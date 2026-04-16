Cerimônia de entrega do Prêmio Japão 2026 realizada com a presença de Suas Majestades: o Imperador e a Imperatriz do Japão
Cynthia Dwork, Ph.D. na Área de Eletrônica, Informação e Comunicação Shizuo Akira, Ph.D. e Zhijian “James” Chen, Ph.D. na Área de Ciências da Vida
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A Fundação Prêmio Japão (Presidente: Ryozo Nagai) realizou uma cerimônia de entrega na terça-feira, 14 de abril, no Novo Teatro Nacional de Tóquio, no bairro de Shibuya, para conceder o Prêmio Japão a cientistas que realizaram conquistas criativas e impactantes nos campos científico e tecnológico globais e que contribuíram significativamente para a paz e a prosperidade de toda a humanidade.
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Cynthia Dwork, Ph.D. (EUA), vencedora na área de Eletrônica, Informação e Comunicação, e Shizuo Akira, Ph.D. (Japão) e Zhijian “James” Chen, Ph.D. (EUA), os vencedores na área de Ciências da Vida estiveram presentes na cerimônia de premiação e cada área recebeu 100 milhões de ienes, juntamente com um certificado e uma medalha.
Os vencedores do Prêmio Japão de 2026 foram indicados por aproximadamente 16.000 cientistas e engenheiros proeminentes de todo o mundo e escolhidos por meio de um rigoroso exame que durou cerca de um ano. A Fundação recebeu 107 indicações para a área de Eletrônica, Informação e Comunicação e 185 indicações para a área de Ciências da Vida. Os vencedores deste ano foram selecionados de um total de 292 candidatos.
A cerimônia contou com a presença de cerca de 600 convidados, a começar por Suas Majestades o Imperador e a Imperatriz, chefes dos três poderes do governo e outras autoridades relacionadas, além de representantes de vários outros setores da sociedade. Sua Majestade, o Imperador, fez um discurso, seguido pelos discursos dos 3 vencedores e pelas parabenizações de Sekiguchi, presidente da Câmara dos Conselheiros.
A cerimônia de premiação deste ano pode ser vista nos links abaixo:
Versão em japonês: https://youtube.com/live/jllrOVOX6jI
Versão em inglês: https://youtube.com/live/flkjnpPAtok
As fotos de perfil dos vencedores do Prêmio Japão e as fotos do dia da cerimônia de premiação serão publicadas neste link:
https://www.japanprize.jp/en/press_photo.html
*Ao publicar essas fotos, inclua os créditos "Cortesia de: Prêmio Japão".
Sobre o Prêmio Japão
A criação do Prêmio Japão em 1981 foi motivada pelo desejo do governo japonês de criar um prêmio reconhecido internacionalmente que contribuísse para o desenvolvimento científico e tecnológico em todo o mundo. Com o apoio de inúmeras doações, a Fundação Prêmio Japão recebeu o endosso do Gabinete do Governo em 1983. O Prêmio Japão é concedido a cientistas e engenheiros de todo o mundo que realizaram conquistas criativas e impactantes que ajudam a progredir em suas áreas e contribuem significativamente para a paz e a prosperidade de toda a humanidade. Pesquisadores de todas as áreas da ciência e tecnologia são elegíveis para o prêmio, sendo duas áreas selecionadas a cada ano, levando em consideração as tendências atuais no desenvolvimento científico e tecnológico. Em princípio, um indivíduo em cada área é reconhecido com o prêmio e recebe um certificado, uma medalha e um prêmio em dinheiro. Cada cerimônia de premiação conta com a presença de Suas Majestades o Imperador e a Imperatriz, chefes dos três poderes do governo e outras autoridades competentes, além de representantes de diversos outros setores da sociedade.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260414040431/pt/
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Assessoria de Imprensa do Prêmio Japão
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Fonte: BUSINESS WIRE