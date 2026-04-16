Bitget Lança Programa Broker Max Check que Oferece até 12.000 USDT para Novas Corretoras

VICTORIA, Seychelles, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou hoje o Programa Broker Max Check, uma nova campanha de incentivo para corretoras que aderirem a partir de 1º de abril de 2026. O programa oferece até 12.000 USDT em recompensas adicionais além das comissões padrão, com base no volume de negociação gerado nos primeiros 60 dias após a integração.

O mercado de corretagem permanece em grande parte liderado por comissões, com pouca diferenciação entre os níveis. O programa da Bitget introduz uma camada de recompensa separada ligadaàatividade de negociação inicial, dando às corretoras recém-integradas um caminho de ganhos adicionais durante os primeiros dois meses.

Corretoras elegíveis têm acesso a recompensas em camadas ao atingir os limites de volume de negociação definidos durante o período da campanha. A estrutura se concentra nos primeiros 60 dias, um período que normalmente determina a velocidade da ativação e a conversa com o cliente. Juntamente com as comissões, os participantes passam a ter acesso ao portal de corretagem da Bitget, suporte operacional dedicado e infraestrutura de plataforma usada para crescimento das contas e gerenciamento dos clientes.

Gracy Chen, CEO da Bitget, disse: “As primeiras semanas após a integração geralmente determinam a rapidez com que um corretor pode aumentar o volume e estabelecer a atividade do cliente. Um modelo de recompensa estruturado durante esse período aumenta a visibilidade dos ganhos e estabelece um ponto de partida mais forte para a expansão a longo prazo. Com a continuidade da expansão da rede de corretoras da Bitget em todo o mundo, este programa foi desenvolvido para garantir que novos parceiros tenham o caminho mais claro possível para um crescimento sustentável desde o primeiro dia.

O programa é operado sob o tema "Junte-se aos melhores, maximize os ganhos", refletindo a abordagem da Bitget para a aquisição de corretoras por meio de incentivos estruturados e orientados ao desempenho que vão além das comissões.

O Programa Broker Max Check está disponível no portal da Bitget para corretoras aqui e mais informações aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001176175)