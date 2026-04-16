Abril Verde reforça cultura de prevenção na construção civil

Voltada à promoção da saúde e segurança no trabalho, a campanha Abril Verde busca informar e mostrar a importância da adoção de uma rotina de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Em 2026, a campanha terá como foco a saúde mental dos trabalhadores. Em maio entram em vigor as atualizações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que ampliam as diretrizes do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), incluindo a obrigatoriedade do levantamento dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) das empresas. Com isso, a partir da presente data, passam a ser obrigatórias a avaliação de riscos relacionados ao estresse, assédio, burnout, ambientes organizacionais tóxicos e sobrecarga de trabalho. A medida reforça a atenção à saúde mental no ambiente laboral com o mesmo rigor dado aos riscos físicos, químicos e biológicos, entre outros.

Nesse cenário, o Serviço Social da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Seconci-DF) atua ao lado das empresas da construção civil, oferecendo suporte completo para a implementação dessas medidas e a promoção do bem-estar dos trabalhadores. Como parte desse movimento, a entidade já disponibiliza metodologia própria para levantamento dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, conforme a NR-1, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Ampliar o olhar para a saúde mental no ambiente laboral é um passo essencial para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, destaca Juliana Moreira de Oliveira, gerente de Segurança do Trabalho do Seconci-DF. “O bem-estar psicológico é fundamental para garantir não apenas a produtividade, mas principalmente a segurança no espaço de trabalho”, afirma. “Entretanto, vale ressaltar que problemas relacionados, principalmente, à ergonomia, como levantamento de carga, postura inadequada e movimentos repetitivos, ainda se destacam como os principais problemas enfrentados na construção civil. Dessa forma, é preciso que os trabalhadores também fiquem atentos ao seu bem-estar físico”, acrescenta.

Além dos riscos psicossociais

A construção civil vem registrando resultados positivos em um cenário de avanços consistentes na prevenção de acidentes. Levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) aponta que, em 2023, o setor registrou os melhores índices de segurança da série histórica, evidenciando a consolidação de práticas preventivas nos canteiros de obras. No ano de referência, o setor registrou uma redução de mais de 30% de acidentes típicos em comparação ao ano anterior. No mesmo período, o número de doenças do trabalho caiu 25%, atingindo o menor índice da série. A letalidade também apresentou recuo de 60% em relação a 2022. Já o indicador de mortalidade caiu 71%.

Os resultados refletem uma atuação integrada entre empresas, trabalhadores e entidades. O Seconci-DF promove ações que incluem a elaboração de programas ocupacionais, emissão de laudos técnicos, desenvolvimento de campanhas educativas e realização de atividades diretamente nos canteiros, como palestras, distribuição de materiais informativos e eventos. “A prevenção precisa fazer parte da rotina das obras. Não se trata apenas de cumprir normas, mas de promover uma cultura contínua de cuidado com a vida e a saúde dos trabalhadores”, ressalta Juliana Moreira.

Para se ter uma ideia, apenas em 2025, o Seconci-DF beneficiou mais de 20 mil trabalhadores, 33% a mais do que em 2024, quando mais de 15 mil foram impactados positivamente. Ao longo do ano, a entidade promoveu treinamentos admissionais, palestras, programas monitorados, curso de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e treinamentos de NR-35, obrigatório para todo serviço executado acima de 2 metros do nível inferior, onde existe o risco de queda. Ao todo, 183 empresas associadas foram atendidas.

Para o presidente do Seconci-DF, Eduardo Aroeira, o fortalecimento dessa conduta prevencionista está diretamente relacionado à presença de iniciativas estruturadas no setor. “O trabalho desenvolvido pelo Seconci-DF contribui para ampliar o acesso à informação e às boas práticas de segurança, fortalecendo a conscientização nos canteiros de obras e apoiando as empresas na adoção de medidas efetivas de prevenção”, destaca.

Abril Verde 2026

Ao longo do mês, o Seconci-DF realiza uma série de ações voltadas à conscientização sobre saúde e segurança no trabalho. Estão agendadas 36 palestras nos canteiros de obras do Distrito Federal. Com isso, milhares de trabalhadores serão sensibilizados com abordagens que incluem temas como saúde mental, riscos psicossociais e uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletivo (EPCs). As atividades também contribuem para iniciativas internas das empresas, como as Semanas Internas de Prevenção de Acidentes (SIPATs) e os Diálogos Diários e Semanais de Segurança, ampliando o alcance das orientações preventivas. “As palestras têm como objetivo fortalecer a cultura de prevenção, mostrando que pequenas atitudes fazem toda a diferença no dia a dia. Nosso compromisso é fazer com que o trabalhador e a trabalhadora retornem para casa com saúde ao fim do expediente”, explica Juliana.

Maria das Dores de Oliveira, técnica de Segurança da Construtora Villela e Carvalho, aponta que as palestras oferecidas pelo Seconci-DF são muito importantes para os colaboradores. “A segurança no trabalho é um assunto que abordamos diariamente com os trabalhadores e, às vezes, acaba passando despercebido por eles. Por isso, ter especialistas aqui reforçando o tema e trazendo casos reais foi muito enriquecedor e interessante para todos”.

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Joilson da Silva Sousa, encarregado na empresa Construtora Villela e Carvalho, achou a palestra muito interessante e destacou que esse é um assunto que deve ser abordado sempre. “Quanto mais a gente aprender a tomar cuidado e a seguir as orientações da forma correta, melhor”, frisa. “Evitar que um acidente grave ocorra na obra depende de nós mesmos. É preciso sempre realizar todos os serviços utilizando os equipamentos de segurança e alertar os colegas quando algo estiver errado ou fora do padrão”, completa.