AMGTA divulga relatório independente sobre o papel da manufatura aditiva em sistemas de manufatura com uso eficiente de recursos

Após sua Cúpula Anual de Membros de 2026, a AMGTA divulgou hoje o relatório independente Manufatura Aditiva em Sistemas de Manufatura com Uso Eficiente de Recursos, que estabelece como a manufatura aditiva deve ser avaliada, comunicada e implementada nos níveis de peça, sistema e empresa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260415379846/pt/

O relatório estabelece uma argumentação estrutural sobre como a manufatura aditiva deve ser avaliada — não apenas no nível da peça individual, mas em todos os níveis: peça, sistema e empresa, onde as vantagens mais significativas da manufatura aditiva em termos de eficiência de recursos, resiliência da cadeia de suprimentos e alocação de capital realmente se materializam. Baseia-se em seis anos de observação contínua em ambos os lados do ecossistema da manufatura aditiva — desenvolvedores de tecnologia e usuários finais — produzindo conclusões que nenhum dos lados conseguiria alcançar isoladamente. É indicado para uso em apresentações a investidores, discussões sobre políticas públicas, conversas sobre compras e tomada de decisões organizacionais.

O relatório foi apresentado e debatido com os membros globais da AMGTA na Cúpula Anual de Membros de 2026, realizada em 13 de abril em Boston, juntamente com o documento complementar Estratégia 2030.

As comparações de custos padrão entre a manufatura aditiva e a manufatura convencional capturam os mesmos custos diretos de produção em ambos os casos, enquanto excluem sistematicamente os custos que a manufatura convencional incorpora como custos invisíveis — capital investido em ferramentas antes da demanda ser conhecida, custos de manutenção de estoque, desperdício com quantidade mínima de pedido e baixas contábeis por obsolescência. O resultado é um viés estrutural que faz com que a manufatura aditiva pareça mais cara do que uma avaliação completa demonstraria.

O relatório identifica isso como um problema de enquadramento e mensuração, não um problema tecnológico, e fornece a estrutura avaliativa que as organizações precisam para realizar comparações completas em todos os três níveis em que a manufatura aditiva gera valor.

Como a única organização global e independente focada exclusivamente na interseção entre manufatura aditiva e sistemas de manufatura com uso eficiente de recursos — sem equipamentos para vender, materiais para promover ou interesses nacionais a defender —, a AMGTA ocupa uma posição estrutural que nenhuma outra organização possui. Este relatório não poderia ter sido produzido por um fornecedor de tecnologia sem ser interpretado como uma defesa de interesses, nem por um fabricante sem ser interpretado como uma justificativa. Ele exigiu a perspectiva de ambos os lados simultaneamente.

“A tecnologia é comprovada. Mas a curva de adoção atual não reflete isso — e uma das principais razões é que a indústria tem avaliado a manufatura aditiva com base em um padrão que nunca foi projetado para capturar o que a manufatura aditiva realmente transforma”, disse Sherri Monroe, diretora executiva da AMGTA. “Este relatório é o resultado de seis anos observando essa lacuna se desenrolar em diferentes setores, aplicações e regiões geográficas. É o argumento que a indústria precisava e que somente uma organização sem interesses comerciais poderia apresentar.”

“Quando fundei a AMGTA, o objetivo era criar algo que a indústria não tinha: uma voz independente e não comercial que pudesse defender o valor da Manufatura Aditiva (MA) nos ambientes onde as decisões reais são tomadas”, disse Brian Neff, presidente do Conselho de Administração da AMGTA. “Este relatório é essa voz. Ele apresenta o argumento que temos construído — completo, rigoroso e projetado para resistir ao escrutínio das áreas de finanças, compras e políticas. Isso é o que seis anos de associação tornaram possível.”

O relatório está disponível em www.AMGTA.org. O documento complementar Estratégia 2030 — O Que Fazemos e Por Que a Associação Importa — está disponível para membros da AMGTA.

Sobre a Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA)

A Associação de Comércio Verde para Fabricantes Aditivos (AMGTA) é a única organização global e independente focada exclusivamente na interseção entre manufatura aditiva e sistemas de manufatura com uso eficiente de recursos. Fundada em 2019, a AMGTA reúne desenvolvedores de tecnologia, usuários da indústria e parceiros do ecossistema em cinco continentes para estabelecer um entendimento baseado em evidências sobre onde e como a manufatura aditiva fortalece o desempenho operacional e de recursos. A AMGTA não possui equipamentos para vender, materiais para promover ou interesses nacionais a defender. www.AMGTA.org

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260415379846/pt/

Contato para a Imprensa:

Sherri Monroe

Diretora Executiva

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