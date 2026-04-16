Chás premium ganham força com formatos inovadores

O mercado de chás premium vem registrando expansão significativa nos últimos anos, acompanhando a tendência global de valorização de bebidas naturais e associadas ao bem-estar. Dados da Grand View Research estimam que o setor possa crescer 6,5% anualmente até 2033, atingindo valor de US$ 115,19 bilhões.



No Brasil, projeções do Grupo IMARC indicam que o mercado deve passar dos atuais US$ 577,3 milhões para cerca de US$ 827,7 milhões em 2034, impulsionado pela diversidade de plantas e ervas disponíveis no país e pelas oportunidades crescentes de exportação.



Segundo Sandro Botta, CEO da Hilê Indústria de Alimentos, o crescimento dos chás premium está diretamente ligado a uma mudança no comportamento do consumidor. “A bebida deixou de ser apenas funcional e passou a ocupar um espaço mais amplo dentro da rotina, associado a momentos de pausa, autocuidado e até ritual. Nesse contexto, ganham força produtos com ingredientes naturais, maior rastreabilidade e apelo sensorial mais sofisticado”, afirma.



Ele destaca ainda que o consumidor atual tem valorizado cada vez mais a qualidade dos produtos em vez da quantidade oferecida. “As pessoas estão mais atentas à origem dos ingredientes, à composição e à forma como o produto é apresentado, impulsionando a expansão do segmento premium dentro do mercado de bebidas naturais”, acrescenta.



Evolução dos formatos

Nos últimos anos, novos formatos de apresentação do chá têm transformado a experiência de consumo. Segundo Botta, o chá passou a ser percebido não apenas pelo seu efeito, mas também pelo sabor, aroma e apresentação. “Formatos mais modernos, como os sachês diferenciados, permitem o uso de folhas inteiras e ingredientes mais selecionados, elevando a complexidade sensorial da bebida”.



Entre os avanços técnicos, os sachês piramidais têm ganhado destaque no mercado. “Diferente dos modelos tradicionais, o formato tridimensional permite a expansão adequada das folhas, garantindo maior contato com a água. Na prática, isso resulta em uma infusão mais eficiente e completa”, detalha.



O executivo explica que, como resultado, há uma maior liberação de aromas, sabores e óleos essenciais, proporcionando uma bebida mais rica e próxima da experiência do chá preparado a granel, porém com a praticidade do sachê.



Qualidade e inovação

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A definição de um chá premium está diretamente relacionada à seleção e integridade dos ingredientes. Nesse contexto, fatores como uso de folhas inteiras ou cortes nobres, escolha de ingredientes naturais e selecionados, blends equilibrados e ausência de aromatizantes artificiais podem ser elementos indispensáveis para construir uma experiência completa, que vai além da função da bebida.



O CEO da Hilê Indústria de Alimentos ressalta que as principais inovações têm ocorrido na intersecção entre formato, experiência e posicionamento de produto. “O destaque vai para os sachês piramidais, que permitem uma infusão mais eficiente e valorizam o uso de folhas inteiras. Esse formato representa uma evolução importante ao unir qualidade sensorial e praticidade, dois pilares centrais para o consumidor atual”.



Para os próximos anos, Sandro Botta aponta três frentes principais de evolução do mercado de chás premium: a experiência sensorial como diferencial competitivo, a consolidação de formatos premium acessíveis e a integração do chá à rotina de bem-estar. “Produtos que entregam aroma, sabor e apresentação mais sofisticados tendem a se destacar”, avalia.



“Os sachês piramidais devem continuar ganhando espaço, por oferecerem uma experiência próxima ao chá a granel com maior praticidade. A bebida deixa de ser apenas uma escolha funcional e passa a fazer parte de um estilo de vida, associado a momentos de pausa, relaxamento e equilíbrio”, conclui.



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