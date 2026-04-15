Invivoscribe anuncia o Sistema PrepQuant™, uma plataforma integrada de preparação de amostras que padroniza e agiliza os fluxos de trabalho pré-analíticos

A Invivoscribe®, líder global em diagnósticos de precisão e testes de doença residual mensurável (MRD), anunciou hoje o lançamento do Sistema PrepQuant™, uma plataforma de preparação de amostras que integra, em um único instrumento automatizado, a extração, a concentração e a quantificação de ácido nucleico. O sistema foi projetado para padronizar a preparação de amostras e simplificar os fluxos de trabalho pré-analíticos, visando reduzir custos e eliminar uma das principais fontes de inconsistência nos testes moleculares.

Desenvolvido em colaboração com a Hitachi High-Tech Corporation, o Sistema PrepQuant combina a experiência da Invivoscribe no desenvolvimento de ensaios moleculares padronizados e na prestação de serviços globais de testes clínicos com as comprovadas capacidades tecnológicas e de fabricação da Hitachi High-Tech. A Hitachi High-Tech possui uma extensa base instalada global de instrumentos para ciências da vida e diagnóstico clínico.

O Sistema PrepQuant é independente de ensaio, gerando rendimentos altamente concentrados de DNA genômico e DNA livre circulante (cfDNA) para ensaios de sequenciamento de nova geração (NGS), qPCR e PCR digital (dPCR). Ao consolidar várias etapas em uma única plataforma, o sistema reduz significativamente os custos operacionais do laboratório, a variabilidade das amostras e o espaço na bancada, ao mesmo tempo em que otimiza os resultados dos testes.

“O Sistema PrepQuant representa um avanço significativo em nosso compromisso de padronizar todo o processo de testes, começando pelo fluxo de trabalho pré-analítico”, disse Jeff Miller, CEO e CSO da Invivoscribe. “Ao integrarmos extração, concentração e quantificação em uma única plataforma, reduzimos a variabilidade para ajudar a garantir a geração de resultados de testes consistentes e de alta qualidade. Isso é particularmente importante na era da medicina de precisão, em que a confiabilidade dos resultados de MRD e de biópsia líquida depende fortemente da qualidade e da consistência do material inicial.”

“O conceito do sistema PrepQuant foi impulsionado diretamente por insights do LabPMM, nossa rede global de laboratórios de testes”, disse Jordan Thornes, vice-presidente de Operações Globais de Laboratórios Clínicos . “Nossas equipes reconheceram as limitações dos instrumentos automatizados atualmente disponíveis, especialmente a natureza intensiva em mão de obra e o maior risco de erros associadosàexecução de três protocolos separados em múltiplos equipamentos. Esse sistema tudo-em-um foi projetado para reduzir custos, ao mesmo tempo em que enfrenta esses desafios e melhora significativamente a eficiência operacional.”

O Sistema PrepQuant foi projetado e validado para uso com amostras de sangue, plasma e medula óssea, e está em desenvolvimento contínuo para outros tipos de amostras.

A Invivoscribe apresentará o sistema oficialmente na Reunião Anual da Associação Americana para Pesquisa do Câncer (AACR), que ocorrerá em San Diego, Califórnia, de 19 a 22 de abril, no estande de número 3459.

A empresa já está emitindo orçamentos e planeja realizar os primeiros envios comerciais para a América do Norte em agosto de 2026, com disponibilidade na Europa prevista para o início de 2027. A Invivoscribe planeja lançar novos kits até o final de 2026, ampliando ainda mais o menu do sistema e proporcionando maior versatilidade em todo o espectro de testes moleculares.

Sobre a Invivoscribe

Invivoscribe® é uma empresa global de biotecnologia verticalmente integrada, dedicada a melhorar vidas por meio de diagnósticos de precisão®. Há mais de 30 anos, a empresa impulsiona a medicina de precisão ao fornecer reagentes, ensaios e ferramentas de bioinformática padronizados e de alta qualidade. Além disso, apoia parceiros farmacêuticos em ensaios clínicos, no desenvolvimento de diagnósticos complementares e em expertise regulatória global. Com o lançamento do Sistema PrepQuant, o ecossistema Invivoscribe agora inclui instrumentação, ampliando nossos esforços de padronização para abranger as etapas pré-analíticas críticas, que garantem precisão e reprodutibilidade do início ao fim, além dos testes diagnósticos. Para informações adicionais, visite www.invivoscribe.com, entre em contato pelo e-mail inquiry@invivoscribe.com ou siga a Invivoscribe no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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