Ilhéus ganha força como destino turístico no Nordeste

Ilhéus, no litoral sul da Bahia, segue ampliando sua presença entre os destinos turísticos mais procurados do Nordeste. O movimento acompanha o desempenho do setor no estado, que registrou crescimento de 6,6% nas atividades turísticas em 2025, acima da média nacional de 4,6%, segundo dados divulgados pelo Governo da Bahia com base na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE).



Com esse cenário, cresce o interesse por destinos que combinam praia, patrimônio histórico, cultura regional e experiências ligadas à natureza. Em Ilhéus, essa diversidade aparece na oferta de praias conhecidas, roteiros urbanos, visitas a espaços históricos e atrações relacionadas à tradição cacaueira da região. A cidade também tem na obra de Jorge Amado um de seus principais referenciais culturais, o que reforça seu apelo entre visitantes interessados em turismo literário e histórico.

Entre os pontos mais associados ao turismo local estão o centro histórico, a Catedral de São Sebastião, o Bar Vesúvio e os passeios pelo litoral, além de experiências em fazendas de cacau e roteiros voltados ao contato com a paisagem natural do sul da Bahia. A combinação desses elementos contribui para que Ilhéus reúna perfis variados de visitantes em busca de lazer, cultura e planejamento de viagem mais estruturado.

De acordo com Ricardo, CEO da Cacau Turismo, a variedade de experiências oferecidas pela cidade tem influenciado o comportamento dos turistas. “Ilhéus reúne atrativos naturais, referências culturais e experiências ligadas à história da região. Quando o visitante encontra essas possibilidades de forma organizada, consegue planejar melhor a viagem e aproveitar a cidade com mais tranquilidade”, afirma.

Com a expansão do turismo baiano e a melhoria da estrutura de acesso, Ilhéus segue consolidando sua posição como um destino que combina litoral, memória cultural e experiências diversificadas, mantendo relevância crescente no cenário turístico regional.

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