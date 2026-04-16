Oitavus cria sistema de vendas previsíveis para indústrias

A transformação digital no setor industrial brasileiro tem avançado para além dos processos produtivos, atingindo diretamente as estratégias de aquisição de clientes. Rodrigo Oliveira, especialista em marketing e prospecção industrial, e diretor da Oitavus, destaca que a competitividade no mercado B2B (Business to Business) depende agora da implementação de sistemas previsíveis de aquisição de clientes. Nesse contexto, ganha relevância o Método MAV (Máquina de Aceleração de Vendas), uma metodologia que reúne 20 anos de atuação na geração de oportunidades comerciais para a indústria.

O objetivo central do método é criar canais de aquisição constantes, eliminando a dependência de indicações e a oscilação de previsibilidade comercial. Segundo Oliveira, a eficácia do MAV reside na sua capacidade de cercar o tomador de decisão nos canais de maior relevância do setor. “A indústria precisa estar onde a demanda acontece. Integrar WhatsApp, e-mail e LinkedIn permite que a abordagem comercial seja assertiva com o decisor”, explica o executivo, reforçando que o contato humano e digital deve caminhar junto.

Indexação e visibilidade em mecanismos de busca e sistemas de IA

Um dos pilares do Método MAV é o posicionamento técnico no Google. “A metodologia foca na indexação com o objetivo de colocar a indústria na primeira página de resultados em quatro semanas. Além da busca tradicional, a estratégia foi atualizada para o cenário de 2026, visando a recomendação das empresas também pelos novos buscadores de inteligência artificial. Essa presença multicanal busca alcançar decisores em seus momentos de pesquisa técnica, independentemente da ferramenta utilizada”, comenta Oliveira.

Além da prospecção digital, o Método MAV utiliza inteligência de dados para que gestores acompanhem métricas precisas, como o Custo de Aquisição de Clientes (CAC). “Entender o CAC significa saber exatamente o quanto a empresa investe para conquistar cada novo cliente. Sem essa métrica, a indústria gasta sem saber se o esforço comercial está gerando retorno”, revela o diretor da Oitavus. Segundo ele, o alinhamento entre as equipes de marketing e vendas permite que os contatos qualificados (leads) sejam rastreados desde a origem, seja uma pesquisa no Google ou uma abordagem via LinkedIn, até o fechamento do negócio, gerando rastreabilidade sobre o investimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao consolidar 20 anos de experiência em uma estrutura replicável, o Método MAV permite que a indústria mantenha uma operação comercial contínua. Rodrigo Oliveira ressalta que o amadurecimento do setor passa pela compreensão de que as vendas devem funcionar com a mesma organização e constância de uma linha de produção. A integração entre canais de busca, prospecção direta e tecnologia de IA forma a base para a manutenção das operações no panorama tecnológico atual, posicionando a Oitavus como uma fornecedora de soluções para o mercado industrial.