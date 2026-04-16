Datasafer lança pesquisa sobre futuro de MSPs e ISPs

A Datasafer anunciou o lançamento da Pesquisa Nacional 2026: O futuro dos MSPs e ISPs no Brasil, um estudo que pretende mapear tendências, desafios e oportunidades em um dos segmentos mais dinâmicos da economia digital no país.

Walber Castro, CEO da Datasafer, afirma que o principal objetivo do levantamento é compreender, de forma prática, como MSPs, ISPs e empresas de tecnologia estão evoluindo no Brasil, especialmente em relação às prioridades de investimento, à oferta de serviços e à geração de novas receitas.

De acordo com ele, atualmente existe uma lacuna de dados estruturados sobre esse mercado, que, em muitos casos, ainda opera com base em percepções isoladas. Nesse contexto, o estudo busca preencher esse espaço, trazendo uma visão consolidada e orientada por dados reais de empresas que atuam diretamente na operação.

“A iniciativa é liderada pela Datasafer, em conjunto com parceiros do ecossistema, como a AbraCloud, e representa uma contribuição para o setor ao reunir e compartilhar informações estratégicas sobre um mercado cada vez mais relevante para a economia digital do Brasil”, afirma.

A pesquisa foi estruturada com simplicidade e objetividade para facilitar a participação e ampliar a base de respondentes. O questionário foi desenvolvido para captar informações práticas sobre operação, estratégia e evolução de serviços, e garantir dados relevantes para a análise do mercado.

Castro também revela que a iniciativa conta com o suporte de consultores com “ampla experiência nos setores de telecomunicações, data centers e serviços digitais, responsáveis por apoiar a estruturação da pesquisa e a elaboração do relatório final, com foco na geração de insights estratégicos e na identificação dos principais movimentos do setor”.

Resultados devem orientar decisões estratégicas

O CEO da Datasafer ressalta que os resultados da pesquisa têm como objetivo apoiar decisões estratégicas de MSPs e ISPs, oferecendo uma visão clara sobre a direção do mercado em termos de investimentos, quais serviços têm ganhado mais espaço, quais desafios estão sendo enfrentados e onde surgem novas oportunidades de crescimento.

“Com isso, as empresas poderão tomar decisões mais embasadas, reduzir riscos e identificar caminhos para expansão, especialmente em um cenário cada vez mais orientado por serviços e recorrência”, analisa o profissional.

Ainda de acordo com ele, mesmo no início da coleta, já é possível observar algumas tendências importantes. Entre elas, Castro destaca o movimento crescente de busca por diversificação de receitas, especialmente por meio de serviços de valor agregado (SVAs), além da oferta tradicional de banda larga, estratégia adotada por ISPs para ampliar a diferenciação no mercado.

Mercado brasileiro segue em expansão

Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), divulgados pelo site IP News, as ISPs já respondem por mais de 56% do mercado de banda larga fixa no Brasil. Informações da própria agência indicam que o setor encerrou o segundo trimestre de 2025 com cerca de 22,5 mil prestadoras de pequeno porte (PPPs) em atividade no país. Desse total, 11.951 operam com autorização formal, enquanto outras 10.523 atuavam sob regime de dispensa de outorga.

No cenário global, conforme aponta a consultoria Business Research Insights, o mercado de Provedores de Serviço de Internet (ISP) apresenta perspectiva de expansão nos próximos anos. A estimativa é que o setor passe de US$ 1.014,6 bilhões em 2026 para cerca de US$ 1.396,5 bilhões até 2035, registrando uma taxa média anual de crescimento (CAGR) de 3,61% no período.

Também em escala mundial, o segmento de provedores de serviços gerenciados (MSP) deve apresentar crescimento expressivo. A projeção da Business Research Insights indica que o mercado avançará de US$ 419,94 bilhões em 2026 para aproximadamente US$ 970,6 bilhões até 2035, o que representa uma taxa média anual de expansão (CAGR) de 11,04%.

Divulgação dos resultados

Após a consolidação dos dados, a Datasafer pretende compartilhar os resultados com o mercado por meio de relatórios, conteúdos e iniciativas realizadas em conjunto com parceiros do ecossistema.

“A ideia é não apenas divulgar os dados, mas fomentar discussões relevantes sobre o futuro do setor, apoiando empresas na evolução de seus modelos de negócio”, informa.

Como participar da pesquisa

As empresas interessadas em participar devem preencher um formulário e, ao final, podem optar por receber o relatório consolidado com os principais dados e tendências do mercado. Castro reforça que a participação é simples, rápida e aberta a empresas de todo o Brasil. “Todas as respostas são tratadas de forma confidencial”, acrescenta.

O acesso pode ser feito diretamente pelo link da pesquisa disponibilizado pela Datasafer em: https://datasafer.com.br/pesquisa-datasafer-msps-2026/

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