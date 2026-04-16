A Rue Gilt Groupe integra a inteligência de identidade da Riskified à sua experiência de atendimento ao cliente

A Riskified (NYSE: RSKD), líder em inteligência de risco e fraude no e-commerce, anunciou hoje uma parceria inovadora com a Rue Gilt Groupe (RGG), empresa de e-commerce de luxo e com preços reduzidos, para implementar inteligência de identidade com foco em risco e transformar a experiência do cliente da RGG. Ao integrar as pontuações de risco de identidade em tempo real da Riskified diretamente nos fluxos de trabalho de atendimento ao cliente, a RGG permite que os agentes distingam instantaneamente entre membros fiéis e abusadores profissionais, oferecendo uma experiência melhor para clientes confiáveis ??e mitigando cirurgicamente as perdas por fraude e abuso.

Durante anos, os líderes de experiência do cliente (CX) enfrentaram um difícil dilema: oferecer soluções instantâneas para fidelizar clientes ou implementar regras rígidas para conter a crescente onda de solicitações fraudulentas de reembolso e abusos no sistema de devoluções. Esse desafio é amplificado pela ascensão da Inteligência Artificial Generativa, que ampliou as oportunidades de exploração por meio de identidades sintéticas, fotos manipuladas, falsificação de voz e scripts de engenharia social cada vez mais persuasivos.

A inteligência de identidade da Riskified resolve essa lacuna ao integrar os recursos de prevenção de abuso de políticas da empresa, incluindo o Policy Protect, aos fluxos de trabalho de atendimento ao cliente, diretamente no CRM ou console de serviço utilizado pelos agentes. Ao aproveitar um mecanismo de identidade que analisa mais de 5 bilhões de transações históricas em nossa rede global de comerciantes, essa solução de agrupamento de identidades oferece uma visão altamente confiável do indivíduo único por trás de cada e-mail, pedido, conta, endereço, reclamação e número de telefone. Das identidades com múltiplas reclamações, 13% apresentam atividade em mais de um comerciante, e essas identidades estão associadas a, em média, 7 vezes mais contas do que as identidades sem reclamações. Isso torna a visão da rede de identidades fundamental para detectar abusos repetidos e coordenados.

Quando um cliente entra em contato com a central de atendimento para solicitar um reembolso ou uma solicitação de alto risco, como o redirecionamento de uma encomenda, os agentes recebem uma pontuação de risco de identidade em tempo real. Isso proporciona aos agentes visibilidade imediata dos sinais de risco e da confiabilidade da pessoa por trás da solicitação, ajudando-os a tomar decisões mais rápidas e precisas no momento. À medida que grandes empresas implementam agentes de IA na linha de frente do atendimento ao cliente, o risco de identidade em tempo real torna-se ainda mais importante. Ele ajuda a prevenir manipulação e abuso, além de reduzir falsos positivos que podem impactar negativamente a satisfação do cliente.

“Quando você sabe exatamente com quem está lidando, não precisa mais escolher entre proteger a empresa e encantar o cliente. A inteligência de identidade da Riskified aprimora nossa capacidade de fazer as duas coisas”, disse Maria Vargas, vice-presidente sênior de Experiências do Cliente da Rue Gilt Groupe. “Ao integrar os insights de risco e identidade da Riskified diretamente ao nosso console de serviços Zendesk, estamos dando às nossas equipes de atendimento a confiança necessária para priorizar nossos clientes mais valiosos e oferecer uma resolução instantânea, ao mesmo tempo em que aplicamos a fricção necessária para deter abusadores contumazes que se escondem atrás de contas falsas ou roubadas.”

A inteligência de identidade da Riskified já está gerando um impacto operacional significativo. Lojistas que utilizam a solução Policy Protect da Riskified observaram uma redução de até 30% nas taxas de reclamações e, em vários casos, uma redução de sete dígitos nos custos de reembolso e devolução, automatizando decisões para identidades de baixo risco e fornecendo orientações claras para casos de maior risco.

Isso reflete o quão concentrado pode ser o abuso de políticas. Utilizando o Riskified Policy Protect, o Ring, sistema de segurança residencial inteligente da Amazon, conseguiu determinar que 600 indivíduos eram responsáveis ??por mais de US$ 4 milhões em abusos, anualmente, alguns chegando a gastar até US$ 150 mil por ano. Isso demonstra como um pequeno grupo de infratores reincidentes pode causar prejuízos exorbitantes. Leia o caso de sucesso da Amazon Ring aqui.

"O futuro do varejo depende da entrega de experiências rápidas e excepcionais para clientes fiéis, ao mesmo tempo em que se protege contra abusos cada vez mais sofisticados", afirmou Jeff Otto, diretor de Marketing da Riskified. “Nossa parceria com a Rue Gilt Groupe representa a próxima evolução da experiência do cliente (CX). Com inteligência de identidade baseada em risco, as equipes de atendimento, tanto humanas quanto de IA, podem recompensar instantaneamente clientes confiáveis ??e acelerar a resolução de problemas, além de impedir ações maliciosas. Cada interação é impulsionada por inteligência em escala de rede para maximizar o valor vitalício do cliente e evitar perdas.”

Participe do webinar A Revolução da CX Baseada em Risco, ao vivo na quinta-feira, 23 de abril de 2026, ou sob demanda. Saiba como a inteligência de identidade da Riskified oferece às equipes de atendimento ao cliente informações em tempo real sobre com quem estão interagindo, ajudando os comerciantes a priorizar clientes confiáveis, bloquear abusadores reincidentes e proteger a receita, e como a Rue Gilt Groupe transformou seu fluxo de trabalho de atendimento ao cliente.

Sobre a Rue Gilt Groupe

A Rue Gilt Groupe é a principal empresa de portfólio de e-commerce com preços acessíveis, conectando mais de 35 milhões de membros a designers cobiçados com um valor excepcional. Duas marcas complementares, Rue La La e Gilt, utilizam merchandising, tecnologia e marketing de classe mundial para apoiar estrategicamente nossos parceiros de marca e inspirar membros diariamente. Nossa abordagem ao varejo traz entusiasmo às compras online e a melhor experiência que os clientes de hoje exigem.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE:RSKD) capacita empresas a impulsionar o crescimento do e-commerce, superando os riscos. Muitas das maiores marcas e empresas de capital aberto do mundo que vendem online confiam na Riskified para obter proteção garantida contra estornos, combater fraudes e abusos de políticas em grande escala e melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco, cientistas de dados e pesquisadores de e-commerce, a plataforma de inteligência artificial para detecção de fraudes e riscos da Riskified analisa o indivíduo por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e insights robustos baseados em identidade. Saiba mais em riskified.com.

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