Moody’s Corporation nomeia Christina Kosmowski como CEO da Moody’s Analytics

A Moody’s Corporation (NYSE: MCO) anunciou hoje que, em junho, Christina Kosmowski se tornará CEO da Moody’s Analytics. Kosmowski traz quase três décadas de experiência em tecnologia empresarial a esse cargo, tendo um histórico comprovado no que diz respeito a acelerar o crescimento em grande escala, criando parcerias duradouras com clientes e aproveitando a inovação para impulsionar resultados empresariais em algumas das principais empresas de tecnologia do mundo.

"Christina passou sua carreira fazendo algo raro: traduzindo tecnologia de ponta e dados analíticos em valor empresarial real e escalonável", afirmou Rob Fauber, presidente e CEO da Moody’s Corporation. "É exatamente isso o que os clientes da Moody's Analytics esperam de nós à medida que navegamos por um ambiente operacional complexo e em rápida mudança. Com a IA remodelando o cenário analítico, estou confiante de que a Christina elevará o padrão quanto ao que significa ser um parceiro confiável aos negócios e às instituições que atendemos".

"A Moody’s Analytics está em uma notável intersecção entre dados proprietários e relações profundas com clientes em um momento no qual a IA está mudando, de maneira fundamental, como as instituições mais importantes do mundo tomam decisões", afirmou Kosmowski. "Essa combinação cria uma vantagem poderosa e uma oportunidade clara para acelerar inovação. Meu foco é garantir que cada cliente aja com confiança e precisão com base nessa inteligência, e comprove a longa reputação da Moody's de rigor e confiança no atendimento aos nossos clientes. Estou honrada de liderar essa equipe excepcional na construção dessa base e conduzir a próxima fase de crescimento e inovação".

Kosmowski é especializada em guiar as organizações em períodos de rápido crescimento e centra o sucesso do cliente no cerne de tudo o que faz. Ela foi membro fundadora da organização de sucesso do cliente da Salesforce, um dos primeiros e mais influenciadores modelos no mundo da tecnologia, e passou anos construindo equipes e operando modelos criados para garantir que os clientes concretizem valor sustentável com as soluções empresariais. Kosmowski é uma líder reconhecida em tecnologia empresarial, com um histórico comprovado de criação e dimensionamento de negócios de alto crescimento na vanguarda das mudanças no setor, incluindo o surgimento de plataformas empresariais impulsionadas por IA. Antes de vir para a Moody's, ela estava na LogicMonitor, onde atuou como CEO, liderando a estratégia de crescimento da empresa e expansão global, e ajudando as empresas a operar ambientes complexos e ricos em dados e tomar decisões operacionais mais informadas e em tempo real.

Antes da LogicMonitor, Kosmowski ocupou cargos de liderança sênior na Slack, incluindo diretora de clientes, onde construiu e dimensionou as organizações de Sucesso do Cliente e de entrada no mercado corporativo, à medida que a empresa crescia a $1 bilhão em receitas e através da sua listagem direta na bolsa de valores. Anteriormente, ela passou 15 anos na Salesforce, onde liderou uma organização de receitas de $4 bilhões e foi pioneira na construção do modelo de sucesso do cliente que ajudou a definir a indústria moderna de software empresarial.

Kosmowski atua na diretoria da Nasuni e é sócia fundadora da Operator Collective, firma de investimentos focada na próxima geração de empresas de tecnologia B2B. Através do seu trabalho em cargos operacionais, liderança em diretoria e investimentos, ela permanece intimamente conectada às ideias, talentos e parcerias que moldam o futuro da tecnologia empresarial e IA.

Ela também atua na diretoria de curadores da Northwestern University, onde se formou em Bacharel em Engenharia Industrial.

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo marcado por riscos cada vez mais interligados, os dados, as análises e as tecnologias inovadoras da Moody’s (NYSE:MCO) ajudam os clientes a desenvolver uma visão holística do seu ambiente e a identificar oportunidades. Com uma vasta experiência nos mercados globais e uma força de trabalho diversificada de aproximadamente 16.000 profissionais em mais de 40 países, a Moody’s oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para que possam agir com confiança e prosperar.

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