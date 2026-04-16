Presidido por Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro, o Conselho de Administração do PIF aprova a Estratégia do PIF para 2026-2030

O Conselho de Administração do PIF, presidido por Sua Alteza Real o Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Herdeiro, Primeiro-Ministro e Presidente do Conselho de Administração do PIF, aprovou a estratégia do PIF para o período 2026-2030, que dá continuidadeàestratégia de longo prazo do PIF. A estratégia terá como foco a criação de ecossistemas domésticos competitivos para conectar setores, desbloquear todo o potencial de ativos estratégicos, maximizar os retornos a longo prazo e continuar impulsionando a transformação econômica da Arábia Saudita e aprimorando ainda mais a qualidade de vida de seus cidadãos.

A estratégia para 2026-2030 marca uma evolução natural,àmedida que o PIF passa de um período de rápido crescimento e aceleração para uma nova fase de criação de valor sustentada, com foco reforçado na maximização do impacto, no aumento da eficiência dos investimentos e na aplicação dos mais altos padrões de governança, transparência e excelência institucional. Além disso, o PIF fortalecerá ainda mais o papel do setor privado como um parceiro eficaz para o desenvolvimento econômico sustentável.

No âmbito da estratégia 2026-2030, o PIF estruturou os seus investimentos em três portfólios. O Portfólio Visionário visa alavancar sinergias entre setores estratégicos, maximizar o valor para as empresas do portfólio do PIF e continuar impulsionando o crescimento da economia local. A iniciativa contribuirá para as prioridades nacionais por meio da implementação de seis ecossistemas domésticos competitivos e da integração dos investimentos do PIF. O Portfólio Visionário abrirá novas oportunidades para o setor privado nacional como investidor, parceiro e fornecedor, fortalecendo seu papel como parceiro eficaz para o desenvolvimento econômico sustentável e atraindo parceiros e investidores globais.

Os seis ecossistemas incluem: Turismo, Viagens e Entretenimento; Desenvolvimento Urbano e Qualidade de Vida; Manufatura Avançada e Inovação; Indústria e Logística; Infraestrutura de Energia Limpa, Água e Energias Renováveis; e NEOM (Mercado de Energias Renováveis).

O Portfólio Estratégico administrará ativamente os principais ativos estratégicos para maximizar o retorno financeiro e o impacto econômico das empresas do PIF, apoiando seus esforços para atrair capital e se tornarem líderes globais. Por meio do Portfólio Estratégico, o PIF também continuará investindo em oportunidades decorrentes de tendências globais de longo prazo.

O Portfólio Financeiro se concentrará em gerar retornos financeiros sustentáveis ??para fortalecer ainda mais a posição financeira do PIF e continuar a aumentar a riqueza nacional para as futuras gerações. A iniciativa irá gerir os investimentos diretos e indiretos do PIF nos mercados globais para maximizar os retornos, ao mesmo tempo que constrói uma carteira mais diversificada e resiliente. Irá também reforçar as parcerias estratégicas internacionais para ajudar a atrair capital e aumentar o acesso a oportunidades de investimento globais.

Sua Excelência Yasir Al-Rumayyan, governador do PIF, afirmou: “A estratégia do PIF continua gerando resultadosàmedida que crescemos nacional e internacionalmente. Em menos de uma década, lançamos projetos sem precedentes, incluindo megaprojetos e grandes empreendimentos imobiliários, além de investimentos únicos em setores estratégicos como inteligência artificial, jogos e e-sports, e energia renovável. O PIF também multiplicou por seis seus ativos sob gestão e atraiu parceiros e capital globais para participar da transformação da Arábia Saudita. O PIF continuará a apoiar os objetivos da Visão Saudita 2030, promovendo ecossistemas domésticos competitivos, investindo em empresas líderes nacionais com potencial para expansão global e formando parcerias econômicas globais, com base no que foi alcançado no âmbito da estratégia do PIF para 2021-2025.

A estratégia para 2026-2030 é um próximo passo natural na trajetória de crescimento do PIF. Isso oferece aos nossos parceiros mais oportunidades para investir em ativos e ecossistemas de alta qualidade, juntamente com o PIF. Nos próximos cinco anos, continuaremos construindo sobre as nossas grandes conquistas e fortalecendo a nossa liderança global para garantir o sucesso do PIF e da Arábia Saudita.”

O PIF continuará investindo com agilidade nos mercados locais e internacionais, mantendo a sua capacidade de responder às oportunidades emergentes que beneficiam a economia local e impactam uma economia global em constante transformação. Manterá um foco disciplinado na geração de valor, em retornos sustentáveis, na melhoria da eficiência do capital e nos mais elevados padrões institucionais, impulsionando a inovação e utilização avançada de dados e inteligência artificial.

A estratégia do PIF para 2026-2030 fornece uma direção estratégica clara para as próximas décadas. Também fortalece a posição do PIF como investidor local e global, com um portfólio diversificado e resiliente que contribui para a prosperidade econômica de longo prazo da Arábia Saudita. O mandato único do PIF permanecerá o mesmo: impulsionar a transformação econômica da Arábia Saudita e gerar retornos financeiros sustentáveis.

A estratégia se baseia no progresso e nas conquistas substanciais alcançadas pelo PIF em suas estratégias anteriores, incluindo:

Aumento dos ativos sob gestão de US$ 150 bilhões em 2015 para mais de US$ 900 bilhões

Retorno total anualizado para o acionista superior a 7% desde 2017

Investimento de mais de US$ 199 bilhões em novos projetos na Arábia Saudita entre 2021 e 2025

Contribuição de mais de US$ 243 bilhões para o PIB real não petrolífero entre 2021 e 2024, equivalente a cerca de 10% do PIB total não petrolífero da Arábia Saudita em 2024

Investimento conjunto com suas empresas investidas de mais de US$ 157 bilhões no setor privado local entre 2021 e 2024

Expansão da presença global do PIF em mercados prioritários com escritórios de subsidiárias na América do Norte, Europa e Ásia para fortalecer os laços do PIF nos mercados internacionais e continuar investindo em setores, indústrias e empresas que moldam o futuro da economia global

Um dos poucos fundos soberanos com sólidas classificações de crédito de cada uma das três principais agências de classificação de risco do mundo. A Moody's classificou o PIF como Aa3 com perspectiva estável, enquanto a Fitch o classificou como A+, também com perspectiva estável

Este material é distribuído pela Teneo Strategy LLC em nome do PIF. Informações adicionais estão disponíveis no Departamento de Justiça, Washington, DC.

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