Prêmio Live apresenta nova edição do evento

O Prêmio Live chega à sua sétima edição em 2026, reunindo projetos e profissionais do setor e registrando aumento no número de indicações ao longo dos anos. Inserido em uma indústria que movimenta mais de R$ 120 bilhões anuais, segundo o Anuário Brasileiro de Brand Experience, o evento acompanha o papel estratégico da experiência no setor ao reunir projetos e profissionais da área.

Com o conceito “Seu talento merece o lugar mais alto. O Prêmio Live é outra prateleira”, a edição apresenta o posicionamento da premiação e sua proposta de reunir profissionais e empresas do setor.

Parte do ecossistema do Somos Co., o prêmio se insere em uma plataforma mais ampla, que combina conteúdo, dados, comunidade e reconhecimento. Um ambiente em que a experiência é analisada e discutida no contexto dos negócios. Desde sua origem, em 2020, o Prêmio Live acompanha, e em muitos momentos antecipa, os movimentos do setor. Lançado em um contexto adverso, tornou-se um ponto de convergência para um mercado em reconstrução.

Posicionamento

Para Júlio Feijó, presidente do Somos Co. e idealizador do prêmio, a edição de 2026 simboliza um novo momento do setor.

“O Prêmio Live reúne diferentes agentes do setor e funciona como uma plataforma de visibilidade para projetos e profissionais, em um contexto de mercado competitivo. Estar aqui significa operar em um nível de excelência que vai além da entrega — envolve visão, consistência e impacto real”, destaca.

Megafone Tour

Nesta edição, o Prêmio Live também promove uma ação itinerante, na qual a estatueta símbolo da premiação é levada a agências de live marketing, visitando empresas que participaram da trajetória do prêmio e transformando o megafone em um elemento de presença nas equipes, com geração de registros, conteúdos e interações ao longo do percurso.

A ação já passou por agências como BFerraz, R8 Live, Eventesse, Eagle e LGL Case. Neste primeiro momento, o tour ocorre em São Paulo, com previsão de expansão para outras regiões do país.

A experiência

A entrega do Megafone de Ouro, principal reconhecimento da premiação, ocorre durante uma cerimônia com direção artística e elementos de narrativa e experiência sensorial. Com direção de George Saguia, a cerimônia é organizada com ambientação e ativações ao longo da programação.

A gastronomia integra a curadoria do evento e compõe a experiência oferecida aos convidados, reforçando o cuidado com a jornada do convidado e o posicionamento sofisticado da premiação. Mais do que uma celebração, o Prêmio Live reúne profissionais do setor em um encontro voltado à apresentação e reconhecimento de projetos.

Datas

As indicações seguem abertas até 15 de maio. A votação acontece entre 17 de junho e 17 de julho. A cerimônia de premiação será realizada no dia 29 de julho, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.

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As inscrições e indicações podem ser realizadas em premiolive.com.