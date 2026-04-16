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Podcast no Brasil cresce e entra em nova fase de maturidade

O mercado de podcasts no Brasil cresce e entra em uma fase de maturidade. Com 51% da população consumindo o formato, o país lidera globalmente, enquanto a diversidade de conteúdos revela um público fragmentado. Em um cenário mais competitivo e profissionalizado, o podcast se consolida como estratégia de construção de marca, comunidade e relevância.

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Repórter
16/04/2026 10:30

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Podcast no Brasil cresce e entra em nova fase de maturidade
Podcast no Brasil cresce e entra em nova fase de maturidade crédito: DINO

O Brasil tem aproximadamente 31,94 milhões de ouvintes de podcasts, segundo dados da PodPesquisa. O levantamento reforça o protagonismo do país em um formato que já se consolidou como parte da rotina de informação e entretenimento.

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Esse crescimento não aponta para um único tipo de conteúdo. Pelo contrário, no Spotify, os podcasts mais consumidos em 2025 incluem Café Com Deus Pai, Inteligência Ltda e Jota Jota Podcast, seguidos por Podpah e Não Inviabilize.

A variedade de temas — que vai de fé a negócios, passando por psicologia, humor e jornalismo — indica um comportamento fragmentado. O público não segue uma tendência única. A escolha acontece com base em interesse, contexto e identificação.

Em escala global, o tamanho desse mercado também ajuda a dimensionar o momento do formato. Segundo o Listen Notes, existem hoje pelo menos 3,7 milhões de podcasts ativos no mundo, que somam mais de 188 milhões de episódios.

O dado reforça que o podcast já deixou de ser um território experimental, mas ainda opera em uma escala menor do que outras indústrias de conteúdo — o que indica, ao mesmo tempo, maturidade e espaço para crescimento. Se o ritmo se mantiver, este pode ser o ano com maior volume de episódios já produzidos. Mais criadores ativos e mais frequência de publicação indicam um mercado em expansão, mas também mais competitivo.

Nesse cenário, cresce também a demanda por estrutura profissional. Estúdios de podcast deixaram de ser apenas espaços de gravação para se tornarem hubs de conteúdo. É nesse contexto que a Artêmia se posiciona. Liderada por Ana Carolina Gozzi, a empresa é um estúdio de podcast, mas também atua no desenvolvimento de projetos completos — da ideia à distribuição. 

“Podcast vai muito além da gravação. É sobre construir narrativa, consistência e presença ao longo do tempo”, afirma a executiva. Além de gravar e produzir podcasts de marcas como Ceratti e Compre & Alugue Agora, a Artêmia opera com equipe interna de roteiristas e social media, estruturando identidade, curadoria, roteiro e estratégia.

No caso da Artêmia, o estúdio foi concebido no final do ano passado para atender marcas desde a origem do projeto. “Isso se traduz em um ambiente personalizável, com múltiplas possibilidades de cenografia, capaz de adaptar estética, narrativa e posicionamento a cada cliente. Uma estrutura pensada para refletir, com precisão, a identidade de quem está sendo comunicado”, completa Ana Gozzi.

A lógica se estende para além dos podcasts. O estúdio conta com um espaço dedicado exclusivamente à gravação de videoaulas, atendendo à crescente demanda por conteúdos educacionais e produtos digitais. A operação acompanha essa proposta. Equipamentos de captação de áudio e imagem de padrão profissional garantem consistência entre episódios e formatos, reduzindo variações que comprometem a experiência do público.

Localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo, o estúdio também resolve uma questão prática recorrente no mercado: o acesso. Com estrutura de estacionamento e logística facilitada, a operação atende tanto equipes internas quanto convidados externos, sem fricções que impactem a rotina de gravação.

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A combinação entre estrutura, operação e estratégia acompanha um movimento de amadurecimento do setor, no qual o improviso tende a perder espaço.



Website: https://www.artemia.co/

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