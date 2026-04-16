Novo método permite a determinação estrutural de diversos compostos fenólicos a partir de uma pequena amostra de flor alpina

Hyuga Hirano (Escola de Pós-Graduação Integrada em Ciências Agrícolas, Universidade de Agricultura e Tecnologia de Tóquio, e aluno de pós-graduação colaborador no Museu Nacional de Natureza e Ciência); (Presidente: Makoto Manabe); Takashi Kikuchi (Laboratórios de Aplicação, Unidade Global de Produtos, Rigaku Corporation, empresa do grupo Rigaku Holdings); Futa Sakakibara (Consultor Técnico, Divisão de Suporte a P&D, Asterism G.K.); Yoshinori Murai (Curador Sênior, Departamento de Botânica, Museu Nacional de Natureza e Ciência); e seus colegas determinaram com sucesso as estruturas de mais de dez glicosídeos fenólicos a partir de uma minúscula amostra da flor de uma planta alpina, desenvolvendo um método de análise de traços. Essa conquista é particularmente significativa porque as plantas alpinas são tipicamente pequenas e difíceis de coletar devido a considerações legais, éticas e ambientais, resultando em uma disponibilidade extremamente limitada de amostras. Determinar as estruturas de inúmeros componentes químicos a partir de uma amostra tão pequena representa uma conquista pioneira na pesquisa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260415707850/pt/

Figure 1: Pincushion plant (Diapensia lapponica) in bloom, growing in alpine rocky areas. Its distribution in Japan extends from the Chubu region of Honshu to Hokkaido.

O método desenvolvido pela equipe de pesquisa pode ser aplicado não apenasàanálise de constituintes químicos de plantas, mas tambémàexploração de recursos subutilizados em uma ampla gama de campos, incluindo física, agricultura e ciências farmacêuticas.

Os resultados da pesquisa foram publicados online em 22 de fevereiro de 2026, no periódico online Journal of Molecular Structure. Estudos relacionados, empregando técnicas semelhantes, também foram publicados em Biochemical Systematics and Ecology.

Resumo da pesquisa:

Um método para isolar e cristalizar componentes químicos em traços foi estabelecido.

A análise estrutural de componentes cristalizados foi realizada com sucesso utilizando técnicas analíticas como difração de raios X de monocristal (SC-XRD) e difração de elétrons de microcristal (MicroED).

Utilizando essa abordagem, a determinação estrutural de compostos fenólicos foi conduzida com sucesso em plantas alpinas, para as quais amostras de pesquisa são difíceis de obter, revelando uma gama diversificada de compostos fenólicos presentes nas flores de Diapensia Lapponica .

. Durante o desenvolvimento deste método, estudos relacionados também levaramàdescoberta de componentes associados a mecanismos de adaptação química e características filogenéticas em plantas.

1. Antecedentes e Resultados

Plantas alpinas estão distribuídas por todas as zonas alpinas e subalpinas do Japão. Para suportar os estresses ambientais característicos dos ambientes alpinos, como radiação ultravioleta intensa e baixas temperaturas, essas plantas se adaptam sintetizando e acumulando compostos químicos conhecidos como compostos fenólicos. Muitos compostos fenólicos também são reconhecidos como potenciais recursos naturais. Como as plantas alpinas ainda são menos estudadas do que as plantas de planície, espera-se que mais pesquisas nessa área sejam realizadas. Ao mesmo tempo, os ambientes hostis em que as plantas alpinas crescem resultam em plantas de pequeno porte. Além disso, sua distribuição é restrita a regiões de alta altitude, tornando-as relativamente raras. Mesmo na pesquisa acadêmica, considerações legais, de licenciamento e éticas exigem que a coleta de plantas seja estritamente limitada para minimizar a perturbação humana nos ecossistemas alpinos. Consequentemente, a quantidade de material disponível para análise estrutural é extremamente limitada.

A equipe de pesquisa vinha desenvolvendo um método para analisar os componentes de amostras em quantidades mínimas. Neste estudo, utilizando uma amostra muito pequena de flores da planta alpina Diapensia Lapponica, a equipe isolou e purificou componentes individuais por meio de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e determinou seus pesos moleculares por espectrometria de massa com analisador de tempo de voo quadrupolo (QTOF-MS). A equipe então desenvolveu um método para otimizar a cristalização de cada componente.

Ao aplicar técnicas analíticas como difração de raios X de monocristal (SC-XRD) e difração de elétrons de microcristal (MicroED), que permitem a determinação estrutural de cristais com aproximadamente um centésimo do tamanho exigido pelos métodos convencionais, a equipe determinou com sucesso as estruturas de componentes traço a partir de amostras extremamente pequenas. Os resultados demonstraram que a D. Lapponica, que prospera em ambientes alpinos rigorosos, contém flavonoides e outros compostos fenólicos, incluindo glicosídeos de quercetina. Esses compostos têm atraído atenção nos últimos anos como ingredientes funcionais com potenciais benefícios para a saúde.

Em pesquisa relacionada, publicada na revista Biochemical Systematics and Ecology, a equipe de pesquisa também conseguiu isolar e determinar as estruturas de inúmeros componentes das folhas da mesma planta, descobrindo compostos que contribuem para a proteção ultravioleta e atividade antioxidante. O estudo revelou ainda que o acúmulo de alguns componentes difere geograficamente, da região de Chubu, em Honshu, a Hokkaido. O presente estudo representa um avanço dessas descobertas anteriores.

2. Notas

Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC): Uma técnica analítica que separa e detecta componentes com base nas diferenças em suas interações com uma fase móvel (solvente) e uma fase estacionária (coluna). O sistema de HPLC preparativa mostrado na Figura 2 foi usado para isolar cada componente.

Espectrometria de massa com analisador de tempo de voo quadrupolo (QTOF-MS): Uma técnica de espectrometria de massa que combina analisadores quadrupolo e de tempo de voo para obter alta precisão de massa, resolução e sensibilidade. O sistema LC-QTOF-MS mostrado na Figura 2 integra HPLC com QTOF-MS.

Difração de raios X de monocristal (SC-XRD): Um método no qual cristais da amostra são irradiados com um feixe de raios X, e o padrão de difração resultante é usado para determinar diretamente a estrutura molecular tridimensional.

Difração eletrônica de microcristais (MicroED): Uma técnica de análise estrutural que utiliza um feixe de elétrons em vez de raios X, permitindo a determinação da estrutura de cristais muito menores, com tamanho submicrométrico.

3. Perspectivas Futuras

No desenvolvimento do método analítico aqui descrito, a equipe de pesquisa utilizou amostras da planta Pincushion, uma espécie alpina com distribuição geográfica relativamente ampla. A equipe está atualmente aplicando este métodoàanálise de espécies vegetais mais raras, incluindo espécies endêmicas do Japão e espécies ameaçadas de extinção.

Espera-se que esta abordagem facilite a identificação de componentes traço em plantas que anteriormente eram difíceis de analisar, bem como a exploração de recursos biológicos novos e subutilizados. Além disso, o método possui ampla aplicabilidade em diversos campos, incluindo física, ciências agrícolas e ciências farmacêuticas, e espera-se que sirva como uma importante fonte de informação fundamental tanto para pesquisa básica quanto aplicada.

4. Artigos Apresentados

Título: Identificação sustentável em microescala de glicosídeos fenólicos em flores alpinas por meio de análise de estrutura de monocristal

Autores: Hyuga Hirano, Takashi Kikuchi, Futa Sakakibara, Yoshinori Murai

Publicação: Journal of Molecular Structure, 145740 (online em 22 de fevereiro de 2026)

Artigo Relacionado

Título: Diversidade de compostos fenólicos refletindo a estrutura filogeográfica da Diapensia Lapponica subsp. Populações de obovata (Diapensiaceae) no Japão

Autores: Hyuga Hirano, Toshiyo Kato, Keiichi Noguchi, Hisahiro Kai, Takuro Ito, Takashi Kikuchi, Futa Sakakibara, Yoshinori Murai

Publicação: Biochemical Systematics and Ecology, 125: 105168 (online em 20 de novembro de 2025; publicação impressa prevista para abril de 2026)

Esta pesquisa foi financiada pela Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) KAKENHI, números de concessão JP23K05503 e JP24KJ1011, e pelo programa “Pesquisa Integrada em Ambientes Extremos” do Museu Nacional de Natureza e Ciência do Japão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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(Consultas sobre Pesquisas)

Sawa Himeno

Diretora, Departamento de Comunicação

Rigaku Holdings Corporation

E-mail: prad@rigaku.co.jp

Yoshinori Murai

Curador Sênior, Departamento de Botânica, Museu Nacional de Natureza e Ciência

Professor associado, Universidade de Agricultura e Tecnologia de Tóquio

E-mail: murai@kahaku.go.jp

Futa Sakakibara

Consultor Técnico, Divisão de Apoio à P&D

Asterism G.K.

E-mail: lab@asterism.co.jp

Site: https://www.asterism.co.jp

(Consultas de Mídia)

Sawa Himeno

Diretora do Departamento de Comunicação

Rigaku Holdings Corporation

E-mail: prad@rigaku.co.jp

Yuichi Inaba

Contato para a mídia sobre atividades de pesquisa, Seção de Avanço e Administração de Pesquisa, Departamento de Administração de Empresas

Museu Nacional de Natureza e Ciência

E-mail: t-shuzai@kahaku.go.jp TEL: +81-29-853-8984 FAX: +81-29-853-8998

Honoka Midorikawa

Contato para Asterism G.K., XiS WORKSITE

XiS INC.

E-mail: xis_worksite@orientalgiken.co.jp

TEL: +81-90-2524-8753

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Universidade de Agricultura e Tecnologia de Tóquio

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