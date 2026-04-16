Have a Puffy* Summer – *Leve, com camadas e inconfundivelmente Moncler

A Moncler Collection chega com tudo para a temporada de verão, com o icônico volume da marca reinventado para dias mais leves e ensolarados ao ar livre. A nova visão se desdobra em um guarda-roupa de transição, pensado para as mudanças de estação: macio, estruturado, colorido e com o volume perfeito para sobreposições sofisticadas, tudo isto em uma nova e divertida campanha estrelada por Jamie Dornan.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260410350762/pt/

MONCLER COLLECTION SUMMER 2026_HAVE A PUFFY SUMMER_JAMIE DORNAN

Nascida do desejo de trazer o DNA da Moncler para os dias ensolarados de verão, a icônica modelagem acolchoada é reinterpretada através de um sistema refinado, porém vibrante, de camadas leves, uma expressão da experiência duradoura da marca em proporcionar conforto e proteção.

Despertando a imaginação em torno do estilo de vida de verão da Moncler Collection, a campanha que a acompanha abraça a forte ligação da marca com peças para atividades ao ar livre, refratadas por meio do alegre prisma do Puffy Summer. Conhecido por suas marcantes atuações em Belfast e The Fall, o ícone internacional Jamie Dornan exibe charme descontraído e carisma natural. Vestindo peças sofisticadas e ao mesmo tempo descontraídas da nova coleção, ele contracena com esculturas lúdicas de animais.

"Há algo realmente interessante em pegar aquilo pelo qual a Moncler é conhecida e adaptá-lo ao verão. Você ainda sente aquela sensação de calor e volume, só que de um modo mais leve e descontraído. Toda a campanha transmite uma verdadeira sensação de alegria e descontração." Jamie Dornan

Inspirada no volume característico da Moncler e em sua predileção por sobreposições, agora reinventadas para o verão, a campanha apresenta uma série de esculturas lúdicas de animais, com aspecto inflável, criadas pelo cenógrafo Andy Hillman e sua equipe. Um polvo, uma baleia, uma lagosta, um cavalo-marinho, um caranguejo e um flamingo aparecem em tons perfeitamente combinados da coleção. Criaturas marinhas familiares personificam o espírito da estação: ousadas, vibrantes e lindamente volumosas.

A COLEÇÃO DE VERÃO 2026

Embora o verão possa não evocar a mesma conexão imediata com uma marca que define o estilo invernal por excelência em 2026, o enfoque em camadas da Moncler Collection faz uma nova declaração com o guarda-roupa definitivo de verão Puffy Summer.

O código do vestuário é elegância descomplicada: combinar peças de roupa exterior leves, macias e multidimensionais com camadas perfeitas, selecionadas para um estilo criativo, fluido, porém intencional, com uma atitude divertida e uma nova abordagem às cores, para onde quer leve que o dinâmico Puffy Summer.

MODA FEMININA

A paleta de cores é fresca e feminina: tons pastel de rosa, laranja, verde-floresta e neutros nítidos dão base a motivos clássicos de verão: listras, xadrez vichy e florais tropicais. As peças externas são enriquecidas com detalhes cuidadosamente pensados, desde fechos de laço elegantes e bolsos quadrados de tela até cinturas ajustáveis ??com cadarço e florais ornamentados inspirados em orquídeas.

As camadas intermediárias apresentam jaquetas e parkas leves em nylon lavado, combinadas com jaquetas-camisa acolchoadas com estampas florais intrincadas. Um toque esportivo se destaca nos capuzes de nylon e nos cordões de ajuste. As peças de base equilibram conforto e sofisticação, com camisas polo de botões em listras clássicas, um macacão xadrez com laço no pescoço, vestidos fluidos e shorts com estampas em tons pastel.

MODA MASCULINA

Informal, porém sofisticado, o visual em camadas explora uma paleta vibrante de vermelho escarlate, amarelo ensolarado, azul celeste, bordô intenso e tons neutros. Tecidos leves definem a estação: nylon ultraleve, jeans descontraído, chambray em nylon e popeline de algodão impecável.

Para climas de transição, coletes leves de plumas, corta-ventos, jaquetas de campo e jaquetas com capuz sem plumas oferecem proteção com um estilo moderno. Peças básicas ampliam as possibilidades de estilo: calções, calças folgadas, camisas de boliche retrô, polos listradas e camisetas estampadas. Chapéus bucket de crochê ou popeline listrada e gorros coloridos completam o visual em camadas.

A Coleção de Verão Moncler 2026 já está disponível em lojas selecionadas da Moncler e em moncler.com.

Descubra mais sobre o Puffy Summer da Moncler aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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