lucro bruto foi de US$ 69,5 milhões, ou 33% da receita líquida, em comparação com US$ 53,2 milhões, ou 34% da receita líquida, no ano anterior. Os US$ 16,3 milhões foram impulsionados por maiores volumes de vendas e margens brutas consistentes globalmente.

As despesas gerais e administrativas foram de US$ 35,3 milhões, em comparação com US$ 28,0 milhões no ano anterior. O aumento de US$ 7,3 milhões deveu-se principalmente a maiores custos com remuneração e honorários profissionais, incluindo aproximadamente US$ 1,0 milhão referentes à conformidade com a Seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley, em decorrência da nossa transição de uma empresa não regulamentada para uma empresa regulamentada. Isso também inclui uma despesa extraordinária de aproximadamente US$ 2,0 milhões com remuneração referente à saída do CEO anterior.

As despesas com vendas foram de US$ 4,7 milhões, em comparação com US$ 4,9 milhões nos anos encerrados em 31 de janeiro de 2026 e 2025, respectivamente. A redução de US$ 0,2 milhão deveu-se principalmente à diminuição das despesas com folha de pagamento durante o ano.

As despesas com juros, líquidas, foram de US$ 1,8 milhão e US$ 1,9 milhão nos exercícios findos em 31 de janeiro de 2026 e 2025, respectivamente. A redução de US$ 0,1 milhão resultou de uma diminuição geral das taxas de juros durante o ano.

As taxas efetivas de imposto ("ETR") globais da Companhia foram de 24,9% e 29,1% nos exercícios findos em 31 de janeiro de 2026 e 2025, respectivamente. A variação na ETR deveu-se principalmente a mudanças na composição de receitas e prejuízos em diferentes jurisdições fiscais e à inclusão da Renda Global Intangível de Baixa Tributação ("GILTI") no mercado interno.

O lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi de US$ 17,0 milhões, ou US$ 2,09 por ação diluída, para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2026, em comparação com US$ 9,0 milhões, ou US$ 1,12 por ação diluída, no ano anterior. O aumento de 89% foi impulsionado pelo crescimento significativo nos volumes de vendas e pelas eficiências operacionais discutidas acima, parcialmente compensado pelos encargos extraordinários mencionados anteriormente e pelos valores atribuíveis à participação de não controladores.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (a “Empresa”) é líder global em tubulações pré-isoladas e sistemas de detecção de vazamentos para coleta de petróleo e gás, aquecimento e resfriamento urbano, entre outras aplicações. A empresa utiliza sua vasta experiência em engenharia e fabricação para desenvolver soluções de tubulação que resolvem desafios complexos relacionados ao transporte seguro e eficiente de diversos tipos de líquidos. Ao todo, a Empresa possui operações em treze localidades em sete países.

Declarações Prospectivas

Certas declarações e outras informações contidas neste comunicado de imprensa que podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva constituem “declarações prospectivas” de acordo com a Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e a Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada, e estão sujeitas às disposições de proteção previstas nessas seções, incluindo, entre outras, declarações sobre o desempenho e as operações futuras esperadas da Companhia. Essas declarações devem ser consideradas sujeitas aos diversos riscos e incertezas existentes nas operações e no ambiente de negócios da Companhia. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros: (i) flutuações no preço do petróleo e do gás natural e seu impacto no volume de pedidos dos clientes para os produtos da Companhia; (ii) a capacidade da Companhia de adquirir matérias-primas a preços favoráveis ??e de manter relações benéficas com seus fornecedores; (iii) reduções nos gastos governamentais em projetos que utilizam os produtos da Companhia e desafios à liquidez e ao acesso a capital dos clientes não governamentais da Companhia; (iv) a capacidade da Companhia de pagar suas dívidas e renovar linhas de crédito internacionais que estão expirando; (v) a capacidade da Companhia de executar eficazmente seu plano estratégico e alcançar lucratividade sustentável e fluxos de caixa positivos; (vi) a capacidade da Companhia de receber um crédito de longo prazo relacionado a um projeto no Oriente Médio; (vii) a capacidade da Companhia de interpretar mudanças nas regulamentações e legislações tributárias; (viii) a capacidade da Companhia de utilizar seus prejuízos fiscais acumulados; (ix) reversões de receitas e lucros previamente registrados, resultantes de estimativas imprecisas feitas em relação ao reconhecimento de receita "ao longo do tempo" da Companhia; (x) a falha da Companhia em estabelecer e manter um controle interno eficaz sobre os relatórios financeiros; (xi) o cronograma de recebimento, execução, entrega e aceitação de pedidos dos produtos da Companhia; (xii) a capacidade da Companhia de negociar com sucesso acordos de faturamento por etapas para seus grandes contratos; (xiii) preços agressivos por concorrentes existentes e a entrada de novos concorrentes nos mercados em que a Companhia opera; (xiv) a capacidade da Companhia de fabricar produtos sem defeitos latentes e de recuperar-se de fornecedores que possam fornecer materiais defeituosos à Companhia; (xv) reduções ou cancelamentos de pedidos incluídos na carteira de pedidos da Companhia; (xvi) riscos e incertezas específicos das operações comerciais internacionais da Companhia; (xvii) a capacidade da Companhia de atrair e reter a alta administração e pessoal-chave; (xviii) a capacidade da Companhia de alcançar os benefícios esperados de suas iniciativas de crescimento; (xix) o impacto de pandemias e outras crises de saúde pública sobre a Companhia e suas operações; e (xx) o impacto de ameaças à segurança cibernética sobre os sistemas de tecnologia da informação da Companhia. Os acionistas, potenciais investidores e demais leitores são instados a considerar esses fatores cuidadosamente ao avaliar as declarações prospectivas e são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações. As declarações prospectivas aqui contidas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Informações mais detalhadas sobre os fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos documentos arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission), disponíveis em https://www.sec.gov e na seção Centro do Investidor no nosso site (http://investors.permapipe.com).

O ano fiscal da Empresa termina em 31 de janeiro. Os anos, resultados e saldos descritos como 2025, 2024 e 2023 referem-se aos anos fiscais que terminam em 31 de janeiro de 2026, 2025 e 2024, respectivamente.

Informações adicionais sobre os resultados financeiros da Companhia para o exercício fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2026, incluindo a análise e discussão da administração sobre a situação financeira e os resultados operacionais da Companhia, estão contidas no Relatório Anual da Companhia no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2026, o qual será arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission) na data deste documento ou em data próxima e estará disponível em www.sec.gov e www.permapipe.com. Para mais informações, acesse o site da empresa.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS RESUMIDAS DOS RESULTADOS (Em milhares, exceto dados por ação) (Não auditado) Trimestre encerrado em 31 de janeiro Ano encerrado em 31 de janeiro 2026 2025 2026 2025 Receita líquida $ 55.129 $ 44.987 $ 210.925 $ 158.384 Lucro bruto 17.337 15.171 69.488 53.248 Despesas operacionais totais 10.367 9.732 40.039 32.947 Lucro operacional 6.970 5.439 29.449 20.301 Despesas financeiras líquidas 505 451 1.822 1.940 Outras receitas (despesas) líquidas (58 ) 262 (134 ) 107 Lucro antes do imposto de renda 6.407 5.250 27.493 18.468 Despesa com imposto de renda 787 1.685 6.844 5.377 Lucro líquido $ 5.620 $ 3.565 $ 20.649 $ 13.091 Menos: Lucro líquido atribuível à participação de não controladores 702 1.805 3.614 4.108 Lucro líquido atribuível às ações ordinárias $ 4.918 $ 1.760 $ 17.035 $ 8.983 Média ponderada de ações ordinárias em circulação Básico 8.103 7.983 8.047 7.956 Diluído 8.206 8.073 8.148 8.015 Lucro por ação Básico $ 0,61 $ 0,22 $ 2,12 $ 1,13 Diluído $ 0,60 $ 0,22 $ 2,09 $ 1,12 Observação: Os cálculos do lucro por ação podem ser afetados por arredondamento.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS BALANÇOS CONSOLIDADOS RESUMIDOS (Em milhares) (Não auditado) 31 de janeiro 2026 2025 ATIVOS Ativos circulantes $ 146.734 $ 108.802 Ativos de longo prazo 70.752 56.439 Ativos totais $ 217.486 $ 165.241 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivos circulantes $ 79.789 $ 54.063 Passivos de longo prazo 31.396 28.073 Passivo total 111.185 82.136 Participações não controladoras 15.663 10.967 Patrimônio líquido dos acionistas 90.638 72.138 Passivo total e patrimônio líquido $ 217.486 $ 165.241

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS

RECONCILIAÇÃO DE MEDIDAS FINANCEIRAS NÃO-GAAP

RENDIMENTO AJUSTADO ANTES DOS IMPOSTOS

(Em milhares)

(Não auditado)

As informações a seguir contêm uma conciliação da medida financeira não GAAP de lucro ajustado antes do imposto de renda e lucro antes do imposto de renda preparado de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos ("GAAP") para os trimestres e doze meses encerrados em 31 de janeiro de 2026 e 2025, respectivamente. Esta conciliação visa fornecer aos investidores informações úteis para a avaliação do desempenho da Companhia. O lucro ajustado antes do imposto de renda inclui certos ajustes, conforme identificado abaixo. Esta medida não é considerada uma alternativa ao lucro antes do imposto de renda ou a outras medidas financeiras de desempenho preparadas de acordo com os GAAP. A Empresa acredita que a exclusão de certos itens do lucro antes do imposto de renda permite que os investidores avaliem com mais eficácia o desempenho operacional da Companhia e identifiquem tendências que podem não ser aparentes devido à variabilidade e à natureza infrequente desses itens. Além disso, a Empresa acredita que esta medida fornece informações relevantes aos investidores ao comparar os resultados entre períodos e o desempenho em relação aos seus pares.

Foram feitos ajustes para determinados itens, conforme descrito a seguir: (i) uma despesa não recorrente associada à antecipação da remuneração de executivos; (ii) uma despesa não recorrente referente a acordo judicial; e (iii) outros itens não recorrentes. Essas medidas não GAAP são fornecidas para aprimorar a compreensão geral do usuário sobre o desempenho financeiro atual da empresa e podem não ser comparáveis ??a medidas com títulos semelhantes utilizadas por outras empresas.

A tabela a seguir apresenta uma conciliação das medidas financeiras GAAP e não-GAAP:

Durante o trimestre encerrado Durante os doze meses encerrados 31 de janeiro 2026 31 de janeiro 2025 31 de janeiro 2026 31 de janeiro 2025 Lucro antes do imposto de renda (GAAP, conforme divulgado) $ 6.407 $ 5.250 $ 27.493 $ 18.468 Aceleração de certos pagamentos a executivos - - 2.018 - Acordo judicial - - - 35 Outras taxas únicas - - 88 517 Renda ajustada antes dos impostos $ 6.407 $ 5.250 $ 29.599 $ 19.020

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Saleh Sagr

Presidente, CEO e Diretor

Relações com Investidores da Perma-Pipe

281.941.2445

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